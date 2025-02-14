跟隨 雄獅旅遊 的腳步，旅程第四天我們踏上島波海道，準備從四國前進本州的岡山，其中的大三島是日本瀨戶內海的一座島嶼，面積64.5平方公里，屬於藝予群島，由愛媛縣今治市管轄。我們會短暫停留於大三島，準備前往 INOUE ICHIGOEN草莓園 ，進行一場西莉亞超期待的採草莓初體驗。

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出團日期：2025/01/19(日)-2025/01/24(五)

｜四國愛媛縣今治市大三島。當季限定採草莓｜

說到這個季節正是日本草莓盛產季，這時節的草莓飽滿鮮甜，以往西莉亞來到日本都是前往超市購買草莓，這一次行程卻是直接進入草莓園，簡直令人好期待。這一天我們來到位於大三島的草莓園，準備來上一場日本採草莓初體驗。

▼大三島的INOUE ICHIGOEN草莓園屬於溫室栽種的草莓，跟台灣苗栗大湖戶外栽種場域較不盡相同。

▼下車步行約數十公尺，終於抵達INOUE ICHIGOEN草莓園，這時老闆娘EMI INOUE已經站在路邊，帶著親切的笑容迎接我們的到來。

▼領隊小呂請我們採草莓之前，請大家前往洗手台先將雙手清洗乾淨。

▼草莓園區旁邊還種植著愛媛縣最有名的柑橘，不過根據老闆說道，這一顆顆黃澄澄的柑橘品嚐起來頗酸，聽完我的牙齒都軟了..

▼當天感謝大三島草莓園的老闆娘EMI INOUE，親自為我們示範如何摘採草莓，其實摘採草莓也是要很注意手勢，可別傷到草莓的根部！然後西莉亞注意到老闆娘頭髮顏色跟草莓一模一樣，簡直是完全沒有違和感啊..

▼終於準備放我們進入草莓園了啦，大家拿著紙杯磨刀霍霍，計時40分鐘吃多少摘多少，預備備GO！喔，對了，記得進入草莓園也要將門關好，因為就怕鳥類飛進去偷吃草莓嘿..

▼認真覺得溫室草莓園比起室外來說，簡直是超乾淨的栽種場域，眼前這個範圍大家都可以盡情地採草莓，因為溫室草莓沒有灑農藥，所以大家可以將草莓蒂頭去掉之後，無須清洗直接放入嘴巴享受草莓鮮甜滋味。

▼不得不說，這真的是西莉亞第一次看見這麼乾淨的草莓園，可想而知主人家一定相當用心在維持草莓園區。

▼西莉亞現在看著草莓照片，居然懷念起當天採草莓有趣景象，當然還有將草莓送入口中，享受著鮮甜美妙滋味，老實說，真的會很想念日本草莓耶！

▼真的沒有浮誇，現在正坐在螢幕前面寫文章的西莉亞，看著一顆顆飽滿紅透的草莓，嘴角居然失守，莫名揚起一抹微笑，下定決心下次有機會還要再去日本採草莓，這體驗真的是太太太有趣了啦！

▼INOUE ICHIGOEN草莓園除了是溫室栽培之外，大家有沒有注意到，跟台灣草莓種植最大不同的是，這裡的草莓是高架基質栽培的方式 ，台灣絕大多數都是地面種植。

▼每個人手上拿著一個紙杯，採了草莓拔掉蒂頭，蒂頭丟入紙杯中草莓直接放入嘴巴裡，限時40分鐘現採現吃，現場每個人都變身為草莓富翁，簡直是太美好了啦.(笑)

▼噗！瞧瞧這個表情，西莉亞真的真的很享受採草莓的過程耶..

▼西莉亞摘採了滿手心的草莓，哼！請叫我草莓公主(威！

▼難怪大家前往日本都喜歡到超市買草莓，真的不是沒有原因的，光看西莉亞手上這幾顆飽滿鮮紅的草莓，可讓人食指大動，重點是草莓園的草莓完全沒有灑農藥，我們都是現摘現吃太豪邁了啦！

▼草莓園的草莓香甜到讓同行旅伴忍不住買了一大盒，準備帶回旅館慢慢享用。

▼同行旅伴正拿著剛剛那一大盤草莓結帳，旅伴很霸氣地說，反正要吃就吃過癮一點啦.(笑)

▼當天很感謝草莓園的老闆YOUHEI INOUE與老闆娘EMI INOUE，謝謝您們用心栽種出品質這麼優良的草莓，讓我們在這一段旅程當中，享受了一場有趣又好玩的採草莓體驗活動。

▼最後感謝領隊小呂的心意，這天他在草莓園購買了草莓，贈送給我們一人一盒，就是這一盒鮮甜滋味的草莓，延續著下午採草莓的歡樂回憶，並陪伴我渡過一個美好夜晚，謝謝小呂。

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出團日期：2025/01/19(日)-2025/01/24(五)

行程總覽｜輕奢行日本四國雙鐵道夕陽列車小豆島 台中高松6日

Day 1 台中機場 ✈高松機場⮕栗林公園．抹茶體驗⮕高松購物趣．丸龜町商店街⮕高松JR Clement Hotel

Day 2 高松JR Clement Hotel ⮕【特別包車】千年物語觀光列車++多度津10:19🚃大步危12:47++ ⮕祖谷葛藤橋 ⮕大步危遊船 ⮕ITOMACHI HOTEL 0

Day 3 ITOMACHI HOTEL 0 ⮕今治毛巾美術館 ⮕大洲城下町深度導覽 ⮕【特別包車】伊予灘物語++伊予大洲16:33 🚃 中停 日本最美無人車站．下灘站－松山18:17++ ⮕道後溫泉 茶玻瑠

Day 4 道後溫泉 茶玻瑠 ⮕【神隱少女湯屋】漫步道後溫泉街、少爺機關鐘、明治懷舊風．星巴克 ⮕途經瀨戶內海「島波海道」 ⮕當季限定採草莓 ⮕倉敷美觀地區．漫步白壁土藏街道 ⮕瀨戶內兒島飯店

Day 5 瀨戶內兒島飯店 ⮕ 搭乘瀨戶內海渡輪 ⮕ 土渕海峽 ⮕ 小豆島橄欖公園 ⮕ 寒霞溪公園 (搭乘單段纜車)．愛心樹 ⮕ 天使之道 ⮕ 小豆島渡輪 ⮕ 琴平GRAND HOTEL 櫻之抄

Day6 琴平GRAND HOTEL 櫻之抄 ⮕【自由參訪．一生必經參拜之道】金刀比羅宮 ⮕高松機場 ✈台中機場

★ 行程順序會依照航班不同以及出團時的狀況而有所變動

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