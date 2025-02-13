= 未滿十八歲禁止飲酒｜飲酒不開車 =

老王炸烤信義旗艦店｜環境介紹

老王炸烤台北信義｜出發台北信義鬧區串串門子，位在忠孝東路街角的老王炸烤信義旗艦店，以新鮮食材和豐富炸烤品項登上雙北宵夜榜熱門。

以獨門霸王烤肉醬與特製燒烤粉打響名號，選項從串燒、烤物、炸物至海鮮皆有，也有台人最愛的鹹酥雞和炸雞排，結合調酒師微醺助興，是在地人與鄰近里民吃宵夜的最新生力軍！

= 未滿十八歲禁止飲酒｜飲酒不開車 =

老王炸烤串燒採自助式拿取，冰櫃裡的食材擺放整齊，潔淨度也用心保持，整體看著串串銷魂串串餓；

2樓還有質感舒適的內用區全新開放，引人注目的霓虹標誌與科幻燈景，整個內用環境驚喜用心耶！

在魔幻的霓虹燈景下，有微醺調酒浪漫陪伴，

攜上美味串燒和怡情小酌，是下班後的自助舒壓小天地

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老王炸烤信義旗艦店｜店家介紹與停車資訊

老王炸烤-信義旗艦店

評分： / 4.7

地址：110台北市信義區忠孝東路五段486號1樓( 地圖 )

電話：02 2346 2938

營業時間

星期一: 17:30 – 01:30,



星期二: 17:30 – 01:30,



星期三: 17:30 – 01:30,



星期四: 17:30 – 01:30,



星期五: 17:30 – 01:30,



星期六: 17:30 – 01:30,



星期日: 17:30 – 01:30

星期一: 17:30 – 01:30, 星期二: 17:30 – 01:30, 星期三: 17:30 – 01:30, 星期四: 17:30 – 01:30, 星期五: 17:30 – 01:30, 星期六: 17:30 – 01:30, 星期日: 17:30 – 01:30 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

🅿️ 鄰近收費停車場：春光公園停車場、路邊停車格

🚇 鄰近捷運站：板南線永春站4號出口｜步行約3分鐘

老王炸烤信義旗艦店｜菜單MENU

▎MENU：請點我

▎線上點餐連結：請點我

= 未滿十八歲禁止飲酒｜飲酒不開車 =

(取自 老王炸烤 官方)

老王炸烤信義旗艦店｜餐點介紹

◍━━ 招牌必點 ​━━◍

▸ 雞腿肉串｜40

▸ 豬扒蔥卷｜45

▸ 秘製牛排串｜80

▸ 培根起司麻糬｜45

▸ 酥脆雞皮

▸ 烤雞排｜95

雞腿肉串｜40

豬扒蔥卷｜45

培根起司麻糬｜45

招牌必點是店家的熱力好評，無論是香彈帶肉汁的雞腿肉和軟嫩牛排串，還是香Q豬五花佐清新蔥段，亦或者老少都愛的黏呼呼麻糬配鹹甜培根組合等，都是常客的基本串底。簡單薄刷燒烤醬就很唰嘴，也可以來點店家特製的青花椒粉或是孜然提香增味，好吃價格也不貴

酥脆雞皮

喜歡炸物的朋朋，強力推薦要點炸雞皮，恰好的酥香與脆度，結合椒鹽的鮮鹹，一吃就上癮！

烤雞排｜95

雞排的個頭不小，不只大塊厚度也有，外皮酥脆，刷上燒烤醬添了點濕潤度，鹹甜酥嫩，撒點孜然粉層次更豐富，感覺再多汁一點會更美味

◍━━ 櫃檯精選 ​━━◍

▸ 無骨鹹酥雞-大

▸ 蒜泥生蠔-4顆｜180

▸ 五仔魚一夜干｜260

無骨鹹酥雞-大

鹹酥雞也給得很大塊，最愛無骨雞肉的滿足肉感，還有蒜頭與九層塔不能少，是熟客的起手式

蒜泥生蠔-4顆｜180

五仔魚一夜干｜260

蒜泥蔥香與鮮美生蠔相得益彰，食材新鮮肥美沒什麼腥味；或是來隻香烤一夜干也不錯，魚肉細緻水嫩魚刺也少，以些許椒鹽加乘鮮美，再配點小酒真不賴

◍━━ 嚴選炸物 ​━━◍

▸ 腐皮串｜40

▸ 烤節瓜｜35

▸ 四季豆｜35

▸ 雞蛋豆腐

▸ 炸甜不辣

▸ 炸麻糬(花生)

腐皮串｜40

喜歡腐皮串的米，看到幾乎都會點，酥嫩多汁還吃的到豆香與甜味，食材處理得很不錯耶

烤節瓜｜四季豆

大口嗑肉也要來點時蔬潤潤嘴，帶有迷人厚度的節瓜，是米嗑串燒的標配，烤得鮮甜脆嫩，價格也便宜；還有四季豆也很不錯，鹹香又多汁爽脆！

炸麻糬(花生)｜40

有著花生香氣的炸麻糬也是米的心頭好，麻糬外酥內軟、鹹甜黏Q，油炸火侯抓得真不錯



老王炸烤信義旗艦店｜店家地圖