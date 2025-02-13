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(北投石牌美食)「北方水餃」--- 老店「大滷麵疙瘩」麵Q湯濃料多，小菜豐富多選醇香好味道!

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2025-02-13 12:45:00 文字：SJKen
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(北投石牌美食)「北方水餃大滷麵疙瘩」(Lu Mian, Braised Noodle at North Dumpling store), Taipei, Taiwan, SJKen, Feb 11, 2025(北投石牌美食)「北方水餃大滷麵疙瘩」(Lu Mian, Braised Noodle at North Dumpling store), Taipei, Taiwan, SJKen, Feb 11, 2025(北投石牌美食)「北方水餃大滷麵疙瘩」(Lu Mian, Braised Noodle at North Dumpling store), Taipei, Taiwan, SJKen, Feb 11, 2025(北投石牌美食)「北方水餃大滷麵疙瘩」(Lu Mian, Braised Noodle at North Dumpling store), Taipei, Taiwan, SJKen, Feb 11, 2025(北投石牌美食)「北方水餃大滷麵疙瘩」(Lu Mian, Braised Noodle at North Dumpling store), Taipei, Taiwan, SJKen, Feb 11, 2025

(本文同步發表於「SJKen 的浮光掠影」與「SJKen的美食與旅行手扎FB粉絲專頁」，美食體驗是版主體驗後個人主觀感受，感受因人而異，不具任何商業促銷意圖。)

隔了一年多，昨天到榮總回診後，中午再次造訪每到石牌必吃的這家老店「北方水餃」，位於台北市北投區裕民一路22號，主打水餃、北方麵食(大滷麵、酸辣麵、酢醬麵、榨菜肉絲麵與麵疙瘩)、湯品與各式小菜。

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欣逢農曆年間，店內天花板上兩側牆壁都懸掛與張貼著各種中式喜慶祝福的裝飾，上面都還貼著標籤，應該是文具店寄賣的，但顯得店內洋溢著與過往不同的氛圍!

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店內裝潢一如往常地收拾得十分乾淨，餐具與調味瓶整齊擺放，一年不見，多了可以勾選的內用外帶菜單，價格果然全都調漲了! 但是中午時分座無虛席，在地與外地客都有，勾選想吃的麵湯之後，分門別類的小菜就裝在鐵盒上，客人可以自行夾取砧版上，店員就會切好送到桌上，並告知客人小菜價格，用完餐結帳時再告知老闆合併計價。

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一如過往我又點了一碗小碗首選愛麵「大滷麵疙瘩」(NT$95/大碗，NT$80/小碗)，另外還點了一盤小菜(素雞+小豆干 +花干與麵腸，NT$105/盤)，兩道餐點合計NT$185。

首先品嚐的是這一盤豐盛的小菜(素雞+小豆干 +花干與麵腸，NT$105/盤)，「北方水餃」家的小菜貌不驚人，卻是滷得道道好吃，小豆乾、豆雞與素雞都很有特色，吃起來軟Q有咬勁，花干軟嫩多湯汁，整盤小菜Q彈軟嫩各有滋味，店員快速切好後，還加了滿滿的青蔥，端上桌讓人看得開心吃得開胃!

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 接著品嚐的是這碗小碗的「大滷麵疙瘩」(NT$95/大碗，NT$80/小碗)，大滷麵疙瘩用料豐富，裡面有靈魂的麵疙瘩、豬肉條、草菇與青菜組合而成，麵疙瘩厚實軟中有咬勁，湯頭勾芡香濃，寒冬喝上一碗口感溫潤又暖胃。

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如果喜歡吃麵疙瘩與水餃的朋友，有機會造訪石牌，別忘了前進這家位於台北市北投區裕民一路22號的老店「北方水餃」，搭乘北捷板南線從石牌站1號出口出站，順著石牌路二段直走到裕民一路右轉，約莫5分鐘的腳程就抵達。

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北方水餃
營業住址 : 112台北市北投區裕民一路22號
營業時間 : 週一到週六11:30 - 21:30( 週日公休)
營業電話 : (02)2825 - 1101
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phone02-2825-1101
place台北市北投區裕民一路22號1樓
4.06 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.43
服務品質
3.57
裝潢氣氛
2.86
CP值
3.79
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