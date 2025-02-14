榮獲2024鍋物優質嘉年華十大鍋物票選人氣第一-狂一鍋，以創意台式爆炒火鍋聞名，這裡有多達10幾種鍋底可選，平日午餐最低299起蔬食自助吧讓你吃到飽，招牌必點隱藏版菜單剝皮辣椒雞和鎮店之寶功夫排骨酥鍋等，這次選在林口昕境廣場三樓，地下附有停車場，吃飽還可以逛街看電影，成為林口台式火鍋首選。

網路票選十大必吃的台式火鍋第一名：狂一鍋：人氣必點：隱藏版"剝皮辣椒雞鍋"和鎮店之寶"功夫排骨酥鍋"。

這裡有多達十幾種特色鍋底可選。

平日午餐下午兩點以前可以點，限定價有三種可選，最低299起蔬食自助吧讓你吃到飽。

這裡的蔬食吧超多樣式，還有飲品、雙淇淋無限享用。

蒜頭蛤蜊鍋加板腱牛519元：店員會幫忙爆炒蒜頭蛤蜊，光聞味道就超香的，實際品嚐每顆蛤蜊都超甜的，湯頭鮮甜好喝。影片分享

小白蝦69元，銅板價就可以升等海陸鍋。

可以一次享用台式熱炒和火鍋雙重享受。

最新DM，實際DM以店家為主。

用餐環境寬敞舒適，乾淨明亮。

每人低消一份套餐，大人共鍋費269或蔬食自助吧套餐329元起，可享新鮮野菜自助吧吃到飽。

周邊景點：林口櫻花秘境

地點就位在林口華亞科學園區禾聯總公司門口，目前櫻花爆滿開，一整排的櫻花看起來非常壯觀，還可以近距離欣賞櫻花與櫻花合影。

不想人擠人可以來這，可以近距離欣賞櫻花之美，今年冬天特別冷，櫻花卻開的特別美。

這裡剛好有處水池，櫻花掉落在水池中呈現不一樣的美～

現在就跟我們一起欣賞櫻花盛開之美～影片分享

2025/2/12最新花況分享，影片分享

運氣好還可以看到櫻花雪。

2025/2/12最新花況，櫻花不等人，想賞櫻的朋友要把握機會前來欣賞喔～

賞花秘境就位在林口科技園區禾聯總公司，桃園人真的很幸福，不用走遠，在家鄉就可以欣賞到這麼美麗的櫻花，歡迎大家來桃園賞花～

狂一鍋－林口昕境店：新北市林口區文化三路一段402巷2號3樓；營業時間：平日：11:30-15:00；17:30-21:30；假日：11:00-21:30

林口櫻花秘境/禾聯碩總公司：桃園市龜山區文化村科技三路88號（林口華亞科學園區）

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