日本東京旅遊【淺草寺】也是必須安排行程裡的景點之一，以往到訪淺草寺都是跟團行程只能走馬看花，這回終於是自由行了，可以不受時間限制、自由自在地感受在地文化、吃美食。

來淺草寺除了必拍巨大紅色＂雷門＂燈籠外，淺草寺前的仲見世通商店街也是必逛的，商店街內伴手禮、小吃琳瑯滿目，也可以將鄰近的超人氣炸牛排 浅草牛かつ 一併吃起來！

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東京景點「淺草寺」，必拍巨大紅色雷門燈籠、好吃好逛仲見世通商店街!

淺草寺為東京最古老寺廟，是東京數一數二的觀光景點，緊鄰隅田川、東京晴空塔，可以安排順遊。

▲前往淺草寺大眾運輸:

◆東武晴空塔線：淺草站步行5分鐘

◆東京地鐵銀座線：淺草站步行5分鐘

◆筑波快線：淺草站步行5分鐘

◆都營地鐵淺草線：淺草站A4出口步行5分鐘

■ADD:東京都台東區淺草2-3-1

■TEL:+81 3-3842-0181

■主廳開放時間:06:00-17:00（10月至3月開放時間為06:30）

來到淺草寺，入口象徵雷門的巨大紅色燈籠是必拍的！

雷門大燈籠高3.9公尺、寬3.3公尺，重達700公斤，相當巨大，正面寫著＂雷門＂兩字，背面則是＂風雷神門＂及日期，可想而知想要單獨跟巨大雷門燈籠拍照是有難度的，因為來來去去的遊客相當多，要拍到空景真的很難。

穿過雷門後就是仲見世通商店街，是日本最古老的商店街，街道兩側琳瑯滿目的紀念品、伴手禮、小吃店家。

七月的東京真的很熱很曬，當天太陽很大，我們每個人都走到汗流浹背。

眾多的小物不僅吸引大人目光就連小朋友也很喜歡，逛到都叫不走了。

來淺草寺也可以體驗和服，周圍有許多和服浴衣店家可以選擇。

仲見世商店街內美食也很多，淺草吉備糰子AZUMA、淺草九重炸饅頭、淺草炸肉餅（浅草メンチ）、花月堂波蘿麵包、亀屋老字號手燒仙貝、人形燒等都有著大人氣，但這天我們已經先吃過 浅草牛かつ ，整個胃都裝滿滿了，就沒有吃了。

商店街一路可以逛到寶藏門、五重塔和正殿（本堂觀音堂），旅遊時我最喜歡可以參觀又可以逛的景點，吃喝玩樂一站滿足。

寶藏門旁有座高聳壯觀的五重塔，可惜我熱到完全忘記拍照了，當時走到這裡我們就找了個陰涼處先喝口水及上廁所。

寶藏門這裡還有個比雷門小一點的＂小舟町＂燈籠，拍照的人潮也是不少，另外寶藏門背面還供奉著一雙巨大的草鞋，也很值得一看。

來淺草寺除了買御守外，求籤詩也是很多人會做的，籤筒位置就在本堂的參道上，求籤詩一次百圓日幣。

求籤詩的方式為搖晃六角柱形狀的木籤箱，直到籤掉出，再依照號碼到相對應的抽屜中取籤解內容即可。

日本籤詩通常分為「大吉」、「吉」、「中吉」、「小吉」、「末吉」、「凶」等，通常不好的籤詩就會綁到樹上或是繫在特定的「御籤掛け（みくじがけ）」（綁籤詩）的地方，但也有一說是都可以帶回家，就看個人了。

淺草寺本堂供奉本尊聖觀世音菩薩像，參拜流程大家可以參考網路上資訊。

淺草寺御守總類繁多，大家可以依照需求做選擇，有健康、良緣、學業、交通安全、安產、除厄等等，我們家孩子各自挑選了一個跟學業有關的御守。

不愧是日本最古老寺廟，雖然天氣炎熱但參拜的遊客絡繹不絕，各國旅客都有。

木村家人形燒在淺草寺也相當有名，之前來我們也有買，這回因為吃飽飽加上天氣炎熱我們就只有買霜淇淋。

兒子挑了芒果口味，我比較虛榮點了金箔的，雖然金箔很大一片但一支要價¥1500，真的不便宜啊。

（旅遊日期：2024/07）

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