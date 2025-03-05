今天要來跟大家分享一間我在台中老城區發現的深夜食堂，這間叫做「麵屋聚」的拉麵店，真的是間隱藏在台中中區美食裡的寶藏呢！如果你跟我一樣是個愛吃拉麵的夜貓族，或是剛好在台中市中區想找好吃的宵夜拉麵，那這間位於成功路上的麵屋聚你絕對要收進口袋名單啦。

麵屋聚環境晚上的麵屋聚店裡透著溫暖的鵝黃色燈光，一走進去可以看到店內是木頭色系的裝潢，牆壁上還掛著一些充滿日本風情的裝飾。

店門口放了一台點餐機，記得要先在這裡自助點餐，然後再把單子拿給櫃檯喔。

麵屋聚店裡的座位分成可以近距離欣賞老闆煮麵的吧台區，還有旁邊的桌椅區。雖然整體空間不算很大，但是小巧溫馨，讓人感覺很放鬆，就像回到家一樣。

坐在吧台前面還可以邊看老闆煮拉麵，牆上也有一些拉麵的照片和加點的菜色可以參考。聽說店家還會不定時推出限定口味的拉麵，超級期待的！ 一入座之後，店員就會送上水杯，桌上的筷子可以自己拿取。

麵屋聚點餐機點餐方式很簡單，直接在點餐機選擇內用或外帶，點完餐直接用現金付款就好。而且他們家的拉麵竟然還可以免費加麵一次！

除了拉麵，也有一些可以加點的小菜，像是很特別的日式角煮（就是日式爌肉）和大牛肉獅子頭。他們的特色拉麵有五蒜拉麵、鳳梨蝦拉麵、濃厚鳳梨蝦拉麵，光聽名字就覺得好好吃喔！ 點完餐後，還可以選擇麵條的硬度跟口味，連洋蔥跟蔥花都可以選擇要不要加點。

點完之後，還能選擇麵條的硬度與口味，洋蔥與蔥花選擇與加點等等。

那天我跟老公點了鹹蜆醬油雞清拉麵和家系角煮拉麵，還加點了一瓶可爾必思。通常第一次到新的拉麵店，我都會先選適中的口味試試看。

沒等多久，熱騰騰的拉麵就上桌啦！那個半熟蛋看起來真的超誘人，口水都要滴下來了！

鹹蜆醬油雞清拉麵 230元 這碗拉麵的擺盤看起來好漂亮喔！有紫色的洋蔥、綠色的蔥花，還搭配半顆流著蛋黃的半熟蛋，看起來就超好吃。

上面還有嫩嫩的雞肉，雞肉表面還有微微炙燒過的痕跡，超讚的。湯頭是屬於清爽型的清湯，但是一喝下去可以感受到滿滿濃郁的蜆味，一口喝下去就覺得「很補」的感覺，哈哈。麵條是Q彈的細麵，好好吃。

家系角煮拉麵 310元 說實話，我一開始根本不知道什麼是家系拉麵，想說沒吃過就點來試試看。

後來查了一下網路才知道，家系拉麵是從關東開始流行的，「最大的特色就是豚骨醬油湯頭、麵條則是選擇偏粗的直麵條，配料會有海苔、叉燒肉和波菜等等。」來來來，看看這個日式爌肉，切得超級大塊！

除了爌肉之外，裡面還有竹輪、半熟蛋、高麗菜等等。不得不說，這碗拉麵的湯頭跟剛剛那碗清湯的風格完全不同，而且差異很大！

這碗是屬於濃郁醇厚的類型，我個人非常喜歡這個湯頭，而且裡面還有好多蒜，搭配蒜一起喝湯更有另一種風味。麵條是那種粗寬帶有一點厚度的麵條，我選了比較偏硬的口感，整體吃起來也很不錯！如果換成細麵我應該會更愛（但人家是家系拉麵咩，沒辦法啦 XD）。

聽說這間麵屋聚是兩夫妻一起經營的拉麵店，之前在中華路夜市經營很多年，後來才搬到現在舊城區的成功路上。晚上經過這裡，看到點亮的燈籠，如果想來一碗熱呼呼的拉麵，就可以來麵屋聚吃碗好吃的拉麵喔，推薦給大家！

店名：麵屋聚

地址：台中市中區成功路404號

電話：0928-215430

營業時間：18:00-23:00

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