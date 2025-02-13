高雄美術館附近新開的格拉斯莊園
環境寬敞又舒適，主打義大利麵、燉飯、早午餐，還有素食餐點可選擇。
餐廳共三層樓也有包廂座位，適合聚餐或商務會議
現場還有天然香氛、蠟燭可以購買帶回家
堅持使用新鮮在地食材，不使用料理包與半成品！
青醬鴨胸義大利麵，自家熬煮青醬香濃不膩，義大利麵軟硬度剛好。鴨胸份量十足，搭配巴薩米克醋醬提升層次感！另外也能選擇紅醬或白醬口味！
Cioppino燉飯系列
黑金墨魚燉飯一整隻花枝超吸睛，裡面塞滿燉飯！
花枝Q彈新鮮，燉飯口感濃郁，海味十足！
人氣TOP 紅酒牛肉燉飯牛肉軟嫩
搭配薑黃燉飯，口感溫潤順口。燉飯米心稍微偏軟，但風味很不錯！
牛肉軟嫩好吃
飲品是帶清爽柑橘香氣的香橙美式以及高山蜜香紅茶。
提前訂位還送新鮮水果盤喔！
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✔️ 青醬鴨胸義大利麵 $360
✔️ 黑金墨魚燉飯 $380
✔️ 紅酒牛肉燉飯 $380
✔️ 高山蜜香紅茶 $140
✔️ 香橙美式咖啡 $130
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📍 高雄市三民區中華二路329號
☎️ 07-3231011
🕰 週二至週六 10:30-21:00 ( 週日週一公休 )