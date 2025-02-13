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思菓埕|大稻埕漢方茶飲，更有全台唯一稻津燒~為自己來個美好下午茶吧~!

思菓埕 漢方茶飲 大稻埕 大稻埕美食 more
2025-02-13 21:21:00 文字：胖達 帶你吃好料
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胖達 帶你吃好料

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#大稻埕
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思菓埕漢方食舖

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place台北市大同區民生西路455-2號
4.25 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
5.00
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