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思菓埕|大稻埕漢方茶飲，更有全台唯一稻津燒~為自己來個美好下午茶吧~!
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2025-02-13 21:21:00
文字：胖達 帶你吃好料
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4.25
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美味度
4.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
5.00
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