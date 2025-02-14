這一趟旅行跟隨 雄獅旅遊 的腳步，除了遊程要玩得盡興開心之外，當然由雄獅嚴選的旅宿更是值得推薦，第二晚我們來到四國愛媛縣西條市，準備入住日本首間零碳飯店「ITOMACHI HOTEL 0」。

愛媛縣西條市鄰近瀨戶內海，自古以來就擁有豐沛的地下水，而享有「水之都」的美譽，同時當地還有知名的天然噴泉「內木」、坐擁西日本最高峰的石鎚山，成為擁有豐富自然資源的城鎮。於2023年5月開幕的全新旅宿「ITOMACHI HOTEL 0」，便是孕育於這般得天獨厚的自然資源。

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出團日期：2025/01/19(日)-2025/01/24(五)

｜Itomachi Hotel 0 飯店-外觀｜

這是西莉亞這一趟旅行相當期待入住的飯店之一，不說不知道，其實這一間飯店相當有名氣，因為它是由隈研吾親自操刀，日本首間零碳飯店ITOMACHI HOTEL 0，飯店融合太陽能發電科技，全力打造環保綠能社區。根據領隊小呂說明，這間飯店較不接待團客，有幸入住真的很開心呢。

▼飯店外觀採用現代主義的風格，外牆及空間中以優質的愛媛名石「伊予青石」為材料，展現出樸實而典雅的氣質。特別的是，飯店屋頂上裝設許多太陽能板，不僅能夠自給自足提供電力，日本首間零碳飯店果然名不虛傳。

▼ITOMACHI HOTEL 0主棟建築旁邊有一座大型停車場，停車不成問題，另外周圍也有數間大型超市、以及藥妝店，要是有購物需求也可以前往採購。但因為當晚大約溫度僅4-5度，西莉亞冷到凍，用完晚餐只想回房休息，真沒動力跑到飯店對面的超市逛逛.(笑)

▼ITOMACHI HOTEL 0總共有三棟建築，包含 RECEPTION CAFE 棟、Hotel 棟，以及帶有露天溫泉的獨棟 Villa。共計57間客房中，Hotel 棟的4種房型、Villa 棟的1種房型可選擇，獨棟 Villa 內設有露天浴室，讓入住的客人能夠輕鬆享受悠閒的泡湯時光。

▼這就是Itomachi Hotel 0中庭的湧泉池，其設計則呼應西條市的天然噴泉「內木」。湧泉池的水可以直接生飲喔！

▼剛剛前面說到中庭的湧泉池，其設計則呼應西條市的天然噴泉「內木」，入住之前領隊小呂說因此處鄰近瀨戶內海，所以自古以來有豐沛的地下水，中庭的湧泉池可以直接飲用，或是利用房間的保溫杯裝滿水，利用熱水瓶煮沸飲用也很可以喔！

▼我們就在這裡辦理Check in手續，隔天早上的早餐也是在大廳後方的餐廳享用。

▼從小呂手中領到房卡之後，我們前往今晚入住的房間，西莉亞入住Itomachi Hotel 0的一樓樓層，進入室內需要刷房卡才能進入。

▼圖中即是刷房卡位置，只要拿房卡嗶一聲，電動門就會立刻自動開啟，方便大家進入室內空間。

｜Itomachi Hotel 0 飯店-室內空間｜

Itomachi Hotel 0一樓電動門進入之後，即可看見通往二樓的電梯，這次同團旅伴分散入住一、二樓層。

▼電梯旁邊則有一台自動販賣機及兩座分類垃圾桶。

▼再往裡面走去則有兩台付費洗衣機，提供給晚上需要清洗衣物的住客方便使用。

▼接著讓我們通過房間長廊，老實說這是第一次西莉亞覺得飯店長廊深不見底，不似有些飯店長廊燈光昏暗，Itomachi Hotel 0居然可以如此潔白無瑕啊。

▼Itomachi Hotel 0長廊也太潔白無瑕了啦，就連飯店長廊都能當做一件藝術品來欣賞了.(笑)

｜Itomachi Hotel 0 飯店-雙人房型｜

這是西莉亞當天入住的雙人房型，房間格局相當寬敞，純白色空間設計多了些許純粹與潔淨，房間的備品比起一般飯店來講，ITOMACHI HOTEL 0特別有質感。

▼Itomachi Hotel 0整體室內裝潢，主要以伊予青石的細膩色彩為基調，是一種可以讓人輕鬆享受絲町住宿的風格。客房共分為Hotel型和Villa型，Hotel型是讓賓客輕鬆享受絲町的住宿，而Villa則顧名思義則提供更為奢華的住宿體驗。

▼另外室內裝潢也多以環保材質打造，使建築的實際總用電量為0。飯店除了提供旅客永續旅遊的體驗，也與周遭的自然環境和諧共存。

▼不同於大多數飯店，電視牆都位於床鋪前方，Itomachi Hotel 0則設計於床舖右邊，西莉亞覺得電視牆擺放位置好特別喔！

▼極簡風設計就是Itomachi Hotel 0想要傳達給來此入住的房客們，也讓我們深刻感受到設計者想傳達的意涵。

▼Itomachi Hotel 0雙人房角落放置一組...嗯，感覺會在露營才能擺設的桌椅，如此設計相當有意思！可以想像正在野外露營呢.(笑)

▼Itomachi Hotel 0房間的衣服掛勾直接釘掛在牆壁上，特別有設計感。

▼Itomachi Hotel 0房間裡面擺著一組保溫瓶與提袋，因為這是一間零碳飯店，所以到處都能看見環保的設計理念。

▼Itomachi Hotel 0吧檯上的熱水瓶、茶杯與茶葉罐，相當有無印風格，簡直是有質感到好想立刻衝到櫃檯，請教是否有單品販售啊？

▼因為Itomachi Hotel 0提倡環保，所以不主動提供衛浴備品，這種作法很值得讚許。其實這對西莉亞來說倒無所謂，因為出外旅行習慣攜帶個人備品，這也是為這個地球盡一份微薄力量。

▼Itomachi Hotel 0提供的茶葉罐真的很有質感，就是圖中中間銀色圓罐，裡面裝著幾包茶包，可讓西莉亞拿著茶葉罐把玩許久.(欸

▼衛生紙、洗澡巾、漱口杯、肥皂擺放盤、以及空調遙控器，Itomachi Hotel 0都為入住客人準備好了。

▼洗手台底下我們也可以看見行李架、保險箱、吹風機、以及沐浴毛巾。

▼當然Itomachi Hotel 0所提供的室內拖鞋，棉質低調灰也是相當有質感。

▼Itomachi Hotel 0雙人房型設計淋浴間，花灑使用起來相當給力，可讓西莉亞洗了一個好舒服的澡，但其房型並沒有浴缸可供使用。

▼不得不提Itomachi Hotel 0所提供的沐浴備品，NEMOHAMO的沐浴乳、洗髮乳、以及潤髮乳，其品牌出自於京都，產品原料皆取自於自家農場植物的根、莖、葉、花、果實，且農場已獲得日本有機JAS認證，所有植物在栽種過程中完全不使用農藥，也是相當環保的品牌。

▼Itomachi Hotel 0雙人房型免治馬桶。

▼夜幕低垂的ITOMACHI HOTEL 0 整體建築外觀格外有魅力..

▼ITOMACHI HOTEL 0中庭的湧泉池，靜逸氛圍令人深深著迷啊。

｜Itomachi Hotel 0 飯店-早餐｜

西莉亞隔天起了個大早，除了在飯店周圍散步拍拍照之外，主要是赴早上七點半的早餐時間，因為飯店餐廳空間座位少，所以必須分成七點半及八點兩梯次用餐。

但即使如此卻也不減ITOMACHI HOTEL 0精緻的用餐興致，有趣的是大廳櫃台除了辦理客務，亦是擺設早餐餐點的餐桌喔！

▼當然也有咖啡、茶飲提供給大家飲用。

▼ITOMACHI HOTEL 0早餐利用在地農產品特色，每一樣看起來都超營養，依照服務人員指示，可以挑選自己喜愛的菜色拿取享用。

▼Itomachi Hotel 0-大廳後方的餐廳空間

▼Itomachi Hotel 0用餐空間簡潔明亮，令人一大早用餐就有好心情，哈！

▼ITOMACHI HOTEL 0早餐基於日本厚生勞動屬所制定的營養標準，精心設計多種兼顧營養與手作的溫度的餐點，細膩地為旅人補充營養的同時，也促進了愛媛縣在地的農產善循環。

最後西莉亞將愛媛縣盛產的柑橘飲料一飲而盡，感謝ITOMACHI HOTEL 0帶給我們這麼美好的味覺饗宴。

雄獅旅遊｜輕奢行日本四國雙鐵道夕陽列車小豆島 台中高松6日

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出團日期：2025/01/19(日)-2025/01/24(五)

行程總覽｜輕奢行日本四國雙鐵道夕陽列車小豆島 台中高松6日

Day 1 台中機場 ✈高松機場⮕栗林公園．抹茶體驗⮕高松購物趣．丸龜町商店街⮕高松JR Clement Hotel

Day 2 高松JR Clement Hotel ⮕【特別包車】千年物語觀光列車++多度津10:19🚃大步危12:47++ ⮕祖谷葛藤橋 ⮕大步危遊船 ⮕ITOMACHI HOTEL 0

Day 3 ITOMACHI HOTEL 0 ⮕今治毛巾美術館 ⮕大洲城下町深度導覽 ⮕【特別包車】伊予灘物語++伊予大洲16:33 🚃 中停 日本最美無人車站．下灘站－松山18:17++ ⮕道後溫泉 茶玻瑠

Day 4 道後溫泉 茶玻瑠 ⮕【神隱少女湯屋】漫步道後溫泉街、少爺機關鐘、明治懷舊風．星巴克 ⮕途經瀨戶內海「島波海道」 ⮕當季限定採草莓 ⮕倉敷美觀地區．漫步白壁土藏街道 ⮕瀨戶內兒島飯店

Day 5 瀨戶內兒島飯店 ⮕ 搭乘瀨戶內海渡輪 ⮕ 土渕海峽 ⮕ 小豆島橄欖公園 ⮕ 寒霞溪公園 (搭乘單段纜車)．愛心樹 ⮕ 天使之道 ⮕ 小豆島渡輪 ⮕ 琴平GRAND HOTEL 櫻之抄

Day6 琴平GRAND HOTEL 櫻之抄 ⮕【自由參訪．一生必經參拜之道】金刀比羅宮 ⮕高松機場 ✈台中機場

★ 行程順序會依照航班不同以及出團時的狀況而有所變動

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