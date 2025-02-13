

上次說要挑戰西門町唐吉訶德樓上的韓式吃到飽都吃看看，這次終於來嘗試了！雖然換了地方，但還是選擇了還沒吃過的阿豬媽韓式烤肉吃到飽！心想，吃完這一餐後會不會暫時不想再吃韓式料理呢？答案當然是：不可能！還是繼續吃啊！



一上到ATT 5樓發現這層也都是餐廳!阿豬媽信義ATT店算離五樓的手扶梯比較遠一點，不過轉個彎就可以看到囉!店面很明亮也很大間



這是座位區的一小角，座位數很多，另外一面是落地窗可以看到半身101喔!想看夜景的話可以坐另外一邊



阿豬媽韓式烤肉吃到飽價格是平日16:30前入場 成人一人569元，孩童285元，平日16:30之後跟假日成人一人629元，孩童315元，※消費需另加10%服務費，用餐限時100分鐘，這價位在信義區還是算平價系的吃到飽，平日還有學生跟敬老方案，哈!下次也要給青壯年一點優惠嘛!



肉類、海鮮、湯跟飯是掃QR CODE 點餐很方便，想吃甚麼自己點一點送出就可以囉!吃完也可以看一下自己點了甚麼!!肉類的選擇也很多有豬五花、梅花豬、牛五花、牛板腱、雞腿排等，還有韓式料理比較不常出現的雞心、七里香



自助吧區的選擇也很豐富，像是經典的韓式小菜，包括韓國泡菜、海帶芽、生菜、還有可以烤的青椒、玉米及新鮮的水果，都可以自己搭配



我們夾了生菜跟泡菜要來做韓式烤肉吃法!



還有醬料區可以自己調配烤肉沾醬，如果敢吃辣的話那個辣椒一定要拿超級辣，想說是青陽辣椒嗎?直接生吃真的辣到不行



熟食區也很多選擇，會不停的補不一樣的食材，剛開始的時候有韓式蜜醬雞塊、辣炒年糕、海鮮煎餅、韓式炒冬粉、第二次去拿的時候還補了韓式炸餃子、地瓜球等，種類很多，配菜吃太多烤肉會吃不下這次很節制就沒有夾太多了



飲料區冰沙很特別，喝起來感覺超健康的是綜合蔬果冰沙、這邊沒有咖啡機但多了霜淇淋也很不錯，吃完肉就會想來點甜點中和一下



點完餐，餐點很快就送來了，開始烤肉吧!對了~這家店還有比較特別的隱藏版食材像是小花枝跟干貝是ATT店才有的喔!可以點來吃看看!



我們點了牛五花辣味!不過我吃起來感覺不辣啊!但有韓式銅盤烤肉的甜味，可以在自己搭配醬料，牛五花沾辣味沾醬真的有韓式烤肉的氛圍



朋友自己包了生菜、泡菜和烤肉，很韓式的吃法！生菜吃起來新鮮脆口，搭配著帶有BBQ香氣的肉品，整體層次豐富，吃起來蠻過癮的



這邊除了肉品類之外也有提供海鮮喔!蛤蠣很新鮮是活的，服務人員服務也很好給我們盤子放在裡面烤，食物的湯汁才不會流失



蝦子烤完有點縮水，但是沒關係因為這是吃到飽你可以無限加點，烤盤髒了記得按服務鈴請服務人員更換烤盤



吃韓式烤肉絕對不能忘記點豬五花阿!一整的豬五花一送上來就有了置身韓國的感覺



這次熟食真的不敢拿太多，但每樣都拿了一點來試試看，辣炒年糕軟Q入味，好吃，讓人忍不住又去拿了一次！



這邊醬料選擇很不錯，因為這邊有韓式醬油加洋蔥，沾海鮮煎餅也很對味



韓式炒冬粉炒得恰到好處，粉條也很Q彈



石鍋拌飯是用QR CODE點餐的喔!送上來真的是熱騰騰地，要趕緊攪拌，不能等太久，不然鍋底會變焦。整體口感鹹香，米香四溢，味道不會過辣



還有大醬湯，天氣太冷就會想要喝湯，大醬湯裡面也是有蝦子、香菇、豆腐等配料 味道濃郁，暖胃又暖心，非常適合寒冷的天氣。



這個冰沙是走過去看到顏色很好奇，就倒來喝看看~真的是蔬果汁的味道瞬間覺得剛剛吃下去的肉都沒有罪惡感了，很健康的感覺



還有霜淇淋， 巧克力口味和北海道牛奶口味都好吃。北海道牛奶口味香濃滑順，甜度剛好，不會過於甜膩，是吃完大餐後的完美甜點



總結:這次吃阿豬媽韓式烤肉吃到飽信義ATT店， 餐廳座位寬敞，環境空間也很大，還能欣賞到外面的夜景。雖然用餐時間為100分鐘，但整體用餐過程卻讓人感覺非常悠閒。 肉品的選擇也很豐富，調味過的肉品吃起來真的很有韓式風味，不想吃太多肉也可以選擇熟食區多種韓式菜品， 以信義區的價格來說，這裡的吃到飽非常划算，是個不錯的選擇



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餐廳資訊

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阿豬媽아줌마韓式烤肉吃到飽信義ATT店

電話: 02-77342255

地址: 110台北市信義區松壽路12號5樓

INLINE訂位:https://pse.is/4vqkuq

營業時間:

星期日至四 11:00-22:00

星期五、六 11:00-23:00



各門市資訊

信義att店 : https://www.facebook.com/AjummaXinYi

西門店: https://www.facebook.com/AjummaXiMen

北車店 : https://www.facebook.com/AjummaTaipeiStation