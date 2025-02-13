(本文同步發表於「SJKen 的浮光掠影」與「SJKen的美食與旅行手扎FB粉絲專頁」，美食體驗是版主體驗後個人主觀感受，感受因人而異，不具任何商業促銷意圖。)



隔了一年多，昨天到榮總回診後，中午再次造訪每到石牌必吃的這家老店「北方水餃」，位於台北市北投區裕民一路22號，主打水餃、北方麵食(大滷麵、酸辣麵、酢醬麵、榨菜肉絲麵與麵疙瘩)、湯品與各式小菜。

欣逢農曆年間，店內天花板上兩側牆壁都懸掛與張貼著各種中式喜慶祝福的裝飾，上面都還貼著標籤，應該是文具店寄賣的，但顯得店內洋溢著與過往不同的氛圍!

店內裝潢一如往常地收拾得十分乾淨，餐具與調味瓶整齊擺放，一年不見，多了可以勾選的內用外帶菜單，價格果然全都調漲了! 但是中午時分座無虛席，在地與外地客都有，勾選想吃的麵湯之後，分門別類的小菜就裝在鐵盒上，客人可以自行夾取砧版上，店員就會切好送到桌上，並告知客人小菜價格，用完餐結帳時再告知老闆合併計價。

一如過往我又點了一碗小碗首選愛麵「大滷麵疙瘩」(NT$95/大碗，NT$80/小碗)，另外還點了一盤小菜(素雞+小豆干 +花干與麵腸，NT$105/盤)，兩道餐點合計NT$185。

首先品嚐的是這一盤豐盛的小菜(素雞+小豆干 +花干與麵腸，NT$105/盤)，「北方水餃」家的小菜貌不驚人，卻是滷得道道好吃，小豆乾、豆雞與素雞都很有特色，吃起來軟Q有咬勁，花干軟嫩多湯汁，整盤小菜Q彈軟嫩各有滋味，店員快速切好後，還加了滿滿的青蔥，端上桌讓人看得開心吃得開胃!

接著品嚐的是這碗小碗的「大滷麵疙瘩」(NT$95/大碗，NT$80/小碗)，大滷麵疙瘩用料豐富，裡面有靈魂的麵疙瘩、豬肉條、草菇與青菜組合而成，麵疙瘩厚實軟中有咬勁，湯頭勾芡香濃，寒冬喝上一碗口感溫潤又暖胃。

如果喜歡吃麵疙瘩與水餃的朋友，有機會造訪石牌，別忘了前進這家位於台北市北投區裕民一路22號的老店「北方水餃」，搭乘北捷板南線從石牌站1號出口出站，順著石牌路二段直走到裕民一路右轉，約莫5分鐘的腳程就抵達。

北方水餃 營業住址 : 112台北市北投區裕民一路22號 營業時間 : 週一到週六11:30 - 21:30( 週日公休) 營業電話 : (02)2825 - 1101