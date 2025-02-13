桃園浮誇系火鍋推嗑肉石鍋，真是好拍又好吃，使用高檔食材、平實價格，還有多達10幾種湯頭可選，用餐即享蔬食自助吧吃到飽，這裡的蔬菜超多樣式可選，最便宜的鍋物368元起，感覺超物超所值，喜歡浮誇一定要點經典不列㒹系列或極海陸超值套餐，平日288元自助＋蔬食自助吧吃到飽，加價138元就有海鮮拼盤，豪華海陸盛宴一次滿足，成為桃園CP值高的火鍋店。

喜歡浮誇系火鍋，推薦一定要點超彭湃鍋物-經典不列㒹或極海陸超值套餐，架子上面滿滿的肉肉就像瀑布一樣，上面還放乾冰，店員送上來時整個架子都是煙霧繚繞，非常的浮誇。

門口有塊肉插著劍很醒目，傳說拔出石中劍者即為王者。

用餐環境寬敞舒適，乾淨明亮，不收服務費，只收清潔費30元/人。

自助吧蔬菜豐富，醬料選擇多樣。

經典不列㒹超值牛＋豬套餐1099元起，嗑肉菜單DM以官網為主

冷冷的天就想吃鍋，想吃的飽又吃的精緻，推薦嗑肉石鍋可以野菜無限放題吃到飽，餐點超多樣又新鮮，感覺每樣都經過挑選，屬精緻吃到飽，除新鮮野菜，還有滷肉飯、烏龍麵、拉麵、冬粉、甜點、咖啡、飲品等吃到飽。

這裡的菜盤樣式真的超多種的。 影片分享

生日當月可以選擇升等湯頭或肉盤一份。

海鮮加購價，加188元就有圓桌之霸，升等海陸大餐，CP值超高。

梅花豬肉套餐368元。

經典不列㒹超值牛＋豬雙人套餐1099元，兩種肉是不是差很多，雙人建議升級肉肉瀑布超浮誇的。

且有四種肉肉可享用超滿足的～肉肉控千萬不要錯過。

我們三個人把它全部嗑完，真的超飽的。

飲品樣式是是一整排，超多種的。

最新活動：滿666元還可以玩紅包轉轉樂乙次。

嗑肉石鍋-桃園春日店桃園市桃園區春日路636號1樓；營業時間：11:00-02:00

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