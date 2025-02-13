這間隱身在巷弄內的大碗公當歸羊肉，

每到營業時間，門口總是擠滿了排隊的人潮。

之前舊址歇業時，Ruby一直念念不忘這份熟悉的美味，

如今它終於在板橋四維路重新開業，當然要趕緊來回味一番！

店內採紅單內用、白單外帶的點餐方式，原本想要內用，

但用餐的人潮實在太多，Ruby最後決定還是外帶回家享用。

餐點都是現點現煮，想吃到美味的羊肉湯需要耐心等候。

特別是帶皮羊肉湯，每次都要提早來才有機會喝到，

Ruby也只喝過一次，可見其搶手程度！

羊肉片湯 $100

羊肉片湯的湯頭清甜，帶著淡淡的中藥香氣與羊肉的自然甜味，

喝起來溫潤順口，不油不膩。

羊肉片切得剛剛好，燙至軟嫩不柴，口感極佳。

冷冷的天氣喝上一碗，瞬間暖身又暖心。

滷肉飯 小 $30 滷蛋 $15

油亮的黑金滷肉飯幾乎來這必點，

黑金色澤光看就讓人口水直流，肥肉偏多，濃稠黏嘴入口即化，

醬汁鹹香而不死鹹與白飯拌勻後，每一口都是醬香與米飯的完美融合。

搭配一顆滷蛋，吸收了滷汁的精華，絕對必加點。

麻油麵線 $40

麻油麵線煮得較軟，加上麻油的香，每一口都讓人感受到溫潤的幸福感。

吃完後整個胃都暖了起來，特別適合冬天或身體需要補一補的時候。

以價格來說，這間大碗公當歸羊肉價格不算太貴，

出餐速度也滿快，冷冷的冬天吃到有滿滿的幸福感。

下次有機會來板橋千萬別錯過這間巷弄的美食。

你也喜歡羊肉湯嗎？還有推薦的滷肉飯店家嗎？也歡迎留言分享哦！ 😊

【店家資訊】

👉大碗公當歸羊肉

🏠新北市板橋區四維路112巷2號

🚈捷運新埔站

☎️0976 476 567

⏰PM16:00~PM22:00 (週日公休)

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌

RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐⭐⭐

回訪率⭐⭐⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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