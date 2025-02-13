本篇又要來介紹全家便利商店的 盤子 系列新品「酸橙乳酪握沙拉」

雖然過去已經五度知道握沙拉又貴又吃不飽，CP很低

但身為捲餅控，看到有新口味上市，還是會嚐鮮看看

商品名稱：FamilyMart 酸橙乳酪握沙拉 原價NT 69

營養資訊：熱量 221 kcal/ 117 g ※過敏原：蛋、奶、豆、麩質

製造商：屏榮食品有限公司

購買店家：全家便利商店

用餐日期：2025.02

從2019年我首次開箱全家握沙拉「青檸烤雞握沙拉」，當時定價NT 59

到最近期一次是去(2024)年中的「【植覺生活】墨西哥風鮮彩握沙拉」，五年間漲價到NT 69

▲酸橙乳酪握沙拉 營養資訊

▲酸橙乳酪握沙拉 拆封狀態

餅皮是全家握沙拉系列最常用的「菠菜餅皮」

▲酸橙乳酪握沙拉 拆封狀態

▲酸橙乳酪握沙拉 拆封狀態

內容物有馬鈴薯泥、起司片、火腿片、橘子肉瓣、萵苣生菜、奶油抹醬

起司片只有半片，放在正中央處，所以從切面看的到、吃的到，但後面就沒有了

▲酸橙乳酪握沙拉 風味口感

比例最多的是馬鈴薯泥，口感很濕潤軟濡，還有不少邊長約1 cm的方塊馬鈴薯丁，沒有太重的美乃滋奶甜味，清爽不甜膩

餅皮上有抹一層極薄的鵝黃色奶油抹醬，應該就是所謂的「酸橙乳酪」，但從成分表就知道其實就只是橘子濃縮果汁和鮮奶油，頂多加一點點乳酸菌就美化成這個名字。且因為抹的真的很薄，幾乎嚐不到味道

加上幾瓣罐頭橘子片，是能有多「酸」？九成都是甜的啦

整體主要是馬鈴薯泥的味道，伴隨起司片和火腿片的鹹韻，整體約七分甜和三分鹹。柑橘類香氣吃的到，但就淡淡的像是配角而已

▲全家便利商店 握沙拉系列

以往已開箱過的五款全家握沙拉。老實說，我覺得味道一般或頂多是無特色的好吃，整體來說全部都不值得建議售價。熱量的確都不算高，但同時也是份量少到吃完好空虛。而且，營養比例也沒有優勢：以本份「酸橙乳酪握沙拉」為例，脂肪熱量佔35%、碳水化合物熱量佔50.15%；整份蛋白質僅8.1 g，花這新台幣不如去買即食雞胸肉(蛋白質有20~25 g)，或不如選便宜但至少比較有飽足感的御飯糰，熱量也差不多200 kcal！

總之，全家握沙拉，有新品上市我還是很可能都會買一次，然後開箱發文來酸一下，肯定比它們的酸橙乳酪更酸(邪)

全家FamilyMart 握沙拉系列 歡迎參考

[全家Family Mart]酸橙乳酪握沙拉

[全家Family Mart]墨西哥風鮮彩握沙拉(五辛素食)

[全家Family Mart]蔬食鮪魚握沙拉(蛋素食)

[全家Family Mart]青檸烤雞握沙拉

[全家Family Mart]墨西哥雞肉豆腐握沙拉

[全家Family Mart]青醬優格雞肉握沙拉