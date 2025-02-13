今天來分享 一日遊免費景點 與 分享到大溪老街 ~ 萱兒每次必吃的美食!!

大溪老街週邊有大溪橋、李騰芳古宅、寺廟古蹟等知名景點

老實說 『大溪』 在交通上其實比較尷尬，距離火車站遙遠

若是搭乘計程車，因該路線容易塞車(尤其假日)，價格非常不划算。

如果你是外縣市的朋友，想到大溪老街與附近景點，除了自行開車外

也可以選擇跟我一樣的方式，到位於桃園火車站後的【鴻寶騎跡24H無人租車】租借機車 (電動車)

我今天的 桃園大溪一日遊的交通費才 $294元 ，我自己一算也覺得好誇張便宜 !

鴻寶騎跡-24小時無人租車

租借的 APP 詳細操作，我放置文末，可透過 標籤前往觀看 !

【鴻寶騎跡-24小時無人租車】 位於桃園火車站後站 (步行2分鐘)

住址 : 桃園市桃園區吉林路38號

24H 線上客服服務 ，有任何問題都可以諮詢

【鴻寶騎跡-24小時無人租車】可提前用APP 預約租借時間，非常方便

而且車款是很新款的電動車喔~ 騎乘起來很舒適 !

不管是旅遊景點 or 市區長距離洽公，提供定點取還車的機車出租服務

可預約，短則三小時，長則數日都能提供長時間服務。

途中也能到 Gogoro 電池站點 更換電池繼續騎程，完全不需負擔租借機車外的費用!

Gogoro 電池站點會顯示在APP中，很方便查詢 !

車廂內有 兩頂 安全帽 ，還貼心的給 拋棄式浴帽 !

附 手機支架 方便導航用，還有 USB充電孔 ! 真的很貼心耶 !

近中午出發 ! 往大溪路上一定要來吃這間 老字號 [僑愛四川牛肉麵]

賣著傳統眷村口味的菜色，豐富選項，整體價格非常實惠又好吃 !

牛肉麵 (有肉) 大碗才 $90 小碗 $75 超便宜~

現在這物價上漲的年代，在北部要吃到 $100 內的牛肉麵幾乎不可能了 !

必吃老字號美食-僑愛四川牛肉麵

【僑愛四川牛肉麵】

營業時間 : 週一至周日 11:00~21:00

地址 : 桃園市大溪區介壽路20號

牛肉麵 喝起來是紅燒，清淡甘甜

牛肉塊很多、肉質不柴還帶皮，吃起來Q彈

我這份是小碗的$75 ，配上小菜吃的超飽 !

喜歡吃傳統餐點的朋友，這間選擇真的很多樣化 ~

大溪齋明寺

【大溪齋明寺】

開放時間 : 週一至週日 9:00 ~ 16:30

地址 : 桃園市大溪區員林里齋明街153號

齋明寺歷經了三個朝代，是大溪地區最古老的寺廟唷 !

齋明寺的正殿內、東西廂房內不可攝影，大家要特別注意唷 !

先前爆紅的網美打卡點位於左側，為後期新建的齋堂

以 清水模工法面貌呈現，因光影變化帶來不同的視覺感受 !

清水模建築-齋堂

採清水模混凝土工法，在澆灌混凝土，拆掉模板後

不再進行牆面過多整修，展現材料的「裏外如一」的本來樣貌。

禪堂增建建築整體顏色呈現單純的灰色

但隨著陽光角度會呈現美麗的光影變化 ~

這天是陰天依舊能感受到這視覺的美 !

可能是新年期間所以才掛上燈籠吧 !

也是另外的美感，看著整排整齊的延伸感，心神很是舒適 !

【齋明寺】沉潛內斂、深具禪意的建築

每一處都覺得好美，看著心情就好平和、好舒適喔 ~

古蹟庭園中，還有兩棵超過百年的樹木，芒果樹和肖楠。

禪堂增建建築，由孫德鴻建築師設計，福住建設建造，簡德耀董事長親自監造。

於2012年（101年）11月6日獲得《建築師雜誌社》主辦的第34屆2012台灣建築獎「建築首獎」。

【齋明寺】 是一處寧靜的道場，在這可以感受到 身心與大自然的和平共處

歡迎大家來這裡走走，但記得要勿喧嘩，共同維護道場的清淨祥和 !

【齋明寺】願讓所有來到這裡的朋友都能感到寧靜、安定的氛圍，達到禪悅境教的功能。

明燈上寫的是聖嚴法師的法語，值得深思其含意與反省自身 ~

PS. 【齋明寺】 有機車與汽車專用免費停車場。

大溪老街必吃什麼?

知名景點【大溪老街】主要範圍涵蓋和平路、中山路、中央路三條歷史街屋

不僅規模大，建築外觀與牌樓立面也保留得相當完整

建築型式和臺灣早期的傳統商家店街並無二致 !

目前【大溪老街】 由店面與攤販共同形成的商街，後邊還有菜市場可以挖寶

在這裡可以找到與多童玩回憶、美食、伴手禮 ~~

騎乘機車到 大溪老街，停車好方便 !

車廂很大，可以放一頂全罩式安全帽，外掛也能掛

(我安全帽自備) 店家有附兩頂半罩安全帽。

大溪老街必吃美食-里長嬤的碗粿

大溪老街 里長嬤的碗粿 ，民國85年 里長嬤正式由第三代接手經營

保有原本以傳統古法精製、道地口味的特色

碗粿配料開始加入大溪在地的黑豆干、香菇、蝦米等配料

讓碗粿風味更豐富 更有層次 ! 也讓我每次都想來享用其單純的美味~

每次萱兒來大溪老街，一定要來吃這家 傳統美味 !

原味鹹碗粿，搭配店家的特製熬煮醬油膏，簡單又美好，每口都好幸福~~

另外也偶販售 黑糖甜碗粿，我看也蠻多人購買，我沒吃過! 我情有獨鍾~

大溪老街上有另一家 叫做 少年嬤的碗粿，口味不同，你也可以品嚐看看~

大溪老街必吃滷味-黃大目

在大溪老街就有一間 開業超過八十年以上的黃大目豆乾

採用精選黃豆、糯米、砂糖，再加上獨特古法製作出豆乾、豆腐乳等產品，廣受好評

無論平日、假日，都滿滿人潮的 【黃大目豆干總店】 !

一經過就能聞到濃郁的滷汁香氣，除了現滷豆干等滷味，還有販售伴手禮~

來到大溪老街，一定要吃滷黑豆干 與各式滷味 ! 現滷的就是香 !

尤其吸飽了醬汁與湯汁的黑豆乾，更是經典的美味 !

咬下去 熱騰騰的又入味且多汁，搭配醬料 加點辣， 更是一口接一口~~

雖然有許多人排隊，但是店員動作很快速，並不需要排太久 。

大溪老街熱門伴手禮-全冠手作麥芽花生糖

一樣是人潮排隊的知名伴手禮美食 ! 【全冠手作麥芽花生糖】

現場手作，邊排隊邊看著店家將麥芽糖撒上滿滿花生粉，

再桿成長方形，然後切成一塊一塊的，好玩又療癒 ~

口感吃起來軟糯，濃郁的花生香氣且不黏牙 ! 非常好吃~

如果一下吃不了那麼多，也可以冰到冷凍庫保存

吃起來會變成脆脆的像餅乾喔~ 也很好吃 !

※ 大溪一日遊，建議將 “大溪老街” 行程

預留 3~5小時好好逛，吃吃喝喝享用美食 !

鴻寶騎跡租車|騎乘心得分享

這是我第一次騎乘電動車，感覺很新奇、很好騎 !

電動車沒有鑰匙，都是用註冊APP的手機進行 [ 上鎖/解鎖 ] 很方便 ，不怕鑰匙遺失問題

但我期間還 發生大烏龍 ! 因習慣性把手機放在車廂之中(防掉落)

路上到超商買東西後就站在車子旁邊，待有幾分鐘時間結果機車自動上鎖了

手機在車廂內無法解鎖，好在拿友人的手機撥打 貼在車身上的 24H客服電話

馬上就接通並立即幫我們處理 >> 遠端供電發動，只能說科技真的太厲害了!!

所以騎乘電動車的朋友，還是乖乖把手機放身上喔~ (笑)

騎乘很順暢，就算坐後座的人也不會覺得不舒服

電動車 馬力還有慢速騎乘跟快速騎乘的功能調節，好酷 !

電動車螢幕 很清楚可以看到 電池電力還能騎乘距離 ~

現在Gogoro電池站點很多，隨時去更換電池就好安心~ 還不用錢 !

等於是 我跟【鴻寶騎跡24H無人租車】租借電動機車，只需支付時間費用

不需要額外支付其他費用喔 ! 所以今天這一趟下來我共花費了 $144元 里程費。

是不是很便宜呀 !! 便利性很高 !! 蠻推薦給外縣市來旅遊、煩惱交通工具的朋友唷 ~

騎跡APP使用方式|租車好簡單

1 – 首先下載 【騎跡】APP， 先註冊個人帳號，會要求拍攝上傳 機車駕照 i

2- 開始預訂租借時間 (日期、時間) 建議租借方案時數要多抓，時間越長，價格越實惠。

如果未在租借時間內還車，所需支付的超時費用 反而是不划算的唷 ~

3- 選擇租借站點 (圖四)

騎跡租車費用

騎跡租車費用 :

取車前後 15分鐘，不計算費用

超里費用，每公里加收 $3 元

超時費用，每小時加收 $50 元

騎跡支付方式

付款方式可選擇 信用卡 / Line Pay / Apple Pay 三種方式付款

現在註冊會贈多張 優惠券，每筆訂單記得使用~

取車核對

訂單確認完成後，就可以在約定時間來取車

會顯示出借的車牌號碼，如果你覺得車子有問題(電量不足、車輛零件損毀..等)

可以直接按 “更換” 選擇其他車牌的車輛 !

當你確認租借該車輛後，app會顯示請你拍攝車輛的前後左右照片並上傳，確保雙方的權益~

騎跡app狀態顯示

app 內可隨時查看 電池站點與電量、騎程公里數、租車時間等資訊 ~

(機車無鑰匙，都是使用 註冊的手機操控)

騎跡app租借訂單明細

app 訂單明細清楚，我今天選擇的租車方案費用如下

租借訂金 $200 – $50折價券 = $150

里程費率 共 $144 ，該筆訂單費用總共 $294 (發票會存於載具)

租借方式易懂，跟著app操作就可以了~ 租車還車就很順暢 !

萱兒覺得整體很便利 ~價格也很划算 ~ 隨時租借好簡單! 分享給你囉 ~

鴻寶騎跡無人租車|官網資訊

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