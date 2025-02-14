2025第一飛就讓我們跟隨 雄獅旅遊 的腳步前進日本四國吧！話說這一趟雙鐵道列車旅，不僅遊程相當豐富，就連航班都令人好興奮，因為這是西莉亞第一次從臺中國際機場出境，也是第一次搭乘星宇直飛日本香川縣高松機場，對於居住在台中的西莉亞來說超便利，早上八點多起飛的航班，只要六點從家裡出發即可。

不似桃機出國人潮好洶湧，出境通關起碼三小時起跳，臺中國際機場不用半小時就辦好登機手續通關抵達登機門，大約兩個半小時飛行即可抵達高松機場，真的很推薦給中部朋友們！這次西莉亞趁年前跟著 雄獅旅遊 一起出去玩，跟團好處就是吃喝玩樂免煩惱，旅行社已經幫妳傳好好，欸？有押韻耶.(笑)

是不？早上約六點抵達機場，領隊小呂已經在星宇櫃台前方等候我們的到來，西莉亞超期待這一趟日本四國雙鐵道列車旅，至於有甚麼好吃好玩有趣的呢？趕緊讓西莉亞分享給您們！

雄獅旅遊｜輕奢行日本四國雙鐵道夕陽列車小豆島 台中高松6日

雄獅旅遊： 官網 ｜ 臉書粉專 ｜ Instagram ｜ Youtube

四國鐵道系列行程： https://reurl.cc/WAmNay

出團日期：2025/01/19(日)-2025/01/24(五)

行程總覽｜輕奢行日本四國雙鐵道夕陽列車小豆島 台中高松6日

Day 1 台中機場 ✈高松機場⮕栗林公園．抹茶體驗⮕高松購物趣．丸龜町商店街⮕高松JR Clement Hotel

Day 2 高松JR Clement Hotel ⮕【特別包車】千年物語觀光列車++多度津10:19🚃大步危12:47++ ⮕祖谷葛藤橋 ⮕大步危遊船 ⮕ITOMACHI HOTEL 0

Day 3 ITOMACHI HOTEL 0 ⮕今治毛巾美術館 ⮕大洲城下町深度導覽 ⮕【特別包車】伊予灘物語++伊予大洲16:33 🚃 中停 日本最美無人車站．下灘站－松山18:17++ ⮕道後溫泉 茶玻瑠

Day 4 道後溫泉 茶玻瑠 ⮕【神隱少女湯屋】漫步道後溫泉街、少爺機關鐘、明治懷舊風．星巴克 ⮕途經瀨戶內海「島波海道」 ⮕當季限定採草莓 ⮕倉敷美觀地區．漫步白壁土藏街道 ⮕瀨戶內兒島飯店

Day 5 瀨戶內兒島飯店 ⮕ 搭乘瀨戶內海渡輪 ⮕ 土渕海峽 ⮕ 小豆島橄欖公園 ⮕ 寒霞溪公園 (搭乘單段纜車)．愛心樹 ⮕ 天使之道 ⮕ 小豆島渡輪 ⮕ 琴平GRAND HOTEL 櫻之抄

Day6 琴平GRAND HOTEL 櫻之抄 ⮕【自由參訪．一生必經參拜之道】金刀比羅宮 ⮕高松機場 ✈台中機場

★ 行程順序會依照航班不同以及出團時的狀況而有所變動

Day 1 台中機場 ✈ 高松機場 ⮕ 栗林公園．抹茶體驗 ⮕ 高松購物趣．丸龜町商店街 ⮕ 高松JR Clement Hotel

▼說到這一趟日本四國雙鐵列車旅，西莉亞可是期待了好些日子，畢竟能夠有機會在有著觀光王國美名的日本，搭乘 雄獅旅遊 所推出的日本觀光列車，深度漫遊飽覽當地人文風情，絕對是2025日本旅遊最佳選擇！

這一趟專屬於西莉亞的女子獨旅，從抵達臺中國際機場開始，就很感謝領隊小呂的細心照料，不論是協助辦理登機手續，亦是提醒登機注意事項。不得不說 雄獅旅遊 真的好貼心，當天抵達機場小呂將填寫好的入境資料、行李束帶、旅遊手冊、以及最重要的WIFI Sim卡交給我，這也是跟團最大好處之一，也讓身為i人的我倍感安心.(笑)

▼其實西莉亞從臺中機場搭乘國內線，前往澎湖、金門跟馬祖不下數十次，但這次搭乘國際班機前進日本可謂是初體驗，出發前就興奮到睡不著，更別說當天從領隊小呂手中拿到登機證時，說有多開心就有多開心呢.(笑)

▼自從星宇航空增加臺中直飛高松航班，讓居住於中南部的朋友們，想要前往日本旅遊又多了一項選擇，更是近期推出之後超熱門的航班之一。

▼約莫兩個半小時航程，我們終於抵達高松機場，這一趟四國雙鐵列車旅， 雄獅旅遊 準備的交通工具外觀新穎、內裝整潔乾淨，司機先生的駕駛技術相當令人放心。

從第二天開始都是使用同一輛遊覽車，與同一位司機先生，西莉亞曾經遇過日本跟團五天，居然就換了三輛遊覽車！所以光這一趟遊程都是使用同一台遊覽車， 雄獅旅遊 真的值得稱讚！

▼我們上車之後，因為班機抵達時間恰巧是中午用餐時間， 雄獅旅遊 貼心地發給每一位參團客人一份御壽司、以及一瓶茶飲，從高松機場前往當天第一個景點栗林公園，車程約莫半個鐘頭，趁這時間聽著領隊小呂解說，也可以順道享用美味日式餐點。

｜香川縣高松市。栗林公園｜

第一站我們來到位於高松市的栗林公園，栗林公園是一座有著百年歷史的江戶庭園，也榮獲米其林綠色指南日本篇的三星景點推薦。只要來到高松的朋友，絕對不會錯過栗林公園這個景點。 寬闊的栗林公園擁有六座水池及造山，園內的1400株松樹，均由當地造園師悉心保養。

栗林公園分為南、北兩座庭園，南庭為迴遊式庭園，北庭是近代的準洋式庭院。因為時間緣故大約逛了一圈，與北庭相比較，西莉亞特別喜愛南庭濃郁的日式庭園風情。

▼1899年建立為博物館之用的「商工獎勵館」，它也是栗林公園的知名地標，這裡經常舉辦香川縣民藝品及該縣產品之展示會。因為栗林公園整體面積相當廣闊，小呂從東門帶領我們入園，也與我們約定參觀完畢就在東門集合，而東門位於商工獎勵館附近，所以路痴恐迷路的我，怎麼繞庭園只要看到此館就安心許多.(笑)

▼西莉亞好喜愛位於栗林公園每一處轉角的指示牌，指示著大家想去的方向與目的地，這讓路癡如我相當有安全感，哈哈！

▼栗林公園寬闊的園區，可是擁有六座水池及造山，庭園所在地的四國高松，也是日本知名松樹盆栽的盛產地，故種植於園內的1400多株的松樹，均由當地造園師悉心保養與照料。

▼栗林公園遼濶的占地內配置了六座水池與十三座假山。庭園景致隨著移動的腳步變化，多姿多彩的景色，一步一變化，真可謂「一步一景」，園區也可以參與日式船隻千秋丸乘船遊園的體驗，利用不同視野感受栗林公園的美..

▼栗林公園-商工獎勵館

｜香川縣高松市。栗林公園-抹茶體驗｜

庭園有幾處建築物非常值得參觀，譬如歷代藩主所喜愛的大茶屋「掬月亭」，我們就在此品嚐抹茶飲品，邊欣賞如詩如畫般的庭園景致。能夠有機會在日本傳統庭園抹茶體驗，穿著和服的服務人員，將抹茶與糕點一一端到面前，一口抹茶一口糕點，真的是再日式也不過。

▼栗林公園掬月亭-抹茶體驗

▼栗林公園掬月亭-室內空間

▼栗林公園掬月亭-抹茶+日式甜點

▼這是西莉亞第一次在日本抹茶體驗，雖然領隊小呂很認真地為大家解說日本茶道奧妙之處，但內行人看門道，我這個外行人就跟著看熱鬧，剛剛庭園繞了好一會兒，有些口渴就咕嚕咕嚕一口乾了抹茶，請問是有多渴啦？！嗯，認真說濃郁抹茶尾韻真的很回甘.(笑)

｜高松購物趣．丸龜町商店街｜

香川高松市亦是四國熱鬧城市之一，抵達日本的第一晚，我們來到丸龜町商店街，這裡不僅有著一間大型百貨公司，商店街上舉凡唐吉訶德、大創、無印良品、松本清、大國藥妝店..等，大家都可以在商店街一次購足免煩惱。

▼這一趟旅程安排的相當穩妥，既有迷人景色可以欣賞，亦特地安排丸龜町商店街讓我們滿足購物慾，領隊小呂保留了一個半小時，讓我們可以逛逛高松市的百貨公司，或是商店街的藥妝店、大創、唐吉訶德、無印良品..等。

要不是西莉亞帶了太多衣物及攝影裝備，深怕回程班機行李公斤數超標，一直提醒著自己不可以買太多，否則超愛買日本藥妝的我簡直想要殺紅眼啊.(笑)

▼丸龜町商店街也有大家超喜愛的大創及唐吉訶德喔！

▼這麼抬頭一望，沒想到丸龜町商店街的模構天棚，居然掛著星宇航空台中直飛高松的廣告，實在是很有趣啊！

▼要是想要購買藥妝，丸龜町商店街也有松本清、大國藥妝可供選擇喔！

▼最後來到集合時間，西莉亞就看著同團大姊們滿載而歸，果然丸龜町商店街也是很好買啊.(笑)

｜明神丸．鰹魚稻草炙燒｜

明神丸位於丸龜町商店街巷弄內，鰹魚稻草炙燒是一道四國高知的著名料理，幾年前前往高知旅遊可惜錯過未能品嚐，謝謝 雄獅旅遊 讓我在高松完成心願.(笑)

▼我們用餐到了一半，領隊小呂呼喚著我們可以前往明神丸的燒烤區，親眼欣賞師傅利用稻草炙燒鰹魚的過程，最精彩地莫過於炙燒鰹魚時，燃燒稻草引起的熊熊烈火，可讓我們邊欣賞邊輕聲驚呼，師傅怎麼這麼厲害啦！與此同時也讓我們感受到職人精神的奧妙。

▼鰹魚稻草燒僅炙燒鰹魚表皮，亦保留油脂飽滿的鮮紅魚肉，放上滿滿的蔥蒜、薑末一起享用。入口後鮮嫩的魚肉充滿稻草炙燒香氣，當天西莉亞搭配 雄獅旅遊 贈送的柚子酒，這就是一場美妙的味覺饗宴。

▼鰹魚稻草燒也可以變化成為握壽司，魚肉入口即化搭配醋飯，品嚐起來的滋味也是相當美妙..

▼明神丸也有現場表演炙燒握壽司，然後有一位團友較不敢嚐生食，所以就請服務人員將握壽司炙燒久一點.(笑)

▼有一個這麼棒的機會，在四國高松品嚐鰹魚稻草炙燒的美妙滋味，可讓西莉亞一整餐下來吃的好開心，當然也好期待 雄獅旅遊 即將帶給我們的美好旅程。

｜香川縣高松市．高松JR Clement Hotel｜

第一晚入住位於高松駅附近的高松JR Clement Hotel，這一間酒店從JR高松駅步行只要兩分鐘，如果安排行程欲前往小豆島、直島跳島，也相當推薦這一間酒店，因為它就位於高松港附近，正因如此所以房內還可以欣賞到無敵海景。

當天晚上西莉亞Check in之後，便前往高松駅的便利商店採買一些零食，順道欣賞一下高松駅周圍夜景，當然還有久違的高松駅笑臉，也一併分享給您們喔！

▼高松JR Clement Hotel-飯店門口

▼高松JR Clement Hotel-單人房型

▼高松JR Clement Hotel房間格局簡約時尚，整體空間乾淨整潔也是相當舒適。

▼久違了高松駅的招牌笑臉，可讓旅人們多了些許思鄉慰藉呢.(笑)

▼高松駅站前廣場，高松港就位於附近，站前也有許多客運巴士可以搭乘，交通方面也是相當便利。

▼高松駅周圍的夜景依舊璀璨迷人，西莉亞站在站前廣場駐足欣賞許久呢..

Day 2 高松JR Clement Hotel ⮕ 【特別包車】 千年物語觀光列車++多度津10:19 🚃 大步危12:47++ ⮕ 祖谷葛藤橋 ⮕ 大步危遊船 ⮕ ITOMACHI HOTEL 0

｜四國鐵道行程。四国まんなか千年物語列車｜

這一趟隨著 雄獅旅遊 前往日本四國列車旅，遊程重頭戲就是搭乘行駛於四國的千年物語列車、以及伊予灘物語列車，兩輛列車沿途景致各自精采。從未在日本搭乘過觀光列車的西莉亞，對於有機會參與這場盛宴簡直是好生期待。

話說第二天起個大早，我們離開高松JR Clement Hotel，驅車前往車程約四十分鐘的多度津駅，此站隸屬於四國旅客鐵道(JR四國)的鐵路車站，2017年開辦的土讚線觀光列車千年物語即以本站為起訖站。我們即將從這裡搭乘列車，沿途停靠琴平駅、坪尻駅、阿波池田駅，最後停靠於德島縣大步危駅。

千年物語列車外觀塗上代表四季的四種顏色，車廂則是以日本古民家為設計靈感，充滿濃厚的日式風情。沿線有超過1000年歷史的廟宇神社，還有在深山中孕育出獨特文化的日本祕境祖谷。

▼是啊，搭乘日本觀光列車真的是一場美好饗宴，我們就從千年物語停靠於多度津駅那一刻揭開序曲，然後突然有一種我們兩個的穿著，完全沒有違和感的錯覺耶.

▼千年物語列車組員親切迎賓、列車外觀繽紛色彩、內裝古樸典雅、四國在地食材料理更是美妙。領隊小呂熱情地為大家拍照留念，親切引導及說明列車內外值得欣賞的視野，每一幅畫面都值得細細品嚐。

最最最特別的是，千年物語列車由 雄獅旅遊 【特別包車】，欲親眼欣賞親身感受這般美好，也可以同西莉亞直接參團，就可以盡情享受歲月靜好.(笑) ， 至於西姥姥進大觀園真是越看越有趣，千年物語每一節車廂不同設計風格，每一個小細節不容錯過，邊按下快門邊頻頻讚嘆，簡直是超級無敵美好啊..

四國鐵道系列行程 👉 https://reurl.cc/WAmNay

▼四国まんなか千年物語列車其設計概念為「大人的遊山」，起源於德島人會於女兒節時準備豐盛的便當前往山、海遊玩一天，並稱其為「遊山」，而千年物語則是將遊山的意象，加入摩登時尚的元素演繹而成。

「千年物語車廂外觀以四季總共六種色彩，表現出四季變遷的意象.」

列車分別為「春萌之章」、「夏清之章」、「冬清之章」及「秋彩之章」命名，車內設計簡約而典雅，木造材質與柔和燈光共譜懷舊氛圍，兩側座位前後交錯的設計，可以眺望車外美景不受遮蔽，在在顯示設計者的匠心獨具。

▼讓西莉亞印象相當深刻之一，就是千年物語運行期間更會於無人秘境車站「坪尻駅」折返式掉頭運行，這樣的駕駛方式在世界上亦十分罕見。另外吉野川流域沿途景致迷人，斷崖峭壁賞壯觀絕景，堪稱國家級秘境簡直美到哭。

▼1號車廂「春萌之章」以發芽的新葉作為發想，將車廂塗裝成翠綠色，透露出大地萬物復甦，呈現出一派生氣的氛圍。

▼2號車廂一側為藍綠色；另一側為白色，名為「夏清之章」與「冬清之章」，車廂以夏天清澈的河川、冬天清新的空氣為設計理念。結合德島縣傳統工藝藍染，並設置7公尺長沙發，如同親朋好友圍著爐灶聚會的意象。

▼這次我們入座於3號車廂「秋彩之章」，紅色車廂讓人聯想到秋季染上秋色的群山紅葉。千年物語列車行駛過許多山脈隧道，儘管車窗外的景色被遮擋，但透過溫暖的照明設計，讓人聯想起夜晚中壁爐裡的燈火，營造出一種溫暖氛圍。

▼印象深刻之二，這是西莉亞第一次搭乘日本的觀光列車，沒想到居然可以這麼有趣，先不說每一輛觀光列車都有其獨特設計風格，列車啟動那一刻起，遇見窗外每一位熱情揮手的當地朋友們，車廂內外熱情回應著真的好感動啊..

▼謝謝有您們的熱情款待，才讓我們這一趟旅程能夠留下更多美好回憶。

｜四国まんなか千年物語列車。琴平駅｜

千年物語列車第一站停靠於琴平駅，說到琴平駅第一個就會想到金刀比羅宮，我們下車之後直接前往月台旁的迎賓空間，簡約設計搭配牆上一個大大的「金」字，讓人不言而喻。最後接過組員遞來一杯暖心暖胃的玉米濃湯及礦泉水，嗯，這一趟旅程肯定很美好。

▼四国まんなか千年物語列車的料理更是不馬虎，這一道「讚岐三畜搭配當地時令蔬菜洋食拼盤」料理，是由 Cafe&Restaurant 神椿 廚師長山本有義親自操刀，說到 Cafe&Restaurant 神椿 ，就位於知名的金刀比羅宮附近，它是一間咖啡複合式餐廳，除了咖啡甜點之外，也有許多輕食可以選擇。 Cafe&Restaurant 神椿 是由 資生堂Parlour設計裝潢，資生堂Parlour在日本國內帶領西洋餐廳的先驅者，相當具有知名度。

讚岐三畜搭配當地時令蔬菜洋食拼盤分成ABCD四種料理，A.舒肥橄欖地雞佐義大利黑醋伴鮮蔬，B.香煎鮮魚佐普羅旺斯魚湯，C.燒烤橄欖牛佐瀨戶內檸檬醬，Ｄ.鮭魚子拌雪蟹沙拉。

★ 菜單可能會因食材供應情況而有所變更

▼番茄燉橄欖豬與白腰果、香川縣產越光米

▼餐後咖啡、甜點瑪德蓮

▼有機會搭乘千年物語列車，享受在地食材料理的美食，真的是很幸福啊..

｜四国まんなか千年物語列車。坪尻駅｜

車站位於德島縣與香川縣交界的豬之鼻峠附近，高度海拔272米。坪尻駅附近全為樹林和河流人湮罕至，因為又被稱為「秘境站」。坪尻駅為日本現時少數還保存有折返式鐵路裝置的車站，而在四國亦只有它和新改站仍保留這種特殊裝置。

▼四国まんなか千年物語列車-春萌之章

▼四国まんなか千年物語列車- 夏清之章 + 冬清之章

▼千年物語列車的乘務員，熱情地拿著很有紀念性的坪尻駅紀念牌，我們可以站在坪尻駅站牌前留下美好印記。

｜四国まんなか千年物語列車。阿波池田駅｜

阿波池田駅月台迎接我們的是熱情的站務人員們，以及呆萌站在一旁的蔦監督吉祥物，我們在這裡穿著站長服裝拍照留念，還有蔦監督超厭世表情好可愛，讓站在一旁的我笑開懷..

▼i人如我本就很害羞，總是不好意思跟吉祥物拍照，但蔦監督吉祥物實在是太可愛，真讓我忍不住湊過去，說怎樣都要跟蔦監督留下美好回憶.(笑)

▼像不像三分樣，真的覺得千年物語列車好會喔！沒想到我們一群人就在阿波池田駅玩得有夠開心，哈！

▼四国まんなか千年物語列車沿途經過吉野川，窗外迷人景致令人嚮往，西莉亞真的超級建議大家，如果有機會計劃玩日本，可以選擇搭乘由 雄獅旅遊 【特別包車】的觀光列車遊程，真的相當值得推薦喔！

▼千年物語列車沿線也有許多旅遊景點，包括弘法大師空海的出生地善通寺、以琴平神社和金比羅溫泉而聞名的琴平，還有擁有祖谷葛藤橋的大步危峽谷等。

▼列車即將停靠終點站大步危駅，列車長親自發給每位乘客一張紀念乘車證，嗯，我保證一定會好好保存，作為這一趟日本列車旅的美好回憶之一。

｜四国まんなか千年物語列車。大步危駅｜

千年物語列車行駛於香川縣多度津駅-德島縣大步危駅，列車一日一往返運轉，多度津駅上午10:19發車，中午12:47抵達大步危駅，對於西莉亞來說大步危駅一點都不陌生，畢竟這是通往德島祖谷秘境必經的車站。

離開大步危駅暫時結束這一場千年物語美好饗宴，接著我們搭上遊覽車，繼續探索德島祖谷秘境旅程。

▼就在離開大步危駅之際，西莉亞抓緊時間，說怎樣都要跟在水木茂的漫畫鬼太郎出現過的妖怪兒蹄爺留下回憶，順道與大家分享一下，兒蹄爺是三好市山城町上名地區傳說的妖怪。

｜德島縣三好市。祖谷葛藤橋｜

我們享受完★四国まんなか千年物語★這一場美好饗宴之後，緊接著領隊小呂帶領我們搭乘遊覽車，準備進入德島縣知名秘境祖谷，一探傳說中有著日本三大奇橋之一的葛藤橋。

這一趟從未預期與雪白世界相遇，許是秘境祖谷位於深山中，沿途殘雪仍讓我們坐在車上開心地呼喊了起來，趕緊拿起手機捕抓這一刻美好，我想這也是旅行樂趣之一，不期而遇謂之邂逅..

▼說到日本四國德島縣的祖谷，因為交通不甚方便，對於遊客來說較難親近，西莉亞真心建議想要一探秘境，可以選擇跟團，畢竟旅行社能解決交通問題，探尋秘境祖谷輕鬆許多，其中日本三大奇橋之一的葛藤橋，更是遊客必訪景點之一。

四國鐵道系列行程 👉 https://reurl.cc/WAmNay

▼西莉亞僅簡單分享葛藤橋，其字面聽起來就是藤蔓編織的橋，沒錯！其實它是利用軟棗獼猴桃的樹枝編織而成，但最負重部份使用鋼纜，每隔3年蔓橋材料就會重新更換，所以大家無須擔心走著走著橋會斷掉喔.(欸？

▼從入口處步行約數十公尺，我們終於來到葛藤橋的起點，領隊小呂前往料金所幫我們購票入場，拿著票根就可以依序踏上葛藤橋了。

▼ 雄獅旅遊 的領隊小呂真的相當貼心，畢竟每一趟旅行，每個人都希望能擁有美好回憶，小呂總是主動喊著需要幫忙拍照嗎？真心感謝這一趟旅程有小呂的熱情協助，為我們留下美好印記，享受當下的幸福。

▼一個人獨旅的西莉亞，也趕緊呼喊著小呂，請他幫忙拍下難得的回憶。

「大家肯定很好奇，親自踏上葛藤橋究竟是怎樣的心情呢？」

西莉亞的結論就是因人而異，其實橫跨祖谷川的葛藤橋離河面距離不高，但令人心生恐懼的是橋面僅利用木板拼接，木板之間間隙頗大，這一步一腳印小心慢走，倒不會有任何問題。當天僅看見一位小朋友緊抱著媽媽的大腿，抵死不從哭喊著說怎樣都不願走葛藤橋，至於其它朋友一切安好.(笑)

▼近看葛藤橋的藤蔓，其實結構相當札實，大家無須擔心會發生任何狀況喔！

▼是不是是不是，看著西莉亞站在橋面上，還能拿起手機開心地自拍，就可以知道小心放慢腳步，其實葛藤橋也是頗為安全，再次提醒大家，除非手機有掛繩，否則不建議空手拿手機拍照，因為要是不小心掉下去祖谷川，手機肯定是撿不回來的！

▼喔，對了，祖谷葛藤橋周邊還有一座琵琶瀑布也可以順遊喔！琵琶瀑布高約五十米，傳說從前平氏家族的殘兵懷念京都，在這個瀑布旁彈奏琵琶互相安慰，琵琶瀑布因此得名。

▼我們走完了驚心動魄？祖谷葛藤橋之後，也可以前往景點附近的遊客服務中心，花錢買一些當地特產壓壓驚也是很可以喔，哈哈哈哈..

｜德島縣三好市。大步危遊船｜

除了祖谷地區本身就充滿著千年傳說神秘氛圍，被譽為日本三大秘境之一，其中大步危峽更以有著奇岩巨石連綿不斷壯觀畫面，讓旅人們趨之若鶩，說甚麼都要安排走一趟！大步危峽可是由橫貫四國山地的吉野川河道，緩慢沖刷而花費兩億年造就的溪谷。

大家心想那要仔細欣賞大步危峽有哪種方式呢？其實很簡單，現在想要欣賞大步危峽可以搭乘觀光遊覽船。接著就讓西莉亞帶著大家搭乘大步危遊覽船，一起來暢遊大步危峽，親眼見證經過 兩億年才形成的壯麗峽谷地形樣貌。

▼大步危遊船也設有一處販售當地特產的賣場，領隊小呂相當推薦有著不同甜度的味噌湯，如果有機會遇見大步危老闆娘，記得跟她打個招呼，老闆娘相當熱愛台灣，所以也會聘僱台灣員工，只要看到台灣人前往大步危搭船，都會拿出最熱情的服務來款待大家！

▼想要搭乘大步危峽遊覽船必須先步行一路下切前往吉野川河邊，再由工作人員開著大步危遊覽船，帶領著我們欣賞這有著兩億年歷史的壯觀畫面。

▼不同視野的大步危峽果然不同凡響，一想到有機會近距離欣賞這些奇岩怪石，西莉亞居然莫名有一種興奮感.(笑)

▼體驗大步危峽獨特魅力的玩樂方式相當多元化，譬如可以搭乘大步危峽遊覽船，在經驗豐富的船夫引導下近距離欣賞溪谷壯闊景致。

▼搭乘大步危峽遊覽船之前，工作人員會拿著單眼為大家留下美好回憶，當然事後要不要將照片買回家依照個人意願，西莉亞覺得既然都來這麼一趟了，花點少少的錢買張紀念回家也是很可以，喔，對了！照片除了裝飾精美之外，也會提供一組連結，讓我們直接將照片下載到手機喔！

▼正值一月底德島祖谷的氣溫大約五度左右，搭乘大步危峽遊覽船也是寒風刺骨，店家在每個座位備妥一件紅色毛毯，為這個寒冬帶來些許溫暖，也是相當貼心呢。

▼大步危峽遊覽船提供了一種輕鬆遊覽吉野川的方式，利用不同視野欣賞大步危峽壯闊景觀。遊覽船三十分鐘航程，可以讓我們體驗一連串震攝視覺的畫面。其中包括狀似動物的岩石，最知名的蝙蝠石和獅子石堪稱一絕。來回大步危峽的遊覽船開航時間為每天早上9點開至下午5點止。

▼位於祖谷的大、小步危，字意上簡單說明，大步危就是「大步走的話很危險」，小步危就是「小步走的話也很危險」。那究竟要怎麼走呢？咱們就利用遊船的方式吧！

大、小步危其實是吉野川激流歷經兩億年沖積而成，長約八公里的峽谷，吉野川也是四國地區唯一貫穿四縣市的河川，它被暱稱為四國三郎，三郎三郎~~四國三郎聽起來很親切，對不？其實並不然，吉野川可是日本三大暴川之一。

▼傳說這個地區自古以來就流傳著許多妖怪傳說，已被世界妖怪協會認定為「妖怪遺產」。道之驛大步危遊客中心有一間妖怪屋敷，展示著當地民間傳說中的各種妖怪，並定期舉辦妖怪祭..等各種活動。也是，早年這個地區難以進入，妖怪肯定到處亂竄.(笑)

▼說到德島縣三好市的大、小步危景點可是被列入日本秘境100選，也是日本最美麗歷史風土100選之一喔！這一天觀光列車行程， 雄獅旅遊 安排的很好，上午搭乘千年物語列車，接著下午繼續前往德島祖谷秘境，讓我們走了祖谷葛藤橋、搭乘大步危峽遊覽船，旅程舒適豐富令人滿意。

｜愛媛縣西條市。Itomachi Hotel 0｜

第二晚我們準備入住Itomachi Hotel 0，這間飯店位於愛媛縣西條市，此處鄰近瀨戶內海，因為自古以來有豐沛的地下水，而享有水之都的美譽，同時當地還有知名的天然噴泉「內木」、坐擁西日本最高峰的石鎚山，成為擁有豐富自然資源的城鎮。

這是西莉亞這一趟旅行相當期待入住的飯店之一，不說不知道，其實這一間飯店相當有名氣，因為它是由隈研吾親自操刀，日本首間零碳飯店ITOMACHI HOTEL 0，飯店融合太陽能發電科技，全力打造環保綠能社區。根據領隊小呂說明，這間飯店較不接待團客，有幸入住真的很開心呢。

▼我們就在這裡辦理Check in手續，隔天早上的早餐也是在大廳後方的餐廳享用。

▼飯店外觀採用現代主義的風格，外牆及空間中以優質的愛媛名石「伊予青石」為材料，展現出樸實而典雅的氣質。特別的是，飯店屋頂上裝設許多太陽能板，不僅能夠自給自足提供電力，日本首間零碳飯店果然名不虛傳。

▼這就是Itomachi Hotel 0中庭的湧泉池，其設計則呼應西條市的天然噴泉「內木」。湧泉池的水可以直接生飲喔！

▼剛剛前面說到中庭的湧泉池，其設計則呼應西條市的天然噴泉「內木」，入住之前領隊小呂說因此處鄰近瀨戶內海，所以自古以來有豐沛的地下水，中庭的湧泉池可以直接飲用，或是利用房間的保溫杯裝滿水，利用熱水瓶煮沸飲用也很可以喔！

▼老實說這是第一次西莉亞覺得飯店長廊深不見底，不似有些飯店長廊燈光昏暗，Itomachi Hotel 0居然可以如此潔白無瑕啊。

▼ ITOMACHI HOTEL 0總共有三棟建築，包含 RECEPTION CAFE 棟、Hotel 棟，以及帶有露天溫泉的獨棟 Villa。共計57間客房中，Hotel 棟的4種房型、Villa 棟的1種房型可選擇，獨棟 Villa 內設有露天浴室，讓入住的客人能夠輕鬆享受悠閒的泡湯時光。

這是西莉亞當天入住的雙人房型，房間格局相當寬敞，純白色空間設計多了些許純粹與潔淨，房間的備品比起一般飯店來講，ITOMACHI HOTEL 0特別有質感。

▼Itomachi Hotel 0的室內裝潢，主要以伊予青石的細膩色彩為基調，是一種可以讓人輕鬆享受絲町住宿的風格。客房共分為Hotel型和Villa型，Hotel型是讓賓客輕鬆享受絲町的住宿，而Villa則顧名思義則提供更為奢華的住宿體驗。

▼另外室內裝潢也多以環保材質打造，使建築的實際總用電量為0。飯店除了提供旅客永續旅遊的體驗，也與周遭的自然環境和諧共存。

▼極簡風設計就是Itomachi Hotel 0想要傳達給來此入住的房客們，也讓我們深刻感受到設計者想傳達的意涵。

▼Itomachi Hotel 0吧檯上的熱水瓶、茶杯與茶葉罐，相當有無印風格，簡直是有質感到好想立刻衝到櫃檯，請教是否有單品販售啊？

▼Itomachi Hotel 0雙人房角落放置一組...嗯，感覺會在露營才能擺設的桌椅，如此設計相當有意思！可以想像正在野外露營呢.(笑)

▼Itomachi Hotel 0房間裡面擺著一組保溫瓶與提袋，因為這是一間零碳飯店，所以到處都能看見環保的設計理念。

▼夜幕低垂的ITOMACHI HOTEL 0整體建築外觀格外有魅力..

▼ITOMACHI HOTEL 0中庭的湧泉池，靜逸氛圍令人深深著迷啊。

▼西莉亞隔天起了個大早，除了在飯店周圍散步拍拍照之外，主要是赴早上七點半的早餐時間，因為飯店餐廳空間座位少，所以必須分成七點半及八點兩梯次用餐。

但即使如此卻也不減ITOMACHI HOTEL 0精緻的用餐興致，有趣的是大廳櫃台除了辦理客務，亦是擺設早餐餐點的餐桌喔！

▼Itomachi Hotel 0用餐空間簡潔明亮，令人一大早用餐就有好心情，哈！

▼ITOMACHI HOTEL 0早餐基於日本厚生勞動屬所制定的營養標準，精心設計多種兼顧營養與手作的溫度的餐點，細膩地為旅人補充營養的同時，也促進了愛媛縣在地的農產善循環。

最後西莉亞將愛媛縣盛產的柑橘飲料一飲而盡，感謝ITOMACHI HOTEL 0帶給我們這麼美好的味覺饗宴。

▼入住ITOMACHI HOTEL 0當天晚上，我們前往位於旅館步行約5分鐘的義式餐廳享用晚餐，這一頓晚餐菜色相當豐盛，可讓西莉亞吃的好飽啊..

Day 3 ITOMACHI HOTEL 0 ⮕今治毛巾美術館 ⮕大洲城下町深度導覽 ⮕【特別包車】伊予灘物語++伊予大洲16:33 🚃 中停 日本最美無人車站．下灘站－松山18:17++ ⮕道後溫泉 茶玻瑠

｜愛媛縣今治市。今治毛巾美術館｜

第三天的第一站我們來到今治毛巾美術館，今治毛巾美術館就位於日本第一的毛巾產地-愛媛縣今治市，這裡除了可以參觀毛巾的製作過程之外，還有一大片的綠意花園可以悠閒漫步。

至於來到今治毛巾美術館應該要規劃多少時間？如果想要簡單逛逛，大約1~2個小時就可以看完，但如果想要連同需購票的展覽一併算進去，認真逛半天都不如過，西莉亞覺得毛巾美術館真的超好逛的.(笑)

今治毛巾美術館除了參觀之外，館內的1～3樓有販賣毛巾及各種四國當地名產的商店，還有庭園咖啡廳可以稍作歇息，當然要是有時間的話，也可以帶一條親自手作的刺繡毛巾回家收藏喔！

▼今治毛巾美術館-迎賓大廳

▼今治毛巾美術館的四樓有觀光工廠、常設展、以及特展，如有興趣的朋友可以購票進入參觀。至於您們問西莉亞值得參觀否？老實說有機會來到這裡一定要購票入內參觀，沒想到我們每天接觸到的毛巾，居然可以變身成為一件件藝術作品，過程中我跟同行旅伴頻頻說到，怎麼可以這麼好逛啦..

▼今治毛巾美術館-觀光工廠

▼今治毛巾美術館-線捲屋超好拍照！

▼今治毛巾美術館推薦必拍的網美景點就是「線捲之牆」，滿牆面五顏六色的線捲，拍起來就是特別美..

▼今治毛巾美術館有一座「線捲之道」，利用一捲捲色彩繽紛的線捲舖設而成相當有意思！

▼彼得兔在今治毛巾美術館（PETER RABBIT in TOWEL MUSEUM）特展。

▼彼得兔特展以美術館的花園為靈感，把繪本《彼得兔的故事》系列的插圖和封面設計，展現在20米長的毛巾上，呈現繪本的世界，更好玩的是當中加入愛媛縣的元素-蜜柑，在這裡可看到彼得兔與蜜柑園。

▼這一特展「彼得兔在毛巾美術館」（PETER RABBIT in TOWEL MUSEUM）活動，簡直讓西莉亞在今治毛今美術館特展區逛到少女心大噴發！這也太可愛了啦，要不是集合時間快到了，西莉亞還真捨不得離開呢.(笑)

▼今治毛巾美術館-毛巾系列商品賣場

▼沒想到我們在今治毛巾美術館也能遇見吉伊卡哇，西莉亞特別購入一款吊飾娃娃，準備送給超級迷吉伊卡哇的女兒！

▼喔，對了！其實今治毛巾美術館頂樓的空中花園也相當值得推薦！要是逛累了，也可以前往花園賞花拍照好不愜意啊..

｜愛媛縣大洲市。大洲城下町當日午餐+深度導覽｜

我們離開今治毛巾美術館之後，接著驅車前往大洲城下町，準備在這裡享用午餐，以及來一場大洲城下町深度導覽。

▼大洲市改造了城下町的百年老建築，成為了一座分散型的城下町飯店，飯店貼心地保留了老建築的一磚一瓦，等一下我們就會在這裡享用一頓美味餐點。

▼這一天中午，我們就在大洲城下町享用一頓結合在地食材與異國料理的饗宴。不光是如此，只要往窗外望出去，即可看見大洲城近在不遠處，真是一場視覺與味覺融合在一起的美好印記。

▼吃飽喝足距離導覽活動還有些許時間，領隊小呂決定帶著我們飯後散散步，目標就是西莉亞後方的大洲城.(笑)

▼不說不知道，大洲城改造成可讓遊客入住的木造天守閣樣式，這可是日本第一座可讓遊客直接在城堡過夜的古蹟城堡。

▼謝謝領隊小呂總是盡心盡力地為大家留下美好回憶..

▼沒想到大洲城也開放讓旅客入住耶，期盼將來有機會能入住大洲城，光想像就覺得好酷喔..

｜愛媛縣大洲市。大洲城下町深度導覽｜

說到大洲城下町，當地有關單位為了保護大洲城下町從江戶到昭和的城鎮景觀，決定讓政府和私營企業合作，開展利用老房子等歷史資源的地方創生。然後透過在地深度導覽，在這個彷佛穿越時空般的城市，體驗進入舊民宅商店的樂趣。

▼我們跟隨著高齡83歲導覽老師的腳步，藉由領隊小呂的翻譯，讓我們一行人有機會深度認識大洲城下町。

▼這是一棟景觀重要建造物(舊村上家長屋)，目前店內販售著大洲市當地特產品及農產品，我們一群人在這裡買得好開心，哈哈！

▼店門外的攤位上面擺設了不少當地農特產品，只可惜我們只是過客，新鮮的農特產品也只能用眼睛瞧瞧，不過店內的草莓已被我們買光，這時我們站在店外分食草莓，大家笑的好開心..

▼聽著導覽老師的解說，原來大洲市改造了城下町的百年老建築，成為了一座分散型的城下町飯店，其中 浦岡邸群SADA棟 作為飯店櫃檯與飯店， 村上邸 OKI棟 及 IZUMIYA別館 TUNE棟 則是客房主體，飯店貼心地保留了老建築的一磚一瓦，讓大家可以欣賞到百年歷史所累積下來的復古沈穩空間。

▼曾經是大洲城下町的婦產科診所，如今卻搖身一變成為一間販售當地文青商品的店舖，接著讓我們進去參觀吧！

▼待我們進入店鋪參觀，這裡販售許多當地特色商品，西莉亞相當強烈推薦，要是有機會來到四國愛媛縣，一定要安排時間走一趟大洲城下町，這裡幽靜復古氛圍，穿梭於老街巷弄間，肯定可以帶給您們一種悠閒度假的感受。

｜四國鐵道行程。伊予灘物語夕陽列車｜

離開大洲城下町之後，來到車程約5分鐘的伊予大洲駅，我們即將搭乘16:33發車的伊予灘物語列車，途中停靠日本最美無人車站．下灘站，再於18:17抵達松山駅。

▼瞧瞧西莉亞想到等一下即將搭乘伊予灘物語列車，這眼睛都笑瞇成一條線，畢竟有著感動列車稱號的伊予灘物語列車，可讓人超期待搭乘的感受與氛圍。

▼「伊予灘物語」是日本愛媛縣的經典觀光列車，自2024年運行十周年，成為愛媛縣旅遊的新亮點。由JR四國設計，列車行經松山站至伊予大洲站與八幡濱站，全程沿線海景優美，特別是在下灘車站短暫停留期間，旅客可感受伊予灘如近在咫尺的壯麗海景。

2024年是該列車運行的第十周年，當地居民也更加熱情地投入接待工作。在沿線居民溫暖的揮手致意中，讓搭乘的旅客倍感療癒，並且想要再度搭乘這班列車。這是一輛能帶來滿滿活力的列車。西莉亞相當推薦，要是有機會選擇參加 雄獅旅遊 日本四國雙鐵道旅行，絕對可以帶給大家滿滿的精采回憶。

▼伊予灘物語誕生於2014年，其車方正的車體，少了現代感的流線型，卻更凸顯出沉穩氣息，以夕陽為概念，分為紅黃二色，紅色的「茜之章」車廂以和式設計，座位下鋪設榻榻米，黃色的「黃金之章」車廂則是偏向西式設計，洋溢復古風情。

伊予灘物語的列車主題就是復古，我們可以於車內觀賞伊予灘的美麗景致，並且在服務員和當地居民的熱情招待下，利用當地食材於車內享用餐飲服務。

▼我就是標準觀光客，哈哈，一看到列車長急忙要小呂幫忙，為我們留下這一張美好畫面，真的很感謝小呂，也謝謝列車長的配合。

▼列車的設計概念，融合了日式和西式風格的懷舊設計。當中「茜之章」採用了日式風格，設有日式無腳椅子和榻榻米地面，「黃金之章」則採用了現代風格，設有吧檯式餐桌。

列車車廂搭配外觀的暖色調，兩節車廂皆使用具有溫度感的木質地板，車廂內草綠色沙發搭配同色系草綠色抱枕，座椅種類相當多樣化，同時帶有懷舊與現代感的特殊風情，讓人看了眼睛為之一亮！

▼我們這一團被安排入座於2號車廂「黃金之章」。

▼伊予灘物語行駛在以道後溫泉聞名的愛媛縣，往返於松山站和伊予大洲站-八幡濱站之間。列車設計理念為復古摩登車廂，搭乘列車的一大魅力就是可以眺望瀨戶內海美麗的伊予灘，並特別安排在人氣絕美海景車站「下灘站」停靠，讓乘客下車拍照留念。

▼伊予灘物語-3號車陽華之章

▼伊予灘物語-3號車陽華之章走道

▼伊予灘物語-3號車陽華之章車廂經過一條走道之後，這裡即是3號車廂的私人包廂區域。

▼伊予灘物語-3號車陽華之章屬於私人包廂，車廂設計典雅奢華，皮質座椅與木質地板營造舒適氛圍，暖色系車廂加上窗外山海美景，車內外皆為美麗畫面。

▼2022年4月2日起，伊予灘物語使用了第二代車輛，第二代車輛才新加入3號車廂「陽華之章」（日語：陽華の章／はるかのしょう）。

3號車廂總共有8個座位，「陽」是指伊予灘物語中的溫暖，「華」是指沿線的花朵，而「はるか」這個詞語有著對你很重要的人在一起的意思，多麼美好的意境啊。

▼最讓我們印象深刻的是沿線居民熱情的歡迎，原本尚未搭乘列車時，領隊小呂說什麼沿路居民會很熱情揮手打招呼？當下覺得有這麼誇張嗎？孰不知沿途不論是在通過的車站、空地、等候列車經過的車輛、甚至是遠方住家陽台，都有當地居民熱情揮手致意。

▼沿線居民們不間斷地揮手致意，居然連國旗都出動了！他們充滿歡樂的笑容會讓乘客忍不住回應揮手，沉浸於此起彼伏的歡迎氛圍中，難怪人家說這是一輛感動列車，真的是實至名歸啊。這也讓直到現在西莉亞看見圖片中每一個笑臉，心中依舊有著滿滿幸福感受。

▼就連小朋友都穿上可愛的狸貓裝，只為我們獻上滿滿的祝福，齁，真的是有夠感動啦！

▼伊予灘物語列車經過沿途居民熱情到令人深深感動，真不愧是有著感動列車的美名，我們對著窗外的朋友們揮手回應，彼此熱情呼應著，至今回想起來心裡還是有著溫暖的感動..

▼這一趟我們所搭乘的是16：33於伊予大洲駅發車的伊予灘物語列車，途中停靠日本最美無人車站．下灘站，最後於18：17抵達松山駅。

我們也將於列車上面享用伊予灘物語道後篇Petit Paris(小巴黎，下午茶套餐)，餐點則有莓酥粒塔、洋梨幕斯、披薩風甘薯派、覆盆子馬卡龍、檸檬瑪德蓮蛋糕、雞蛋三明治、司康+果醬、伊予柑橘紅茶。

★ 菜單可能會因食材供應情況而有所變更

▼不只料理內容豐富，對於盛裝的餐具器皿也相當講究。伊予灘物語利用愛媛縣傳統工藝砥部燒，以及當地木材製成的容器盛裝。餐點美味更不在話下。

▼西莉亞悠閒地坐在車廂中，眺望著只屬於愛媛縣的綺麗海岸，海天一色迷人景致，一望無際的伊予海灘，沿途居民的熱情歡迎，享用著美味的甜點、茶品，靜靜地沈浸在浪漫氛圍中，為自己留下一段難忘的鐵道輕奢行。

▼伊予灘物語列車中途停靠於 日本最美無人車站．下灘站，這時刻恰好夕陽西下，金黃色夕陽映照著紅色伊予灘物語車廂，這般迷人畫面簡直令人感動。

▼謝謝領隊小呂招呼著西莉亞前往下灘站站前留影，無人車站的下灘站外型相當簡樸，可也因為這般名氣，讓許多人特地前來探尋。

▼噗，好啦，西莉亞承認超喜愛伊予灘物語列車上的手拿牌，畢竟紀念性十足，肯定要拍照留念，哈！

｜愛媛縣松山市。道後溫泉 茶玻瑠｜

伊予灘物語列車停靠於終點站松山駅，所以第三晚準備入住位於松山市的道後溫泉 茶玻瑠，這間溫泉旅館 地理位置相當方便，就位於道後溫泉本館的後方，旅館內部設計令人倍感舒適，且擁有高品質的服務以及完善的設施。

道後溫泉 茶玻瑠飯店設施繁多，入住客人還可以使用飯店內的休閒設施，其中包括熱水浴池，溫泉，Spa，按摩服務，花園.等。

▼道後溫泉 茶玻瑠-大廳

▼道後溫泉 茶玻瑠-和式雙人房

▼日本溫泉旅館總是很貼心，趁著用膳時間，就會將房間內的棉被舖好舖滿，可讓入住的客人有一種賓至如歸的舒心感受，因為西莉亞單獨一間房，所以服務人員很貼心地只舖一組床墊。

▼西莉亞Check in之後，先將行李箱放置於房間，然後接著前往飯店3樓準備享用晚餐，不得不說領隊小呂真的好貼心，總是在群組細心提醒用餐樓層、用餐時間，每天晚上還會將明天集合時間、早餐地點及時間都詳細條列於群組，讓我們能夠很清楚了解相關行程，真的很感謝有他..

▼道後溫泉 茶玻瑠-早、晚餐用餐空間

▼道後溫泉 茶玻瑠-餐廳格局

▼道後溫泉 茶玻瑠-晚餐，每個人一盤雞肉料理，另外就是自助式取餐。

▼道後溫泉 茶玻瑠-晚餐，自助式取餐菜色相當令人滿意。

▼西莉亞享用完晚餐到飯店周圍散散步，超級推薦可以前往空中散步道，它就位於道後溫泉本館南側的小丘上，這裡設有足湯，一邊享受道後溫泉的足湯，一邊則可以飽覽道後溫泉本館周邊美景。

▼利用不同視野欣賞道後溫泉本館璀璨夜景，這也是西莉亞特地前往空中散步道最主要的原因之一。

▼建造於1894年的道後溫泉本館，由三層木造建築組成，是座古老的公共溫泉浴場，被日本國家指定的重要文化遺產。

▼由於道後溫泉本館內泡湯的遊客眾多，因此館內是禁止拍照，官方網站有提供照片參考，但強烈建議可以親自前來體驗一下喔！西莉亞獨自一人約莫逛了1個多鐘頭，最後前往道後溫泉街的便利商店買些零食，再回到道後溫泉 茶玻瑠，準備來泡湯啦！(開心)

▼道後溫泉 茶玻瑠頂樓也設有大型室內外溫泉區(殿方大浴場)，既然都入住溫泉旅館，當然別放棄機會好好享受泡湯的樂趣啊！

▼這是隔天一大早西莉亞特地前往道後溫泉 茶玻瑠頂樓，登高望遠欣賞道後溫泉區的美景。

▼是啊，不僅是道後溫泉區迷人畫面，就連松山市的街景都盡收眼底。

Day 4 道後溫泉 茶玻瑠 ⮕ 【神隱少女湯屋】漫步道後溫泉街、少爺機關鐘、明治懷舊風．星巴克 ⮕ 途經瀨戶內海「島波海道」 ⮕ 當季限定採草莓 ⮕ 倉敷美觀地區．漫步白壁土藏街道 ⮕ 瀨戶內兒島飯店

｜愛媛縣松山市。【神隱少女湯屋】漫步道後溫泉街｜

道後溫泉位於四國的愛媛縣松山市，和有馬溫泉、白濱溫泉並稱為日本三古湯。早在奈良時期的和歌集萬葉集中就有提到， 據說道後溫泉是神隱少女中湯婆婆的油屋的靈感來源，然而在日本人心中，道後溫泉不只是神隱少女的樣板，更是日本文豪夏目漱石的小說小少爺（坊ちゃん）的主場景。

當天領隊小呂帶領著我們逛了道後溫泉街，這裡還有一輛少爺列車，它平時就停靠在道後溫泉 駅 旁供遊客們拍照欣賞。道後溫泉 駅 的建築也很有特色，外觀是滿滿大正時代風情的洋風建築，裡面則是星巴克道後溫泉門市。

還有不容錯過的就是整點即展示的放生園少爺機關鐘，這是以道後溫泉本館的振鷺閣為設計靈感的少爺機關時鐘。 整點會表演歌曲，每一層的時鐘會打開跑出小說裡的人物。從早上八點到晚上十點分成三個時段播放三首歌曲。

▼道後溫泉 駅外觀相當有特色， 裡面則是星巴克道後溫泉門市。

▼忍不住再次稱讚領隊小呂，真的很難遇到這麼熱情幫忙大家拍照的好領隊，感謝有他的協助，讓獨旅的西莉亞也能夠帶回滿滿的美好回憶。

▼整點即展示的放生園少爺機關鐘，這是以道後溫泉本館的振鷺閣為設計靈感的少爺機關時鐘。整點會表演歌曲，每一層的時鐘會打開跑出小說裡的人物。

▼放生園少爺機關鐘從早上八點到晚上十點分成三個時段播放三首歌曲。

▼西莉亞覺得整點展示的放生園少爺機關鐘超有趣，順道簡單分享一段生動活潑的影片給您們欣賞喔！

▼這裡還有展示一輛少爺列車，它平時就停靠在道後溫泉駅旁供遊客們拍照欣賞。

▼接著就是自由時間，我們與領隊約定好集合時間之後，大家就解散自由活動，有些旅伴跟著領隊前往藥妝店採買，有些則是搭乘人力車逛道後溫泉區，西莉亞則是邊逛道後溫泉街，邊等待著10點的放生園少爺機關鐘表演歌曲。

▼正因為這裡是日本文豪夏目漱石的小說「小少爺（坊ちゃん）」主場景，所以道後溫泉街到處都可以遇見小說裡面的人物雕像。

｜愛媛縣今治市。途經瀨戶內海「島波海道」｜

離開道後溫泉之後，接著驅車前往約莫一個小時車程的島波海道，島波海道是連接日本廣島縣尾道市和愛媛縣今治市的公路。島波海道不僅是在日本國內相當有名氣，更是享譽全球的享受大自然的自行車旅行必推景點。

島波海道約70公里長，沿途有6座島嶼，並架有8座橋樑，每年約有20萬人來這裡享受騎行的樂趣。可惜我們這一趟未能安排騎乘單車享受島波海道景致，但老實說輕鬆愉快搭乘遊覽車欣賞海天一色迷人畫面，也不失另一種絕佳選擇。

▼抵達島波海道之後，我們短暫停留於此，準備享用一頓豐盛午餐。

▼途經瀨戶內海「島波海道」-午餐餐廳

▼位於瀨戶內海「島波海道」旅客服務中心的餐廳，餐廳視野相當優美，可以一邊用餐一邊欣賞瀨戶內無敵海景。

▼當天我們短暫停留於島波海道的旅客服務中心，並在這裡享受一頓香川縣丸龜市必吃的骨付雞套餐，骨付雞其實就是帶骨的雞腿肉，首先將雞腿烘烤至顏色恰到好處，滲出表面的肉汁散發出誘人的香氣。

▼骨付雞外皮香酥，鮮嫩多汁，表面呈現出漂亮的金黃色，一口咬下香氣四溢肉質鮮美，真不愧是來到四國必享用的料理，也謝謝小呂詳細解說骨付雞的美妙滋味。

讓我又忍不住想要稱讚 雄獅旅遊 ，西莉亞真的很喜愛前往異國時，只要有機會就要好好品嚐當地料理，也很感謝 雄獅旅遊 特地細心安排餐點部分。

▼這裡可以欣賞到瀨戶內大橋360無敵海景，簡直就是太美妙，我在島波海道天氣晴..

▼謝謝旅伴遠遠呼喚著我，要我趕緊來欣賞眼前瀨戶內海的迷人景致，才能留下這般美好回憶..

｜愛媛縣今治市大三島。當季限定採草莓｜

我們終於踏上島波海道，準備從四國地區前進本州的岡山縣，其中的大三島是日本瀨戶內海的一座島嶼，由愛媛縣今治市管轄。大三島有西瀨戶自動車道經過，我們即將短暫停留於大三島，準備來進行一場採草莓初體驗。

說到這個季節正是日本草莓盛產季，這時節的草莓飽滿鮮甜，以往西莉亞來到日本都是前往超市購買草莓，但這一次行程卻是直接進入草莓園，每個人手上拿著一個紙杯，限時40分鐘現採現吃，西莉亞瞬間有一種變身為草莓富翁的錯覺，簡直是太美好了啦.(笑)

▼當天感謝大三島草莓園的老闆娘EMI INOUE，親自為我們示範如何摘採草莓，其實摘採草莓也是要很注意手勢，可別傷到草莓的根部！然後西莉亞注意到老闆娘頭髮顏色跟草莓一模一樣，簡直是完全沒有違和感啊..

▼終於放我們進入草莓園了啦，大家拿著紙杯磨刀霍霍，計時40分鐘吃多少摘多少，預備備GO！

▼不得不說，這真的是西莉亞第一次看見這麼乾淨的草莓園，可想而知主人家一定相當用心在維持草莓園區。草莓園除了是溫室栽培之外，大家有沒有注意到，跟台灣草莓種植最大不同的是，這裡的草莓是高架基質栽培的方式 ，台灣絕大多數都是地面種植。

▼真的沒有浮誇耶，現在正坐在螢幕前面寫文章的西莉亞，看著一顆顆飽滿紅透的草莓，嘴角居然失守，莫名揚起一抹微笑，下定決心下次有機會還要再去日本採草莓，這體驗真的是太太太有趣了啦！

▼認真覺得溫室草莓園比起室外來說，簡直是超乾淨的栽種場域，眼前這個範圍大家都可以盡情地採草莓，因為溫室草莓沒有灑農藥，所以大家可以將草莓蒂頭去掉之後，無須清洗直接放入嘴巴享受草莓鮮甜滋味。

▼西莉亞現在看著草莓照片，居然懷念起當天採草莓有趣景象，當然還有將草莓送入口中，享受著鮮甜美妙滋味，老實說，真的會很想念日本草莓耶！

▼西莉亞摘採了滿手心的草莓，哼！請叫我草莓公主(威！

▼難怪大家前往日本都喜歡到超市買草莓，真的不是沒有原因的，光看西莉亞手上這幾顆飽滿鮮紅的草莓，可讓人食指大動，重點是草莓園的草莓完全沒有灑農藥，我們都是現摘現吃太豪邁了啦！

▼草莓園的草莓香甜到讓同行旅伴忍不住買了一大盒，準備帶回旅館慢慢享用。

▼當天很感謝草莓園的老闆YOUHEI INOUE與老闆娘EMI INOUE，謝謝您們用心栽種出品質這麼優良的草莓，讓我們在這一段旅程當中，享受了一場有趣又好玩的採草莓體驗活動。

｜岡山縣倉敷美觀地區．漫步白壁土藏街道｜

倉敷市位於岡山縣西南部的倉敷美觀地區，曾經是倉敷市的政治與商業中心，目前將許多19世紀時的倉庫被保留下來，搖身一變成為充滿歷史氣息的藝術街區。沿著流經城鎮的代表性河流倉敷川，兩岸翠綠柳樹迎風搖曳，映襯著白牆黑瓦傳統建築物，漫步其中可以充分享受悠閒緩慢的日式風情。

▼倉敷位於的岡山縣被稱為晴天之國（晴れの国），一年四季晴朗的天數多且氣候溫暖，冬季平均氣溫約攝氏4-6度，夏季平均氣溫約在22-27度，春秋兩季也十分舒適，岡山地區一整年都是適合旅遊的好天氣喔！

▼白牆土倉的菱紋牆壁，格子窗店鋪建築美景就林立於倉敷川兩岸，這裡匯聚了古老民宅和舊倉庫改建而成的咖啡店和店舖，是一個既可體驗傳統風情，也可盡享現代化觀光的人氣景點。

▼日本岡山旅遊絕不容錯過的景點就是倉敷美觀地區，西莉亞很喜愛這類型的日本傳統建物，而倉敷美觀地區更是我的口袋名單之一，悠閒地漫步於街道，居然有一種莫名感動耶。

▼倉敷美觀地區絕對值得大家專程前來探尋，這裡有著比京都還京都的美譽，西莉亞出發前就相當期待探尋倉敷美觀地區，推薦大家有機會一定要親自走一趟喔！

▼作為觀光地非常受歡迎的倉敷美觀地區，仍保留著舊時風貌的商店和民宅，在這裡能夠感受到江戶時代繁榮商業街的獨有風情。

其實倉敷的魅力不僅限於濃厚的歷史文化，原來倉敷兒島地區是日本最早生產牛仔褲的「日本國產牛仔褲發源地」，所以在這裡也可以看見許多販售牛仔商品的店鋪。

｜岡山縣倉敷市。瀨戶內兒島飯店｜

瀨戶內兒島飯店位於山坡高處視野相當好，這裡最大賣點就是可以360度觀賞瀨戶內海美景、以及眺望壯觀的瀨戶大橋，這是我們第四晚入住的飯店。

猶記得當天遊覽車剛抵達飯店時，我們一下車就被眼前360度完全沒有遮蔽的瀨戶內海景致給震攝到！果然如同領隊小呂所描述的，這一間飯店最大賣點就是瀨戶內海的迷人景致。

▼是不是是不是，就是眼前這般無敵夕照美景，可都讓我們直接將行李箱放置於飯店大門口，全部所有人都跑到飯店前方瞭望台，將眼前這般美景收入回憶中..

▼瀨戶內兒島飯店-大廳

▼然後我們拖著行李來到今晚入住的樓層，孰不知電梯門一打開！西莉亞跟旅伴又被眼前窗外的瀨戶內海景致迷倒，簡直是美到哭，美到差點忘了將行李拖回去房間(笑)

▼瀨戶內兒島飯店-雙人房型

▼齁，是不是要這樣逼人啦，又然後進入房間窗簾一拉開，我的老天啊，窗外完全沒有遮蔽的瀨戶內海，加上瀨戶內大橋無敵海景，美到是要人如何入睡，西莉亞會這麼說是有原因的，當晚我還真認真將窗簾拉開，然後看著瀨戶內大橋下方列車通過的經典畫面，重點還看了許久呢.(笑)

▼瀨戶內兒島飯店除了擁有無敵海景之外，房間整潔乾淨舒適，相當推薦給您們喔..

▼相當感謝領隊小呂的心意，這天他在草莓園購買了草莓，贈送給我們一人一盒，就是這一盒鮮甜滋味的草莓，延續著下午採草莓的歡樂回憶，並陪伴我渡過一個美好夜晚，謝謝小呂。

▼當天晚上我們直接在飯店享用日式宴席套餐，千萬別看每一項料理都一點點，但認真吃下來也是很飽耶..

▼隔天西莉亞起個大早，前往飯店前方的瞭望台，欣賞眼前瀨戶內海與瀨戶內大橋的迷人畫面，是不是很漂亮啊..

▼欣賞完無敵景致之後，接著來到飯店餐廳享用早餐，有時覺得跟團好處之一就是無須擔心用餐問題，聽從領隊指示，準時在時間內前往飯店餐廳享用晚餐或早餐，選個好位子坐下來好好享受，一切輕鬆自在，這也是跟團的好處之一。

▼瀨戶內兒島飯店-早餐

Day 5 瀨戶內兒島飯店 ⮕ 搭乘瀨戶內海渡輪 ⮕ 土渕海峽 ⮕ 小豆島橄欖公園 ⮕ 寒霞溪公園 (搭乘單段纜車)．愛心樹 ⮕ 天使之道 ⮕ 小豆島渡輪 ⮕ 琴平GRAND HOTEL 櫻之抄

｜岡山市。搭乘瀨戶內海渡輪 (岡山港-土庄港)｜

第五天行程相當有趣！我們又即將從本州地區回到四國，這一趟旅程來到尾聲，等於先從四國香川縣高松前往德島縣，再從德島縣前往愛媛縣，從愛媛縣經過島波海道來到本州地區的岡山縣，現在又要從岡山港搭乘渡輪前往小豆島，經過一整天小豆島行程之後，最後再回到高松港。

真的是一趟好有趣的日本四國雙鐵道列車旅，要山有山要海有海，就連雪白世界都被我們在德島祖谷遇見了，好！接著就讓我們搭乘渡輪前進小豆島吧！

▼趁著尚未上船時間，小呂很貼心地讓我們下車在岡山港碼頭拍照留念，西莉亞背後這一艘渡輪，即將帶領著我們前進小豆島。大家可能會有疑問？那我們搭乘的遊覽車怎麼辦呢？經過小呂說明才得知，其實遊覽車也會跟著上船艙，然後一起運送前往小豆島接續我們的遊程，這種運輸方式很特別吧！

▼渡輪座椅坐起來相當舒適，許是行駛於瀨戶內海緣故，渡輪行進之間相當平穩，怕暈船的朋友無須擔心喔！

▼趁著渡輪開航沒多久，趕緊前往渡輪甲板欣賞一下瀨戶內海美麗景致。

▼是不是，隨隨便便都可以補抓到領隊小呂隨時都在幫大家拍照，服務真的很好，重點他在冬天的甲板上面穿短袖，哈哈！

▼沒想到居然可以在渡輪甲板上面看見旋轉木馬，冬天的甲板稍嫌冷了些，要是夏天搭乘渡輪，甲板肯定會是大小朋友歡樂的空間。

▼這一段旅程真的很奇妙，不僅實現了在日本搭乘觀光列車的心願，現在居然還搭乘渡輪前進瀨戶內海的小豆島，真的很感謝 雄獅旅遊 細心安排這麼棒的遊程。

｜香川縣土庄郡。土渕海峽｜

抵達小豆島第一個行程，我們來到全世界最狹窄的海峽，土渕海峽位於日本瀨戶內海中前島與小豆島之間的海峽，全長2.5公里，最寬處約400公尺，最窄處更只有9.93公尺，是世界上最狹窄的海峽。

土渕海峽於1996年登錄金氏世界紀錄，這一座土渕海峽兩側各為前島的土庄地區及小豆島的渕崎地區，因而命名為土渕海峽。

▼土渕海峽雖然僅是一個逗留時間約莫十來分鐘的景點，但經過小呂解說這麼特殊的景觀，卻讓我們大夥兒相當好奇地問明白。

｜香川縣小豆郡。小豆島橄欖公園｜

位於瀨戶內海的小豆島於1908年由地中海引進橄欖，至今也有百年歷史了。因為小豆島氣候及土壤剛好適合橄欖的生長，不但因此培植成功，小豆島橄欖的銷量更是位居日本之冠。說到小豆島橄欖公園佔地廣闊且免費參觀，這裡包含了橄欖紀念館、香草溫室、香草商店、地中海風車、溫泉、和平廣場..等。

▼小豆島橄欖公園位於能夠眺望瀨戶內海的山丘上，放眼望去山丘上種滿橄欖樹，這裡能享受以橄欖為主題的料理、住宿與購物等，是一個來小豆島絕不容錯過的熱門景點。

▼小豆島橄欖公園以電影《魔女宅急便》的取景地而聞名，座落在花與香氣花園地區的拍攝場景是最大亮點。這裡完整保留了當作電影攝影棚的建物，現在是用來販售手工製作的飾品與雜貨的商店。

▼小豆島橄欖公園種植許多橄欖樹，映襯著遠方瀨戶內海，這迷人畫面讓西莉亞欣賞到捨不得離開..

▼當然來到小豆島橄欖公園肯定要做一件事，那就是前往橄欖紀念館免費借一把掃帚，然後前往公園不遠處的風車，接著做出魔法宅急便琪琪的經典動作，認真說拍照過程每個人動作不盡相同，但真的是好有趣啊！喔，對了！掃帚使用完畢，記得要拿回來原處歸還！

▼來到這裡的遊客們會利用免費出借的掃帚，變身為電影中的魔女琪琪，拍下彷若要飛上天空的照片。在與瀨戶內海形成美麗對比的白色風車前，化身為主角琪琪，騎著掃帚一躍而上也成為最熱門的拍照姿勢。

▼哈哈哈哈，又是一種像不像三分樣的節奏，西莉亞直接開外掛穿裙子也要跳，畢竟都親自來到小豆島橄欖公園，當然也要來上一張魔法宅急便琪琪的經典動作，旅行的回憶就是如此奇妙。

現在正在螢幕前面寫文章的我，仔細欣賞著這一張照片，想著念著拍照當下那一瞬間，真的會有一種微妙的感動。活在當下享受一切，人生就是如此簡單甚好..

▼這一天我們在小豆島橄欖公園斜對面的「曆KOYOMI」享用一頓創作鄉土料理午餐，最後一道小豆島當地特有的素麵，美妙滋味令人難忘。怎麼辦啦，西莉亞覺得 雄獅旅遊 對於旅程中的餐點部分真的很用心，即使來到小豆島，也不忘讓我們品嚐最在地的料理，真的很令人讚賞啊..

▼真是的..人都還沒進入餐廳就充滿驚喜，西莉亞好喜愛「曆KOYOMI」這般古樸低調的用餐空間喔！

▼「曆KOYOMI」用餐空間猶如在自家客廳般自在，然後主人家在廚房料理，完成之後就端出來給大家享用，這種在地的用餐方式真的相當美好啊..

▼我們才剛入座，美味菜餚已經擺放在我們面前，小呂說因為座位數不多，「曆KOYOMI」不太接受團客訂餐，謝謝 雄獅旅遊 細心安排，才讓我們有口福享用小豆島在地鄉土料理。

｜香川縣小豆郡。寒霞溪公園(搭乘單段纜車)｜

享用完午餐，接著我們驅車來到寒霞溪公園，日本三大絕美溪谷之一的寒霞溪，是代表瀨戶內海國立公園的名勝地。在這裡可觀賞到春季的新綠、夏季的深綠、秋季的紅葉、冬季的雪景，四季變化的迷人畫面，登高望遠還可以遠眺瀨戶內海景致。

而寒霞溪公園還有一絕！那就是各式各樣的奇岩怪石也是必看景點，這是1300萬年前火山活動而形成的岩塊，因長年累月的地殼變動及風化、侵蝕，形成地質學上饒有趣味的絕景。

▼我們直接搭乘單趟纜車，準備從紅雲站到山頂站，隨著纜車爬升，沿途景致相當迷人，奇岩異石一一映入眼簾，根據領隊小呂分享，秋天楓紅之際，寒霞溪公園更是美到令人陶醉，未來有機會再造訪吧！西莉亞心想著..

▼寒霞溪公園纜車沿途景致相當秀麗，秋分時節公園周圍紅葉見傾，迷人畫面總是吸引好多旅人前來探尋。

▼從紅雲站搭乘纜車，纜車約莫爬升數分鐘，我們終於抵達寒霞溪公園的山頂站。

▼寒霞溪公園-山頂站

▼抵達寒霞溪公園山頂站之後，領隊小呂帶領著我們前往園區必拍景點之一，那就是大受遊客歡迎的愛心樹，對！您們沒有看錯，就是傳說中充滿LOVE的愛心樹。

大家可別以為究竟有多愛心，根據西莉亞現場觀察，這一棵愛心樹長得相當愛心，瞧！大家往下一張圖片看！就知道有多愛心，哈哈哈！

▼是不是是不是，這可讓西莉亞忍不住擺出愛心模樣，矮唷喂啊三八啦，人家真的是有夠可愛.(這位太太自我感覺相當良好..)

▼噗！害我現在看到這一張照片除了懷念之外，手比愛心的西莉亞真的好開心，不好意思，i人的開心就是如此含蓄，哈哈哈哈..

▼接著來到寒霞溪公園的瞭望台，這裡可以遠眺瀨戶內海無敵海景，眼前景致美到西莉亞瞬間居然有一種身處於仙境的錯覺..

▼請問眼前這般迷人畫面令人陶醉，這不叫仙境甚麼才是仙境呢.(笑)

▼寒霞溪公園山頂站也設有一間販售小豆島當地的特產品賣場，大家要是有伴手禮需求也可以在此購買喔！

｜香川縣土庄郡。天使之道｜

天使之道位於小豆島西南方，連結弁天島、小余島、中余島、大余島，四座島嶼的景觀勝地，這是一條延綿 500 公尺的沙洲。一天僅在兩次退潮時才會從海中浮現的砂洲小徑，可步行橫渡到「中余島」。

據說與所愛之人一起走過天使之道就能獲得幸福，這個傳說也讓這裡成為戀人聖地，是非常熱門的觀光景點。只可惜當天來到天使之道的時間正是漲潮，期盼下次有機會再遇見退潮的迷人畫面。

▼如果有幸於退潮前往天使之道，這時沙洲出現之後，會形成了一條連接各個小島的黃金通道，建議漫步於天使之道之前，可以先爬上約束之丘展望台，別擔心體力問題，大約爬升不到三分鐘即可抵達，展望台可以欣賞瀨戶內海的迷人畫面。這裡還有一座戀人聖地，您可以敲響愛的鐘聲，期盼愛情來敲門。

▼其實日本有許多觀光景點都有戀人的聖地，每一次西莉亞看見戀人的聖地，總會忍不住手癢拉鐘敲響，真的是齁！早就已經是已婚少婦不曉得跟人家湊啥熱鬧.(笑)

▼天使之道是小豆島本島連接中余島的砂洲小徑，因為潮汐的改變而讓這一條長約500公尺的沙路時而隱藏時而出現，天使之道每日只有兩次露出海面的時間，如果有興趣的話，可以先查好潮汐時間，趁著退潮時漫步於天使之道，前往對岸的中余島。

▼只可惜行程安排緣故，無緣親自漫步於天使之道，但旅行就是這樣，隨遇而安就好，靜靜欣賞著瀨戶內海景致也是挺好的！

｜香川縣。小豆島渡輪 (土庄港-高松港)｜

噓..偷偷說，西莉亞覺得小豆島真的很好玩耶，不論距離岡山港或是高松港，僅有一個小時左右的航程，超級推薦小豆島給您們，當然即使再不捨也來到離開小豆島之際，我們即將搭乘小豆島渡輪，再次回到第一天抵達的高松市。

▼先前小呂說到我們會搭乘渡輪前往小豆島，當時西莉亞心想著，那我們的遊覽車怎麼辦呢？答案就是我真傻，原來是遊覽車也會跟著上渡輪，然後我們會先下車前往船艙稍作歇息，記得快要抵達港口前十分鐘再回到遊覽車上即可。

▼突然土庄港碼頭上面的太陽の贈り物吸引住了西莉亞的目光！

▼太陽の贈り物座落於土庄港碼頭，這是韓國藝術家為瀨戶內藝術季所創作的作品，作品靈感來自於小豆島盛產的橄欖，設計理念則是作者認為這是大自然賜於小豆島的禮物，於是取材一片片橄欖葉，組成桂冠形狀。西莉亞相當幸運在離開小豆島之際，居然在土庄港口發現它的行蹤。

▼就連渡輪甲板上面的連排座椅都很有戲，座椅後面的娃娃圖騰都超有童趣啊..

▼許是瀨戶內海風平浪靜，渡輪行駛起來相當平穩，然後西莉亞在甲板拍攝夕照過癮之後，最後走到船艙稍作歇息，看著日本人望著電視螢幕轉播的相撲比賽看入神，就連西莉亞也跟著看的緊張又刺激.(笑)

▼正因為小豆島渡輪搭乘時間來到下午四點半左右，所以西莉亞前往甲板欣賞著專屬於瀨戶內海的迷人夕照，即使站在甲板上冷到牙齒打顫、鼻涕直流，但西莉亞就是捨不得回到船艙，很想要將眼前畫面留下美好印記。

▼跟著 雄獅旅遊 的腳步真的很幸福，瀨戶內海的夕照也代表這一趟旅程即將來到尾聲，對於這一趟西莉亞決定參團真是正確的選擇，畢竟一趟旅程包括飛機、巴士、觀光列車、以及渡輪，全部交給 雄獅旅遊 處理的妥當當，就可以玩得輕鬆又愉快，何樂而不為呢..

｜香川縣琴平町。琴平Grand Hotel 櫻之抄｜

終於！我們再度回到香川縣高松市，旅程第五晚準備入住位於金刀比羅宮表參道上的溫泉旅館「 琴平Grand Hotel 櫻之抄 」。

因為旅館位於道路狹窄的表參道附近，所以我們搭乘旅館的接駁車前往Check in，這一間溫泉旅館也是擁有大型浴場、又是一間熱愛日本溫泉的朋友們，必選的溫泉旅館之一。

不過認真說這樣也好，畢竟隔天一大早西莉亞準備前往金刀比羅宮的御本宮，所以旅館位於表參道上，這也代表心肺功能不優的西莉亞可以少爬些階梯，哈哈哈！

▼琴平Grand Hotel 櫻之抄-大廳

▼琴平Grand Hotel 櫻之抄-和洋式雙人房型

▼懷念入住琴平Grand Hotel 櫻之抄那個夜晚，先將照片、影片存檔、接著整理行李洗香香，最後一個人舒服地坐在椅子上看電視喝飲料，這不叫幸福甚麼才是幸福呢..

▼當天晚上我們在琴平Grand Hotel 櫻之抄三樓餐廳，享用了一頓日式懷石料理，嗯，我應該穿著浴衣用餐才是.(笑)

▼琴平Grand Hotel 櫻之抄-日式懷石料理

▼我們除了享用晚餐之外，貼心的小呂居然還幫1月份生日的壽星準備蛋糕，是要不要這麼感動，雖然僅是短暫緣份，但這些日子彼此的貼心問候，令人難忘。感謝這一趟旅程有您們的陪伴，讓身為i人的西莉亞點滴在心頭，有您們真好。

▼入睡之前帶著滿滿的感動再來大浴場泡湯吧！(笑)

▼隔天跟同行旅伴相約早起用完早餐之後，我們要一起征服金刀比羅宮，嗯，肯定要吃飽一點才有體力征服，哈哈哈哈！

▼琴平Grand Hotel 櫻之抄-早餐

Day6 琴平GRAND HOTEL 櫻之抄 ⮕ 【自由參訪．一生必經參拜之道】金刀比羅宮 ⮕ 高松機場 ✈ 台中機場

｜香川縣琴平町。金刀比羅宮｜

金刀比羅宮座落於標高521公尺的象頭山腳下，境內供奉的是大物主神和崇德天皇，自古以來就以保佑海上安全、五穀豐收等聞名，因此許多造船廠在新船下水前會先來金刀比羅宮祈求平安。

▼然後一大早不到八點，我們一群人就已經走到這裡了(揮汗)，事後還被小呂大力稱讚說難得同團有這麼多人，願意起個大早爬金刀比羅宮，想想我們真的好熱血喔！

▼金刀比羅宮最著名的就是表參道總計有1368階石階，儘管參拜者需要些體力(就是在說我.)，但每年還是吸引超過400萬人前來參拜，是全國知名的能量聖地，也是自古以來許多日本人心目中「一生一定要去朝聖一次」香川縣的重量級景點之一。

▼一大清早的金刀比羅宮還沒有什麼遊客，如此這般清幽環境，即使西莉亞走到喘吁吁，仍舊相當享受這裡的舒心氛圍。

▼是啊，西莉亞走到半山腰，時間來到早上8點5分，這時真的很佩服自己的體力，居然可以起這麼大早，可能不到8點20分就可以抵達金刀比羅宮的御本宮了吧.(笑)

▼西莉亞在前往金刀比羅宮御本宮的途中，都會看到許多穿西裝著皮鞋的上班族模樣，也在這裡一階階地往上爬，感覺就一整個好勵志喔.(笑)

▼終於抵達御本宮，說到御本宮本殿內主要祭祀大物主神與崇德天皇，是主宰航海、漁業、農業、醫療等的神明。

▼金刀比羅宮的幸福黃色御守相當討喜，只可惜當天太早抵達御本宮，尚未開始販售御守，沒能買個幸福黃色御守回家也是遺憾，不過換個角度思考，也許這是給我機會再度造訪金刀比羅宮也說不定..

▼時間來到接近九點，怕耽誤集合時間，西莉亞決定腳步止於御本宮，至於再往上走的奧宮與沒有買到的御守，旅行總是會有遺憾，那就留待下次有機會再來造訪吧！

▼回程途中約莫九點，金刀比羅宮知名的「五人百姓」已經擺攤了，這是僅有自古世代相承的五戶人家，可以在金刀比羅宮擺攤，他們販售同一種商品，那就是品嚐起來有著微微柚子香的金色加美代飴。

｜香川縣高松市。高松機場｜

快樂時光總是匆匆過，經過六天五夜美好旅程之後，我們再度回到高松機場，辦理好登機手續之後，就準備搭乘星宇航空班機返回臺中國際機場，正式結束這一趟日本四國雙鐵道旅的美好旅程。

▼高松機場候機室也有一間免稅商店，要是還買不夠要送給親朋好友的伴手禮，這一間免稅商店也可以買得很開心喔.(笑)

▼終於記得回程紀錄一下星宇航空的飛機餐點，許是剛好遇到中午用餐時間，肚子有點餓，即使是飛機餐也讓西莉亞享用地相當開心！

這一趟跟隨著 雄獅旅遊 日本四國雙鐵道旅，終於在飛機降落於臺中國際機場來到了尾聲，六天五夜的回憶值得懷念，不論是第一次在日本搭乘的伊予灘物語&千年物語觀光列車，其中的新奇與感動真的無法言喻，那就藉由文章分享給您們。

德島縣祖谷秘境也是相當值得推薦，不論是祖谷葛藤橋，或是大步危峽遊覽船，都是祖谷值得探尋的自然人文景觀。這一趟旅程要山有山要海有海，我們搭乘遊覽車經過島波海道，前往本州地區的岡山縣倉敷美觀地區，接著隔天搭乘渡輪前進小豆島，小豆島的自然景觀讓西莉亞超驚艷，行程最後一天還不忘挑戰一千多階的金刀比羅宮。

當然 雄獅旅遊 安排的住宿也是相當有特色，我們入住了隈研吾操刀設計的零碳飯店、三間相當有特色的溫泉旅館，餐食部分除了日式懷石料理之外，當然也有異國風美食，在地鄉土創作料理更不容錯過。

這一團的靈魂人物領隊小呂也值得稱讚，謝謝他在這一段旅程的細心照料，每天晚上都在群組詳細列表當晚溫泉浴場開放時間，以及隔天的行程、早餐時間，告知隔天氣溫建議穿搭，景點解說也是相當用心，不論是在車上或是帶領我們逛景點時，每到景點總是熱情地為大家留下美好回憶，謝謝小呂有您真好。

好囉，期盼下次還有機會跟隨 雄獅旅遊 的腳步，繼續探索全世界，然後藉由我的視野分享給您們喔！

四國鐵道系列行程： https://reurl.cc/WAmNay

雄獅旅遊｜輕奢行日本四國雙鐵道夕陽列車小豆島 台中高松6日

雄獅旅遊： 官網 ｜ 臉書粉專 ｜ Instagram ｜ Youtube

四國鐵道系列行程： https://reurl.cc/WAmNay

出團日期：2025/01/19(日)-2025/01/24(五)

行程總覽｜輕奢行日本四國雙鐵道夕陽列車小豆島 台中高松6日

Day 1 台中機場 ✈高松機場⮕栗林公園．抹茶體驗⮕高松購物趣．丸龜町商店街⮕高松JR Clement Hotel

Day 2 高松JR Clement Hotel ⮕【特別包車】千年物語觀光列車++多度津10:19🚃大步危12:47++ ⮕祖谷葛藤橋 ⮕大步危遊船 ⮕ITOMACHI HOTEL 0

Day 3 ITOMACHI HOTEL 0 ⮕今治毛巾美術館 ⮕大洲城下町深度導覽 ⮕【特別包車】伊予灘物語++伊予大洲16:33 🚃 中停 日本最美無人車站．下灘站－松山18:17++ ⮕道後溫泉 茶玻瑠

Day 4 道後溫泉 茶玻瑠 ⮕【神隱少女湯屋】漫步道後溫泉街、少爺機關鐘、明治懷舊風．星巴克 ⮕途經瀨戶內海「島波海道」 ⮕當季限定採草莓 ⮕倉敷美觀地區．漫步白壁土藏街道 ⮕瀨戶內兒島飯店

Day 5 瀨戶內兒島飯店 ⮕ 搭乘瀨戶內海渡輪 ⮕ 土渕海峽 ⮕ 小豆島橄欖公園 ⮕ 寒霞溪公園 (搭乘單段纜車)．愛心樹 ⮕ 天使之道 ⮕ 小豆島渡輪 ⮕ 琴平GRAND HOTEL 櫻之抄

Day6 琴平GRAND HOTEL 櫻之抄 ⮕【自由參訪．一生必經參拜之道】金刀比羅宮 ⮕高松機場 ✈台中機場

★ 行程順序會依照航班不同以及出團時的狀況而有所變動

雄獅旅遊｜日本四國雙鐵道六天五夜行程推薦 伊予灘夕陽列車&千年物語．探索瀨戶內小豆島．隈研吾美學．祖谷秘境 台中高松直飛班機

雄獅旅遊｜日本四國列車千年物語 四国まんなか千年物語列車 雄獅特別包車席次搶手 濃厚四季和風感華麗列車

四國德島三好市｜大步危峽遊覽船 近距離欣賞兩億年沖刷吉野川峽谷 鬼斧神工奇岩巨石壯觀畫面

四國德島三好市｜祖谷葛藤橋 隱藏於山谷之間的神秘境地 橫跨祖谷川發現德島祖谷的原始樣貌

四國香川小豆島｜小豆島一日遊景點推薦 土渕海峽 小豆島橄欖公園 寒霞溪公園 愛心樹 天使之道

四國愛媛大三島｜INOUE ICHIGOEN草莓園 當季限定採草莓體驗 瀨戶內海大三島體驗採草莓