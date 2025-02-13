在2月安排兩天到台南吃喝旅遊

最後一站就是抵達台南高鐵站，準備要搭高鐵回嘉義

結果提早好幾小時就到了，於是臨時起意想說來一人吃爭鮮吧

巧遇到春季新品上市，也就來嚐鮮看看

台南市旅遊資訊參考

→ Klook 台南旅遊景點

→ kkday 台南熱門自由行景點

→ Agoda 台南旅宿推薦

餐廳名稱：爭鮮迴轉壽司-台南高鐵店(台南市歸仁區歸仁大道100號，台南高鐵站1樓)

相關連結：官方網站 FB粉絲專頁 Instagram

營業資訊：06-6006779 (內用區)11:00-21:30

分店資訊：參考官網門市檢索

餐點介紹：壽司/生魚片/單品/甜點/飲料，參考官網菜單

用餐日期：2025.02



檢視較大的地圖

▲爭鮮迴轉壽司-台南高鐵店 店面

夾在7-ELEVEN和MOS摩斯漢堡中間，左右兩家都是大店面寬，唯獨爭鮮店面格外狹窄

我最一開始是從GoogleMap上看到地標，親自卻一度找不到，還誤以為歇業了

店家應該在早上就已經開業了，但只有提供外帶餐盒，內用區必須等到11:00才會開放

▲爭鮮迴轉壽司-台南高鐵店 內用環境

店內環境就跟店寬一樣偏窄、狹長； 只有一道筆直來回迴轉軌道，一邊是吧台座、另一邊則是沙發座

2025年2月13日到訪，廣告海報正推廣的新品是「鮮躍．六合同春」系列，共有六款餐點

(客串演出: Na哥)

▲爭鮮迴轉壽司-台南高鐵店 內用環境

當天我是第一個內用人客，於是挑了離店門最遠、離出餐口最近的吧台座：偷窺視角最佳、最適合I人的角落

剛好看到裡面的店員正在準備一個像花朵的單貫壽司，感覺蠻漂亮又肯定很新鮮(還沒在迴轉台上巡迴過)

決定它剛轉出場我就要拿一盤嚐嚐

原來它就正是當天(2025年2月13日) 首日推出的情人節限定新品「鮭貝之戀」

鮭貝之戀 NT 60(優惠期間價格)

※情人節限定

五顆株貝、兩片鮭魚生魚片、幾顆鮭魚卵和一塊約五十元硬幣面積、高度1 cm的圓餅形壽司飯，跟同價格的「鮮躍．六合同春」新品之一臻品珠貝鮭魚組成雷同，就只差在：多一顆珠貝、少一貫壽司飯

XO醬鮑皇盛 NT 40

※「鮮躍．六合同春」新品

九孔很薄，上層XO醬份量少少的，味道也是輕量級，不會辣或太重油或鹹

櫻蝦星鰻 NT 40

※「鮮躍．六合同春」新品

蒲燒星鰻上點綴約5-8隻櫻花蝦，下層壽司飯可能因為接觸跟吸附星鰻的醬汁，看起來上半部會有點醬色和油亮。因為我很愛鰻魚和星鰻，我總共點三次，有的星鰻是中段部位，油脂較豐厚而軟到易爛，有有的則是靠尾部位，比較硬且吃醬味較重

蒜香乳酪蝦小菜 NT 40

※新上市

當時菜單標示新品的有不少是「蒜香乳酪」系列，包含蒜香乳酪蝦、蒜香乳酪鮭魚稻荷、 蒜香乳酪赤蝦、蒜香乳酪燒鮭、蒜香乳酪鮭魚軍艦

而這個小菜我當天也只看到兩盤，也都被我收下了

應該就是多出來的熟白蝦、多出來的蒜香乳酪醬，姑且就湊一湊做成隱藏版小菜吧

醬的 蒜和乳酪的味道都不重，不會膩但也感覺不夠味

魚是半生熟的，沒有炙燒過的那麼香，明太子則混不少美乃滋，橘粉色帶點乳白而較淡

炸蝦手卷 NT 40

※部分門市限定

炸蝦非現炸就算了，還是常溫又口感會掄掄的。炸麵衣厚、肉比例少，雖然沒有出油或有耗味，但就是一尾已無靈魂的炸蝦

起士漢堡排握壽司 NT 40

漢堡排粉軟感重、肉味淡，感覺就是一堆澱粉充量的科技狠活，有點洋蔥味且吃得到少許小顆粒肥肉和軟筋

明太子比目魚 NT 30

比目魚肉是半生半熟的，沒有炙燒過的那麼香，但也不會像全生的魚肉那樣有Q勁；明太子則應該混不少美乃滋充量，橘粉色中有乳白稀釋而較水，味道也沒那麼重和鹹

玉子燒 NT 30

雖然味道不太天然、口感也不柔軟，但咀嚼時會吃到滲出的甜甜汁液，我個人還是蠻喜歡吃爭鮮的玉子燒的，尤其是....我更尬意邊邊那兩塊，因為有多一大面皺皺乾乾的表面，更有口感(我就是個特愛吃吐司邊、口感硬的人)

鮮魚味噌湯 NT 30

湯略鹹，我會邊喝邊加熱水稀釋，約多加半碗熱水我覺得比較剛好。內容有一些海帶、滿滿小塊嫩豆腐、有三塊白肉魚(可能是鯊魚，比較耐煮不會乾)和一塊鮭魚，鮭魚就煮到略乾硬

喜歡 迴轉壽司 嗎?歡迎參考

[台北中正]くら寿司 藏壽司-台北館前店

[台北中山]MAGiC TOUCH 点爭鮮-森林店

[台中北區]平祿壽司-五權店

[台中東區]一条通新幹線壽司-台中站前店

[台中北區]がってん寿司 合點壽司-台中遠百店

[嘉義東區]スシロー壽司郎-嘉義垂楊店

[嘉義東區]侍悟丸迴轉壽司-嘉義新生店

《2018日本東京》回転寿司沼津港-新宿店

《2017日本京阪》回転寿司六鮮-新世界本店

《2017日本京阪》大起水産回転寿司-なんばウォーク(難波Walk)店

以上。