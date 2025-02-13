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位於台北中山區的一緒串燒 酒場，是一家充滿溫馨氛圍的居酒屋，融合了傳統與創新的日式串燒料理。不僅食材新鮮、烹調用心，還有豐富的選擇，讓你和朋友在這裡一邊品嚐美味，一邊輕鬆聊八卦，甚至半夜到早上六點都能來，是宵夜聚會的好地方。

👉吃火鍋還能點隔壁串燒？中山區特色鍋物 一緒旭鍋

一緒串燒 酒場 交通環境

一緒串燒 酒場距離捷運中山站僅步行5分鐘，地理位置相當便利，走過時完全沒發現、一家很隱身的秘密居酒屋。

外觀低調卻充滿日式風情，進入後更能感受到濃厚的居酒屋氛圍，木質裝潢搭配暖色燈光、十分放鬆。

餐點可透過掃描Qrcode點餐，方便又快速。

一緒串燒 酒場鍋物餐點

生食級干貝漢堡 NT.180 不客觀推薦★★★★★

厚實的干貝被炙燒至表面微微焦黃，散發出淡淡炭香，搭配鮮甜的海膽與Q彈的鮭魚卵，層層堆疊於海苔之上，口感多層次且豐富，入口即化的干貝與濃郁海味完美結合。

生山葵章魚粒 NT.100 不客觀推薦★★★★★

章魚切丁口感Q彈，生山葵的辛香刺激味蕾，但不搶風頭，反而與鮮甜的章魚完美結合，上次在隔壁一緒旭鍋就點過，直接愛上，這次又再點。

鱈魚肝沙拉 NT.200 不客觀推薦★★★★★

鱈魚肝細膩濃郁，入口如奶油般滑順，與清脆的生菜和特製和風醬汁搭配，豐富口感間帶有一絲鮮甜。

頂級生蠔佐莎莎醬 NT.120 不客觀推薦★★★★★

大推生蠔！上次在隔壁一緒旭鍋一點就愛上，點一堆給朋友吃!生蠔新鮮滑嫩，伴隨海洋氣息，搭配微酸微辣的莎莎醬，平衡了生蠔的濃郁，大家也都超喜歡。

一緒青蔬串盤 NT.220 不客觀推薦★★★★★

新鮮青菜都烤得恰到好處，保留原始甜味，佐以簡單的鹽味調味，清爽不膩。

頂級Prime牛小排串 NT.110、秘制醬燒翼板牛串 NT.100、剝皮辣椒豬肉卷 NT.80 不客觀推薦★★★★★

牛小排油花均勻，炭烤後散發迷人香氣，肉質柔嫩多汁，每咬一口都充滿肉汁。翼板牛則是帶有筋肉的嚼勁，鹹香中帶有淡淡肉香。剝皮辣椒微辣中帶有獨特的醃漬香氣，與豬肉片包裹後烤製，肉汁與辣椒香氣在口中交融，好愛。

柚子胡椒雞腿肉串 NT.70、明太子雞腿肉串 NT.80 不客觀推薦★★★★★

雞腿肉外皮酥脆、內裡鮮嫩多汁，柚子胡椒的清香與微辣很巧妙，是我很喜歡的組合。濃郁的明太子醬覆蓋在雞腿肉上，鹹香滑順，炭烤後增添一絲炙烤香氣，完美的日式風味。

松板豬炒水蓮 NT.130 不客觀推薦★★★★★

水蓮鮮脆爽口，與松板豬一同翻炒，豬肉的油香滲入菜中，整體口味鮮香而不油膩。

奶油綜合菇 NT.140 不客觀推薦★★★★★

多種菇類以奶油煎炒，香氣濃郁，菇類的滑嫩口感與奶油的濃厚味道融合，又不會太濃膩，我狂吃這道。

蛤蜊湯 NT.70 不客觀推薦★★★★★

湯頭清甜，蛤蜊肉質飽滿鮮嫩，帶著海洋的鹹香，暖胃又滿足。

一夜干吻仔魚 NT.320 不客觀推薦★★★★★

一夜干吻仔魚經過處理後，香氣濃縮，烤製後外酥內嫩，鹹香適口，是絕佳的下酒菜。

一緒串燒 酒場不僅是品嚐美食的好地方，更是與朋友聚會、聊聊八卦的最佳選擇😛。從串燒到創意料理，每一道菜都能感受到店家的用心。下次來到台北中山，或是半夜很想吃串燒，記得和朋友一起來這家居酒屋，舉杯暢聊，享受這份美好的時光吧！