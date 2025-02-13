Oie法式餐酒館 是不少人推薦的台北東區美食約會/聚會餐廳，Oie Taipei 不僅是間台北法式餐廳，也是台北東區餐酒館推薦之一。Restaurants français recommandés à Taipei。



【Oie法式餐酒館】(Oie Taipei Bouchon Taiwanais) 以在地食材結合經典勃根地為主的法國菜色擄獲人心，還有那充滿法式優雅的裝潢及陳設，令人感覺置身法國里昂，這次除了排餐佳餚，最推崇的還是那杯杯經典的調酒，令人一飲陶醉，很愛喝調酒的本人，愛上這調酒師用絕佳比例調出的經典調酒，

【Oie法式餐酒館】主廚曾任職多間米其林餐廳，並在法國里昂找到自己菜色的靈魂，同時網羅來自世界各地的葡萄酒，選項極為豐富，搭配調酒顧問師（Bar Mood前主管），將調酒化繁為簡，著重在經典中蛻變調酒，許多調酒愛好者甚至是衝著調酒而來，於卸下工作後，來杯屬於當下氛圍的經典調酒，或是在交談中由調酒師為您精心調配一杯好酒，又或是與三、五好友一同品嚐不同等級的紅、白酒，拋下繁忙疲憊感，在微醺中遇見另一道彩虹，搭配上精緻美味的法式傳統料理，尤其前菜及主餐的佐料搭配，令人難忘不已。

((警語：未滿18歲請勿喝酒 喝酒不開車 開車不喝酒))



隱藏在台北東區巷弄中，近鄰捷運國父紀念館站 2 號出口的【Oie法式餐酒館】旁邊就是延吉街及東區明曜百貨，是台北東區忠孝東路的心臟地帶，眾多國際品牌設立於此，還有許多北台灣經典小吃美食，是個愈夜愈美麗的台北不夜城。而在這繁華城市的巷弄中，卻隱藏著一間低調高雅的法式餐酒館【Oie Taipei】

【Oie Taipei 】台北東區法式餐酒館 台北美食推薦

電 話：(02)2711-8648

地 址：台北市光復南路240巷50號

時 間：18：00～01：00

ＦＢ：https://www.facebook.com/profile.php?id=61571300218219

ＩＧ：@oietaipei

【Oie法式餐酒館】是新竹知名Dela餐酒館團隊在台北開的第一間分店，話說東區的餐酒館並不算少，甚至有很多類似居酒屋的燒肉店，但這間【Oie法式餐酒館】卻以沉穩外觀吸引著喜愛法餐、品酒甚至下班喝一杯的白領族群。不時還能聽到不少歐美語言夾雜其中，還挺有身處國外的氛圍感。



法語中 Oie 的翻譯是「鵝」，但音的發音卻是 wow 、哇嗚~的發音，很有意思，感覺想帶給人一種驚呼感的意味濃厚



一走進餐廳，立刻感覺裝潢的高格調及寬敞的環境，色調相當溫暖，牆面上獨特的紋理為整體空間增色不少



【Oie法式餐酒館】設有獨立的包廂，讓聚會的朋友保有私人空間，大紅色的沙發顯得高貴及質感~



衍伸過去亦可形成另一個包廂空間，兩間的彈性運用，讓人數調整上更加靈活



在照明設計上，選擇了黃光間接燈，巧妙地從腰線上方透出。這樣的燈光設計不僅提供了柔和的照明，同時也為整個空間營造出一種溫馨、舒適的氛圍。



包廂以外的餐廳空間非常寬敞，木紋桌搭配綠色舒適的椅子，剛好與包廂的椅子呈現不同的對比，下方也備有置物籃，讓人在用餐上更加舒適



【Oie法式餐酒館】吧台區，真的要默默給這位調酒師掌聲 ，調出來的調酒真的很好喝，((警語：未滿18歲請勿喝酒 喝酒不開車 開車不喝酒))



不少人也是因為調酒而來，在這兒與調酒師慢聊，或是來上一杯調酒，很舒服，而一旁的酒櫃也放置了相當多的紅白酒，價格又上而下，由高而低，喜歡品嘗紅酒的人，我想這裡非常適合姊妹淘閒話家常，或是家人聚餐、情侶約會的好地方 ((警語：未滿18歲請勿喝酒 喝酒不開車 開車不喝酒))



【Oie法式餐酒館】的紅酒種類相當多，可以由專業經理介紹，甚至會以搭配今日的法式餐點，選出一瓶好酒 ((警語：未滿18歲請勿喝酒 喝酒不開車 開車不喝酒))



非常多知名酒牌的木頭牆，從以前就很喜歡紅酒的木箱，此時有種很療癒的感覺



【Oie法式餐酒館】的餐具很有份量，刀子甚至是直立起來擺放的（挺有重量的唷）~菜單潔白典雅，給人一種很有格調的感覺



點餐方式以掃碼自行點餐，是現在很多餐廳採取的點餐方式，悠悠然靜靜的點餐~~很不錯，但如果是第一次吃法餐有不確定性的話，可以請店家介紹，會更加了解主餐的內容。



點了杯餐前酒，來自法國波爾多的白酒，算是蠻基礎的白酒。酒莊：Baron de Lestac 品種：夏多內、白蘇維翁、榭密雍，濃度約12.5%，在燈光下閃爍著淡金色澤，喝起來的感覺帶有點檸檬及橙橘的果酸味，還好不甚太甜，酒體味不重，挺清爽的，蠻適合做為餐前酒。((警語：未滿18歲請勿喝酒 喝酒不開車 開車不喝酒))



這款伯爵白酒是創辦人 Pierre Castel 所設計，目的是展現出對波爾多地區的熱情與推崇。酒標名稱「Lestac」是家族名「Castel」的反寫。算是蠻好入手的一款白酒，冰涼涼的喝很好喝~((警語：未滿18歲請勿喝酒 喝酒不開車 開車不喝酒))



《勃根地紅酒蛋》Oeufs en Meurette 這道前菜是法國勃根地非常經典的佳餚，以其濃郁的紅酒醬汁和滑嫩的水波蛋而聞名。



【Oie法式餐酒館】以勃根地紅酒/水波蛋/培根/麵包丁/洋菇/洋蔥，呈現了這道經典的法式料理，一上桌就令人感到很特別，尤其那水波蛋，呼之欲出的蛋黃就在那極為透薄的蛋白下蠢蠢欲動，此時伴隨而來的是那勃根地紅酒的迷人香氣，



忍不住用叉子刺破水波蛋，有如瀑布般的濃郁蛋黃傾巢而出，這樣做可是要讓蛋黃與紅酒醬汁融合，帶來豐富的口感。



此時白色的水波蛋已呈現金黃，由於非常喜歡吃水波蛋，因此決定整顆入口，感受蛋黃在口中的順滑滋味，尤其在沾上了勃根地紅酒的果香氣味，些微的丹寧味加上水波蛋的蛋液相互提味又平衡，說實在整顆入口的當下，美味的幸福感湧現，吃到美食真的會製造許多快樂的多巴胺。



搭配麵包丁，是相當脆口的，尤其當麵包丁吸入了紅酒及蛋黃的醬汁，本身的麵包味進入了另一個層次



洋菇相當飽水，洋菇本身的味道很豐富很新鮮，吃起來口感很細緻



本身覺得《勃根地紅酒蛋》醬汁，加入了培根更能顯得醬汁味道的濃郁，帶有紅酒的果香和肉質的鮮香，與水波蛋的柔嫩形成鮮明對比。也讓醬汁富有培根那油脂的香氣。



【Oie法式餐酒館】入座後就會提供麵包（長法棍）與水，收費100/人，麵包還可以免費續唷！直接戳中愛吃法棍的我，



帶有嚼勁的法棍麵包，沾上勃根地紅酒蛋的醬汁，真的是完美，而且好適合搭配酒類！愈吃愈唰嘴



忍不住點上了啤酒來搭配這麵包配紅酒醬汁的唰嘴，《吉比精釀啤酒》是一款底層發酵的淺色拉格啤酒。口感滑順、清爽、帶有淡淡的啤酒花香氣，後味富有香醇麥味，不論是純飲感受舒暢麥香或是搭配餐點，提升食物的口感及香氣，都是百搭的好選擇！光是這樣的搭配就可以令人大開話匣子! ((警語：未滿18歲請勿喝酒 喝酒不開車 開車不喝酒))



【Oie法式餐酒館】連杯墊都是特製的後杯墊～還是商標－鵝－很有意思



【Oie法式餐酒館】的調酒既然著名，那來杯調酒肯定是必然的



喜歡龍舌蘭的本人，二話不說點了以龍舌蘭為基底的《百香辣椒瑪格麗特》 還有絕以應證調酒師功力的《長島冰茶》，為何會這樣說，因為要把一杯長島冰茶調到好喝~真的不容易，本身也做了Bartender好多年，每次都想以《長島冰茶》試試調酒師的功力，果然~~超好喝~~!! 基底的比例掌握很剛好~建議喜歡微醺的可以來上一杯，尤其喜歡使用的是長條冰塊，適度的讓長島冰茶維持在一個冰涼的狀態。喝到最後~依舊好喝~

((警語：未滿18歲請勿喝酒 喝酒不開車 開車不喝酒))



而這杯美麗的《百香辣椒瑪格麗特》則是以百香果辣椒 龍舌蘭 +君度橙酒 來呈現，龍舌蘭特有的味道也是令人愛不釋手，入口時還真是有喝Shot的激烈感，不過味韻的那百香果即果橙的味道卻平衡了前面的激烈感，變得相當順口，

((警語：未滿18歲請勿喝酒 喝酒不開車 開車不喝酒))



而且龍舌蘭一定少不了的鹽巴，一定要沾上點鹽巴才更夠味唷！非常厲害的調酒～

((警語：未滿18歲請勿喝酒 喝酒不開車 開車不喝酒))



《經典洋蔥湯》Classic Onion Soup 使用了白洋蔥/牛骨褐色高湯/艾曼塔起司/法國長棍麵包



這是湯 ？當下真是有看沒有懂，經解釋後才發現，這是一道相當傳統的法式洋蔥湯，真功夫在於將洋蔥滿火炒至焦糖化，釋放出天然的甜味及深層的香氣，接著使用牛骨高湯為基底，上頭鋪上艾曼塔起司（焗烤後看起來就特好吃），之中還有搭配法國麵包。層層堆疊之下~~~焗烤麵包配上已經軟化的洋蔥，整體吸飽了牛骨湯的味道，非常有層次的一道料理

本以為吃起來會偏鹹，但經過店家調整過，底湯並沒有過鹹的感覺，牛骨湯在洋蔥的甜味、起司的香味搭配下，反而帶點有點濃郁香甜，上頭的焗烤起司真的非常加分



《螺肉章魚》Escargot and Octopus 內容物有：螺肉/章魚/雞腿/西班牙香腸，這算是一道融合法式傳統烹飪技巧的菜色，將身為海洋的螺肉及章魚配上雞腿及西班牙香腸，以法式經典醬汁拌煮，可以說是名副其實的地中海料理



濃郁的特調醬汁，將裡頭的海鮮及肉類帶來豐富的口感及絕佳風味



雞肉相當的彈嫩，在洋蔥及番茄的提味下，富有層次感



口感Q彈的螺肉，非常好吃，有嚼勁但又細緻，感受到螺肉的鮮美那海中的味道



章魚切的適當好入口，口感偏嚼勁，小小塊吃愈嚼愈香~~ 這搭配長島冰茶跟啤酒~還挺適合的



《甜菜根胭脂鴨》 Duck Breast with Beetroot 內容物：鴨胸/鴨腿/甜菜根/薏仁/波特酒醬/青蘋果，看起來非常美艷的一道法式主餐，也看得出料理的用心及繁瑣，光醬汁應該就用了三種以上~



光是胭脂鴨一旁的佐配料，就相當的精采，有甜菜根，甜菜根醬汁，番茄、青蘋果、上頭的薏仁好加分



薏仁吃起來相當軟Q，在排餐上感覺上多了主餐飯的感覺，搭配醬汁吃起來相當美味，



火紅的甜菜根印象中吃起來會帶點甜苦味，有種大地的風味，但經過主廚的製作，這次甜菜根的感覺帶點微酸甜，很清新的口感。尤其甜菜跟加上波特酒醬，沾上麵包好對味啊！



法式的《甜菜根胭脂鴨》本身就是一道結合了鴨肉與甜菜根的法式創意料理，以鮮豔的色彩和精緻的風味著稱。呈現出獨特的視覺與味覺體驗。



天啊！瞧瞧這鴨胸～～好美艷的粉色肉質，整體外皮酥脆的向威化脆皮，鴨胸肉質軟嫩到令人驚豔



非常好切也相當好入口。其實胭脂鴨中的「胭脂」指的是甜菜根所賦予的鮮豔紅色，



而切了適當入口的鴨肉，除了鴨肉本身的軟嫩濃郁、甜菜根的清甜、波特酒醬的迷人紅酒香氣，整體風味豐富且層次分明。



上頭的脆皮加分非常多，好酥脆，而且非常的相，相當推薦的一道法式主餐



《紅蘿蔔伊比利豬》Iberico Ribeye Cap with Carrot 內容物：伊比利豬老饕肉/芥末蜂蜜紅蘿蔔/紅蘿蔔脆片/雞骨醬，不得不說，我真的以外送錯餐了！這伊比利豬也太像牛肉了吧！其實老饕肉，又被稱為肋眼蓋，是豬身上最珍貴的部位之一。位於肋眼上方，肩胛與里肌的交界處，是豬肉中最嫩的部位。一頭豬只能取出兩塊，因此更顯得其稀有與珍貴。

伊比利豬本身就被譽為「豬肉界的和牛」，而老饕肉「Pluma」則是伊比利豬身上最受老饕喜愛的部位之一，有著豐富的油脂和細緻多汁的口感，



即便是豬肉，但好的肉質經過簡單的煎烤至六分熟成，加上靜置即可上桌，像極了六分熟的牛肉啊！



看起來真的很有牛肉的樣子，但這可是頂級的伊比利豬老饕肉部位，好吃到口口細嚼，很仔細體會那份在口中奔放的「Pluma」美味，真的是太好吃了～畢竟老饕肉是豬肉中的極品，以其豐富的口感、濃郁的香氣和營養的價值，這可是贏得了無數老饕的青睞



炙乾的紅蘿蔔，這倒是第一次看到，但也可以像是紅蘿蔔果乾，與其說味道，不如覺得是擺盤上的創意點綴，不過沾上蘿蔔泥倒是挺有風味的



煮熟的紅蘿蔔，沾上蘿蔔泥，口感恰好，不太軟爛也不會太硬，畢竟看起來有點像生的紅蘿蔔，但吃起來很甜，蘿蔔泥意外的好吃，又是非常可以沾上法棍的醬汁，今天真的有追加了免費的法國麵包，醬汁真的都好好吃。



【Oie法式餐酒館】這一晚讓人體會到備受待遇的法式浪漫，不論在環境、燈光、音樂的營造上，加上完全呈現出傳統法國佳餚的美味與創意，入夜後大家帶著微醺的放鬆感，輕鬆地聊著天，這般的美好絕對令人難以忘懷，且絕對值得愛吃法餐，或是晚上想來上一杯調酒慢活、喜歡品酒的三、五朋友相聚的好地方。

((警語：未滿18歲請勿喝酒 喝酒不開車 開車不喝酒))



【Oie Taipei 】台北東區法式餐酒館 台北美食推薦

電 話：(02)2711-8648

地 址：台北市光復南路240巷50號

時 間：18：00～01：00

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