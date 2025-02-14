從路邊的小攤位起家，承載著台南在地人六十多年記憶的「小東路無名麵店」，在去年重新整修成了環境更舒適的〝竹滬麵店〞。

但那碗簡單卻又美味的麵，以及熟悉的滷味香氣依舊不變。

時至今日，老闆仍堅持每天親自到市場挑選新鮮的台灣豬和食材，就是為了讓顧客能夠吃到最鮮美的美好滋味。

▼難怪每到用餐時間，店內總是高朋滿座，不只是附近的學生、上班族，就連背包客也慕名而來。

屬於台南人的老味道，就位於小東路與東和路交叉口，鄰近成功大學、後甲國中、東興公園。

門前人行道上的白格可以停機車、附近還有路邊汽車格可停車，非常方便。

竹滬麵店（小東路無名麵店）

營業時間：11:00～00:00

地址：台南市北區小東路315、317號

《竹滬麵店》內用免服務費，直接拿取用餐區門口的菜單入內找位置，臨櫃點餐結帳完，店員很快就會把餐點送到。

即使是在客滿的情況效率依舊很快，餐具和沾醬都是採自助式，用餐完須自行回收。

▼我每次來都會吃上一碗讓人魂牽夢縈的「麻醬麵」，融入了花生醬的花生芝麻醬香氣會比純芝麻醬更加濃郁。

為了避免吃到那些過度添加花生醬，口感厚重、蓋過芝麻香氣的麻醬，老闆可是不辭辛勞地一家嚐過一家，才終於找到這間在地老字號。

麻醬麵 50元

▲將肉燥與麻醬均勻攪拌，巴在Q彈勁道的麵條上，每一口都能吃到芝麻的香氣在口中久久不散，搭配上花生醬的濃郁，層次超豐富！

▼再切上一盤綜合滷味，我每次來必點有滷蛋、豆干、海帶、豬耳朵、豬嘴邊肉、豬頭皮的「飽足套餐」。

滷味組合 - 飽足套餐 120元

▼他們家的滷味不僅滷得夠味，口感還恰到好處，尤其是Q中帶脆的豬耳朵，哪像別家要不軟骨太硬，要不就是滷到沒有脆度、也沒有Q度，少了豬耳朵應有的風味。

豬嘴邊肉或腱子肉上有的時候會呈現綠綠金屬光澤，其實這並不是因為不新鮮或肉變質，而是肉在切過以後，光線照在排列緊密的肌肉纖維產生了「虹彩現象」。

▲嫩嫩的豬嘴邊肉，咬下去滿滿的膠質，香氣四溢，吃過就知道這味道怎麼可能不新鮮！

▼最後再來碗「綜合湯」，滑嫩蛋花與Q彈貢丸的搭配，每一口都是享受。

綜合湯 45元

這樣不僅一個人吃得飽、還能夠一次滿足麻醬麵、綜合滷味、綜合湯三種經典組合，這可是內行人才知道的在地吃法！

▼或是再加點一盤「韭菜拌豆芽」，和韭菜一起拌炒的豆芽菜，盛盤後淋上香噴噴的肉燥，簡單又美味～

韭菜拌豆芽 30元

有一次在排隊點餐的時候，看著前面的人都點鴨肝和鴨翅，我也忍不住跟著點了一份。

▼吃了以後就知道為什麼大家都在點，他們家的「鴨肝」仍然帶有粉粉的獨特口感，吃起來非常細緻，又不像粉肝太嫩反而覺得很噁心，包準你一吃就會愛上。

鴨肝 15元

完全沒想到，新鮮的鴨肝居然能夠這麼好吃～

新鮮的鴨肝每日數量有限，可遇不可求，難怪幾乎每個內行的老饕都會問一聲：「今年有鴨肝嗎？」

甜不辣也是我私心推薦的必點滷味之一。

▼他們家挑選的「甜不辣」，是選用新鮮魚漿所製成，即使吸收了滷汁香氣，還是吃得到魚漿本身的鮮味。

不知道是不是還有另外再淋醬，吃起來還帶有些許甘甜，好好吃～

甜不辣 25元

喜愛台南美食的你，是不是已經迫不及待想吃吃看這家老店小吃呢？

《竹滬麵店》距離台南車站不遠，搭乘公車2、綠17、19路也能輕鬆抵達，週末假日不妨來這裡嚐嚐地道的台南小吃，感受在地的溫暖與人情味吧！

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