府中捷運站附近的府中商圈，有一家經營多年的蛋糕店，之前一直沒機會來試試。

「米迦千層乳酪蛋糕-府中店」每次經過都沒停下來，總是與它擦肩而過。

某天經過發現店家重新裝潢，還增設了內用區，這瞬間勾起了我的好奇心。

俗話說「人要衣裝」，店面當然也要好好打扮！店內裝潢以簡潔的白色為主調，搭配兩座超大冷藏櫃。

冷藏櫃裡擺滿了琳瑯滿目的蛋糕。

還沒開吃，光是看著這些精緻的甜點，心情就已經被療癒了！誰叫女孩天生對美的事物毫無抵抗力呢？

尤其是這些色彩繽紛的甜點，簡直有讓人無法抗拒的魔力。

雖然有內用區，但現場只有兩張桌子，最多可容納8人，明顯是以外帶客群為主。

內用可單點飲品，但需符合低消規定，每人低消90元，而套餐的低消則僅適用於單人。

我和好友各點了一份套餐，內容包含一杯120元（含）以下的飲品（超過補差額）與一份午茶點心。甜點可自由選擇，價格依品項略有不同，套餐價格從160元到210元不等，整體來說價格合理。

柚香紅玉 120元

這款紅茶帶有清新的柚子香氣，入口溫潤順口，還能幫助消化、提振食慾，是款相當舒心的選擇。

海鹽焦糖歐蕾（甜度固定）

嗯…這杯有點讓人失望，本來點的是熱飲，結果端上來竟然是個不上不下的溫度，飲料不是該喝熱的或冰的嗎？這種「溫溫的」最尷尬了！

下午茶套餐除了飲品和蛋糕，還會附上一份隨機茶點。

好友的茶點是「椰椰奶奶」，果然有濃濃的椰奶風味。

而我則拿到綜合堅果塔。

哈哈，我運氣真不錯，剛好拿到最喜歡的堅果塔！

餅乾與小泡芙，餅乾口感酥脆，泡芙則是空心無餡，整體帶著淡淡的甜香，搭配茶或咖啡都很適合。

抹茶法式千層

夾層中是滿滿的抹茶卡士達醬。

一入口是微甜的抹茶風味，尾韻帶有淡淡的苦澀感，吃起來清爽不膩。

巧克力法式千層

夾層中是濃郁的巧克力卡士達醬，入口甜美，尾韻則帶點微苦。

相比之下，抹茶的苦澀感較明顯，而巧克力則帶有更高的甜度。蛋糕口感細嫩，還帶點微微的Q彈感，不會讓人覺得只是單純的軟爛麵皮。整體來說，一份下午茶價格約200元左右，以這樣的品質來看，CP值算是相當不錯！唯一可惜的是內用座位不多。

店內提供部分試吃，喜歡的話可以直接外帶回家。

店內還有精美的禮盒組合，無論送禮或自用都很適合！內用時看到不少人來外帶，看來下次也可以試試其他口味的蛋糕！

店家資訊

店名：米迦千層乳酪蛋糕（府中店）

地址：新北市板橋區重慶路78號1樓

電話：02-2962-8599

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