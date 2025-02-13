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隔了一年多，昨天到榮總回診後，中午再次造訪每到石牌必吃的這家老店「北方水餃」，位於台北市北投區裕民一路22號，主打水餃、北方麵食(大滷麵、酸辣麵、酢醬麵、榨菜肉絲麵與麵疙瘩)、湯品與各式小菜。
欣逢農曆年間，店內天花板上兩側牆壁都懸掛與張貼著各種中式喜慶祝福的裝飾，上面都還貼著標籤，應該是文具店寄賣的，但顯得店內洋溢著與過往不同的氛圍!
店內裝潢一如往常地收拾得十分乾淨，餐具與調味瓶整齊擺放，一年不見，多了可以勾選的內用外帶菜單，價格果然全都調漲了! 但是中午時分座無虛席，在地與外地客都有，勾選想吃的麵湯之後，分門別類的小菜就裝在鐵盒上，客人可以自行夾取砧版上，店員就會切好送到桌上，並告知客人小菜價格，用完餐結帳時再告知老闆合併計價。
一如過往我又點了一碗小碗首選愛麵「大滷麵疙瘩」(NT$95/大碗，NT$80/小碗)，另外還點了一盤小菜(素雞+小豆干 +花干與麵腸，NT$105/盤)，兩道餐點合計NT$185。
接著品嚐的是這碗小碗的「大滷麵疙瘩」(NT$95/大碗，NT$80/小碗)，大滷麵疙瘩用料豐富，裡面有靈魂的麵疙瘩、豬肉條、草菇與青菜組合而成，麵疙瘩厚實軟中有咬勁，湯頭勾芡香濃，寒冬喝上一碗口感溫潤又暖胃。
如果喜歡吃麵疙瘩與水餃的朋友，有機會造訪石牌，別忘了前進這家位於台北市北投區裕民一路22號的老店「北方水餃」，搭乘北捷板南線從石牌站1號出口出站，順著石牌路二段直走到裕民一路右轉，約莫5分鐘的腳程就抵達。