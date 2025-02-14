【新竹食記】松源隱食堂

這家松源隱食堂是內行人才知道的竹北日式定食店，餐廳隱身在民宅內，闆娘極為親切和善，當天一抵達就笑著招待我們入內，熱情的介紹每一道定食，其中必吃的招牌為鮭魚肚、雙拼星鰻、松阪豬、A5和牛定食，味噌湯和小菜也極具水準，白飯和味噌湯還能免費續碗，餐點真的好吃完全沒話說，難怪這間是許多老饕才知道的的私房名單。

開車可停餐廳附近的嘉興停車場。

▲松源隱食堂隱藏在這棟透天民宅一樓，如果沒有看到上面的黃色招牌，還真的以為是一般住宅耶！

▲店內沒有過度的裝潢，走的是簡約風格，座位區有2~4人座位。

▲內部有吧檯座位區，左邊是黑板手寫菜單，直接口頭跟老闆點餐。

▲松源隱食堂菜單：黑板手寫菜單感覺更有溫度，定食價格在280元~520元左右，右邊是單點的部分，每人低消250元。

▲茶水自助區有免費的蜂蜜檸檬，喝起來有蜂蜜的微甜和檸檬的果香，免費茶水會提供蜂蜜水真的蠻少見的。

▲鮭魚肚精烤定食 360元：定食有主餐、一碗白飯、湯品和三樣小菜。

▲鮭魚肚是油脂較多的部位，最迷人的就是嚼在嘴中的油脂香氣，外皮煎得極為焦香，肉質緊實，旁邊附上椒鹽可搭配使用。

▲今日的小菜為醃蘿蔔、椒麻蛤蠣、麵筋，蛤蠣的辣度算中辣，吃起來舌頭會麻麻的很過癮，再搭配清爽脆口的醃蘿蔔，兩者搭配一起吃剛剛好。

▲白飯晶瑩剔透吃起來有Q度，吃完還能續飯，不用擔心吃不飽。

▲味噌湯極為濃郁，應使用魚骨熬煮喝起來很鮮美，內有白蘿蔔，喝完還能續碗真的很有誠意！

▲香烤松板豬定食 350元：松阪豬紋理分明肉質有脆度，吃起來細嫩不乾柴，搭配醬汁和胡椒提味，是一道很下飯的主餐。

▲廣島酥炸牡蠣 180元：除了兩樣定食我們還多點了一道單點炸牡蠣 ，麵衣金黃酥脆吃起來沒有油膩感，咬開後發現牡蠣真的很大顆，非常鮮美！

▲當天還被闆娘招待水果有點受寵若驚，真的很有來到鄰家親切阿姨家用餐的感覺！

雞蛋糕短評：隱藏在民宅的日式料理店，老闆娘對顧客非常親切，當天還招待我們小柑橘，我們點了店內招牌松阪豬和鮭魚肚，松阪豬肉質有脆度，鮭魚肚外皮焦脆油脂超香，味噌湯也非常入味，餐點非常有水準！



用餐環境★★★★

餐點★★★★★

服務★★★★★

CP值★★★★



【松源隱食堂美食資訊】

地址：新竹縣竹北市嘉興路242號

電話：0905722715

官網：facebook

營業時間：11:30–14:00、17:30–20:00 (周二、周三公休)

外送：

線上預定：無

停車場：無

服務費：無

洗手間：有

刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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