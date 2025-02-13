我對壽司，喜歡

我對迴轉壽司，超喜歡(有兜過風的壽司比較好吃?)

曾在台南三井吃過一次，這次來台中慶生，就再來好好吃一回「合點壽司」吧

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餐廳名稱：合點壽司 がってん寿司-台中遠百店(台中市西屯區臺灣大道三段251號，Top City 台中大遠百B2樓)

相關連結：FB粉絲專頁 Instagram 日本官網

營業資訊：04-22530958 11:00-22:00

分店資訊：

▪ 台北內湖店(台北市內湖區內湖路一段306號)

▪ 台北京站店(台北市大同區承德路一段1號，京站時尚廣場3樓)

▪ 桃園華泰店(桃園市中壢區春德路189號，華泰名品城1000櫃)

▪ 竹北遠百店(新竹縣竹北市莊敬北路18號，遠東百貨竹北店B2樓)

▪ 台南三井店(台南市歸仁區歸仁大道101號，台南三井Outlet1樓)

餐點介紹：壽司/捲類/副餐/麵食/湯品/茶碗蒸/冰品甜點；可參考FB粉絲專頁菜單(相簿)或日本官網菜單

用餐日期：2025.01



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※がってん寿司(合點壽司)

日本東京琦玉縣RDC餐飲集團旗下最大品牌(品牌一覽)，集團包含壽司、定食、丼飯、炸豬排等日式餐廳，也有中式、漢堡、披薩、歐洲鄉村料理、咖啡廳，餐廳遍及台灣、香港、韓國、中國、越南、菲律賓和美國。「 がってん寿司」目前在日本、台灣、韓國、香港、越南和中國均有門市，累計至目前(2025.01月)共有114家，其中台灣有6家。

▲合點壽司-台中遠百店 店面

(客串演出:J哥)

▲合點壽司-台中遠百店 用餐環境

▲合點壽司-台中遠百店 用餐方式

跟大多迴轉壽司80%相同的點餐與送餐方式

每沙發座或每個單人座都配有點餐平版(無手機點餐)

桌上已經有筷子、濕紙巾、茶杯、茶粉(抹茶+穀粉)、薑片、醬油

山葵醬、乾紙巾、其他餐具(湯匙、兒童餐具)則需要用平板點選才會送上

▲合點壽司-台中遠百店 用餐方式

眼前的是伸手可及的壽司迴轉台，而迴轉台上方則是直達送餐列車，得站起來才能取餐

▲合點壽司-台中遠百店 用餐方式

茶粉是抹茶粉和穀粉，沖入熱水時很容易起泡，茶湯口感也更香且濃厚

而且喝到快見底時會看到杯底會累積一層厚厚的穀粉

這個讓我想到， 侍悟丸迴轉壽司 的茶粉也是這樣!

加上在這吃到的整尾星鰻握壽司(特大星鰻一本勝負)、玉子燒，都讓我不禁猜測...

說不定 侍悟丸 有不少餐點設計和調味就是參照合點壽司的呢

▲合點壽司-台中遠百店 用餐方式

迴轉台上的壽司會依照盤子顏色計價，價格NT 40~NT 188

而平板點餐直送的餐點則都是用另外的紅色餐盤，店員會時不時來收

(當天情況：店員太頻繁來，有時候還硬要收在我正前方的，感覺有被煩擾到)

自己撰文時也很無聊地比對台灣菜單跟 日本官網菜單 ，發現大多品項有重複，季節限定商品也是台日同步推出

唯獨價格啊....若 以「1 日圓(JPY)=0.21 新台幣(TWD) 」換算，日本菜單含稅價格約是台灣的約6折~7折，真是便宜不少

(左)星鰻(日文：煮穴子炙り) NT 128

日式料理菜單上常見的「鰻」 包含鰻魚(うなぎ/unagi)和星鰻(アナゴ/anago/穴子)

星鰻屬於海鰻科(Muraenesocidae)，正式名稱為繁星糯鰻(學名 Conger myriaster)，以物種分類上不算是「狹義定義」的鰻魚(鰻鱺科鰻鱺屬)，因此不會(能)拿來作鰻魚飯 。比起鰻魚，星鰻肉質較細綿柔軟，雖然香氣不如蒲燒鰻魚那般濃烈芳香，但相對地吃不膩

(右)特大星鰻一本勝負(日文：穴子一本勝負) NT 188

兩貫壽司飯與整尾剖開的蒲燒星鰻，不僅壯觀，更是能吃到更多魚肉

鰻魚(日文：うなぎ炙り) NT 128

狹義的鰻魚是指鰻鱺科鰻鱺屬的物種，均為在淡水中生長的淡水鰻(河鰻)，僅在產卵時期會洄游到海洋中。 最常在日式料理上看到的是日本鰻(學名 Anguilla japonica)，作為蒲燒鰻、鰻魚飯等料理。 油脂比日式料理菜單上另一常見的星鰻(穴子)更豐厚，口感比較有膠質與魚油的軟嫩與彈性， 刷上蒲燒醬再烤過後，醬汁和魚油的香氣馥郁撲鼻，讓我深深著迷。不過我唯獨不願吃到冷的且近魚腹的部位，太多固態魚油的口感既太Q又油膩

鰻魚和星鰻，兩者要我 比高下實在困難，只能說鰻魚是讓人著迷的美味，星鰻則是百吃不膩的好吃

青甘泥味噌小品(日文：ぶりなめろう) NT 120

實體份量比預期少很多的「真的有夠小品」；日文「なめろう」是指把魚肉和蔥、薑 、味噌搗碎成泥的一種涼拌小菜，是日本房總半島的鄉土料理

青甘(ぶり/鰤)於剁成如泥，味噌味道不會太重或鹹，還吃的到少許生洋蔥丁，搭配紫蘇葉和生白蘿蔔絲，清甜爽口、味道不錯

自慢玉子燒(日文：厚焼き玉子) NT 80

實體比我看照片而預期的大(長)很多，又很好吃!跟嘉義起家的 侍悟丸迴轉壽司 的類似

軟嫩微甜，蛋香濃郁，搭配蘿蔔泥或桌上的醬油都很搭配

我共點兩次，第一次是冰的，第二次則是溫熱的，冷熱味道都不錯，但我更偏好溫熱，吃起來很溫暖舒服



大盛甜蝦(日文：大盛甘エビ) NT 158

兩罐壽司飯鋪上三層共12尾去殼帶尾的甜蝦

除非能有辦法一大口全塞(且不在意嚼蝦尾)，不然還是得將甜蝦一隻隻夾下均分到兩貫壽司飯上分開吃，是個中看不中吃的浮誇壽司(笑)

海鮮稻荷(日文：海鮮いなり) NT 128

很大一貫豆皮壽司，豆皮應該有炸過因此比較乾爽且堅固；上面擺著鮪魚、鮭魚、花枝和鮭魚子

跟大盛甜蝦一樣中看但不中吃，一是，整個壽司一半以上比例仍是壽司飯，二則是全部生魚食材混著吃並不會更美味

醋漬真鱈白子 (日文：真鱈白子ポン酢) NT 158

第一次知道「白子」是在網路上(被推到日本網友的instagram貼文)，白白皺皺的一球像顆腦袋， 在台灣少見(我沒印象在任何餐廳菜單上看過)

白子是指雄魚的精囊，在日式料理看到的通常是真鱈(まだら)的白子，常見料理方式是用柑桔果醋(ポン酢)醃漬或炸成天婦羅

我首次親自吃到是在今(2025)年初，壽司郎期間限定推出的鱈魚白子天婦羅，可能因為裹厚粉油炸，我覺得全是麵衣和油的味道

結果隔天我就在合點壽司，那就馬上點一份柑桔果醋(ポン酢)醋漬的白子，來嚐嚐跟比較一番吧!

因為都是雄性器官的關係吧?(笑) 味道類似烏魚鰾或雞佛，而口感比這兩者更略有硬度跟彈性

但畢竟是高膽固醇的食物，我也沒有特別喜愛和迷思(養顏美容?)，淺嚐過就好

青甘天婦羅花卷(日文：ぶり天ぷらロール) NT 98

海苔壽司捲包著酪梨、青甘、甜椒、紫蘇葉和美乃滋，裹上天婦羅粉漿油炸

炸過後壽司捲外層脆又香，內部則是有酪梨的油滑、美乃滋的香甜還有壽司米飯的Q勁，甜鹹滋味交融、口感豐富；主角青甘則仍是僅兩、三分熟而已，看得到卻嚐不到味道，有或沒有吃起來差不多；感覺這道料理或許改味道更明顯的鮭魚會更適合? (歡迎參考→ [嘉義東區]鯨日吃啥! 鮭魚天婦羅捲 )

唐揚安康魚(日文：アンコウ唐揚げ) NT 158

麵衣約有0.3 cm厚度，厚而乾脆不油膩，放涼也不會出油；魚肉富含水份濕嫩，有點像炸鱈魚塊；淋上檸檬汁別有風味

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