小豆島位於日本瀨戶內海播磨灘的島嶼，日本第19大、瀨戶內海第2大島。說到小豆島最有印象的就是宮崎駿的動畫魔女宅急便；後來拍攝真人版電影時，影片中採用的場景，即是以位於瀨戶內海的小豆島為主，因為這裡可以呈現出歐洲地中海風情。

另外每三年舉辦一次，討論度超高的瀨戶內海藝術祭，可讓熱愛藝術作品的旅人們，刻意在策展期間安排小豆島參觀作品。這一趟我們隨著 雄獅旅遊 的腳步，搭乘行駛於瀨戶內海的渡輪前進小豆島，雖然僅待了一天時間，但小豆島的人文風情自然景觀，帶給我們相當深刻的印象，好！接著就讓西莉亞分享小豆島的美好給您們喔！

雄獅旅遊｜輕奢行日本四國雙鐵道夕陽列車小豆島 台中高松6日

雄獅旅遊： 官網 ｜ 臉書粉專 ｜ Instagram ｜ Youtube

四國鐵道系列行程： https://reurl.cc/WAmNay

出團日期：2025/01/19(日)-2025/01/24(五)

｜岡山市。搭乘瀨戶內海渡輪 (岡山港-土庄港)｜

第五天行程相當有趣！我們又即將從本州地區回到四國，這一趟旅程來到尾聲，等於先從四國香川縣高松前往德島縣，再從德島縣前往愛媛縣，從愛媛縣經過島波海道來到本州地區的岡山縣，現在又要從岡山港搭乘渡輪前往小豆島，經過一整天小豆島行程之後，最後再回到高松港。

真的是一趟好有趣的日本四國雙鐵道列車旅，要山有山要海有海，就連雪白世界都被我們在德島祖谷遇見了，好！接著就讓我們搭乘渡輪前進小豆島吧！

▼趁著尚未上船時間，小呂很貼心地讓我們下車在岡山港碼頭拍照留念，西莉亞背後這一艘渡輪，即將帶領著我們前進小豆島。大家可能會有疑問？那我們搭乘的遊覽車怎麼辦呢？經過小呂說明才得知，其實遊覽車也會跟著上船艙，然後一起運送前往小豆島接續我們的遊程，這種運輸方式很特別吧！

▼渡輪座椅坐起來相當舒適，許是行駛於瀨戶內海緣故，渡輪行進之間相當平穩，怕暈船的朋友無須擔心喔！

▼趁著渡輪開航沒多久，趕緊前往渡輪甲板欣賞一下瀨戶內海美麗景致。

▼是不是，隨隨便便都可以補抓到領隊小呂隨時都在幫大家拍照，服務真的很好，重點他在冬天的甲板上面穿短袖，哈哈！

▼沒想到居然可以在渡輪甲板上面看見旋轉木馬，冬天的甲板稍嫌冷了些，要是夏天搭乘渡輪，甲板肯定會是大小朋友歡樂的空間。

▼這一段旅程真的很奇妙，不僅實現了在日本搭乘觀光列車的心願，現在居然還搭乘渡輪前進瀨戶內海的小豆島，真的很感謝 雄獅旅遊 細心安排這麼棒的遊程。從岡山港出發，大約經過1小時左右航程，我們即將抵達小豆島的土庄港。

｜香川縣土庄町。土渕海峽｜

抵達小豆島第一個行程，我們來到全世界最狹窄的海峽，土渕海峽位於日本瀨戶內海中前島與小豆島之間的海峽，全長2.5公里，最寬處約400公尺，最窄處更只有9.93公尺，是世界上最狹窄的海峽。

土渕海峽於1996年登錄金氏世界紀錄，這一座土渕海峽兩側各為前島的土庄地區及小豆島的渕崎地區，因而命名為土渕海峽。

▼土渕海峽雖然僅是一個逗留時間約莫十來分鐘的景點，但經過小呂解說這麼特殊的景觀，卻讓我們大夥兒相當好奇地問明白。

｜香川縣小豆郡。小豆島橄欖公園｜

位於瀨戶內海的小豆島於1908年由地中海引進橄欖，至今也有百年歷史了。因為小豆島氣候及土壤剛好適合橄欖的生長，不但因此培植成功，小豆島橄欖的銷量更是位居日本之冠。說到小豆島橄欖公園佔地廣闊且免費參觀，這裡包含了橄欖紀念館、香草溫室、香草商店、地中海風車、溫泉、和平廣場..等。

▼小豆島橄欖公園位於能夠眺望瀨戶內海的山丘上，放眼望去山丘上種滿橄欖樹，這裡能享受以橄欖為主題的料理、住宿與購物等，是一個來小豆島絕不容錯過的熱門景點。

▼小豆島橄欖公園以電影《魔女宅急便》的取景地而聞名，座落在花與香氣花園地區的拍攝場景是最大亮點。這裡完整保留了當作電影攝影棚的建物，現在是用來販售手工製作的飾品與雜貨的商店。

▼小豆島橄欖公園種植許多橄欖樹，映襯著遠方瀨戶內海，這迷人畫面讓西莉亞欣賞到捨不得離開..

▼當然來到小豆島橄欖公園肯定要做一件事，那就是前往橄欖紀念館免費借一把掃帚，然後前往公園不遠處的風車，接著做出魔法宅急便琪琪的經典動作，認真說拍照過程每個人動作不盡相同，但真的是好有趣啊！

▼喔，對了！掃帚免費拿取借用，記得使用完畢要拿回來原處歸還！

▼來到這裡的遊客們會利用免費出借的掃帚，變身為電影中的魔女琪琪，拍下彷若要飛上天空的照片。在與瀨戶內海形成美麗對比的白色風車前，化身為主角琪琪，騎著掃帚一躍而上也成為最熱門的拍照姿勢。

▼哈哈哈哈，又是一種像不像三分樣的節奏，西莉亞直接開外掛穿裙子也要跳，畢竟都親自來到小豆島橄欖公園，當然也要來上一張魔法宅急便琪琪的經典動作，旅行的回憶就是如此奇妙。

現在正在螢幕前面寫文章的我，仔細欣賞著這一張照片，想著念著拍照當下那一瞬間，真的會有一種微妙的感動。活在當下享受一切，人生就是如此簡單甚好..

▼這一天我們在小豆島橄欖公園斜對面的「曆KOYOMI」享用一頓創作鄉土料理午餐，最後一道小豆島當地特有的素麵，美妙滋味令人難忘。怎麼辦啦，西莉亞覺得 雄獅旅遊 對於旅程中的餐點部分真的很用心，即使來到小豆島，也不忘讓我們品嚐最在地的料理，真的很令人讚賞啊..

▼真是的..人都還沒進入餐廳就充滿驚喜，西莉亞好喜愛「曆KOYOMI」這般古樸低調的用餐空間喔！

▼「曆KOYOMI」用餐空間猶如在自家客廳般自在，然後主人家在廚房料理，完成之後就端出來給大家享用，這種在地的用餐方式真的相當美好啊..

▼我們才剛入座，美味菜餚已經擺放在我們面前，小呂說因為座位數不多，「曆KOYOMI」不太接受團客訂餐，謝謝 雄獅旅遊 細心安排，才讓我們有口福享用小豆島在地鄉土料理。

▼「曆KOYOMI」視味覺雙重享受令人好滿意，最後提供「曆KOYOMI」菜單給您們參考喔！

｜香川縣小豆郡。寒霞溪公園(搭乘單段纜車)｜

享用完午餐，接著我們驅車來到寒霞溪公園，日本三大絕美溪谷之一的寒霞溪，是代表瀨戶內海國立公園的名勝地。在這裡可觀賞到春季的新綠、夏季的深綠、秋季的紅葉、冬季的雪景，四季變化的迷人畫面，登高望遠還可以遠眺瀨戶內海景致。

而寒霞溪公園還有一絕！那就是各式各樣的奇岩怪石也是必看景點，這是1300萬年前火山活動而形成的岩塊，因長年累月的地殼變動及風化、侵蝕，形成地質學上饒有趣味的絕景。

▼我們直接搭乘單趟纜車，準備從紅雲站到山頂站，隨著纜車爬升，沿途景致相當迷人，奇岩異石一一映入眼簾，根據領隊小呂分享，秋天楓紅之際，寒霞溪公園更是美到令人陶醉，未來有機會再造訪吧！西莉亞心想著..

▼寒霞溪公園纜車沿途景致相當秀麗，秋分時節公園周圍紅葉見傾，迷人畫面總是吸引好多旅人前來探尋。

▼從紅雲站搭乘纜車，纜車約莫爬升數分鐘，我們終於抵達寒霞溪公園的山頂站。

▼寒霞溪公園-山頂站

▼抵達寒霞溪公園山頂站之後，領隊小呂帶領著我們前往園區必拍景點之一，那就是大受遊客歡迎的愛心樹，對！您們沒有看錯，就是傳說中充滿LOVE的愛心樹。

大家可別以為究竟有多愛心，根據西莉亞現場觀察，這一棵愛心樹長得相當漂亮，瞧！大家往下一張圖片看！就知道有多愛心，哈哈哈！

▼是不是是不是，這可讓西莉亞忍不住擺出愛心模樣，矮唷喂啊三八啦，人家真的是有夠可愛啦.(這位太太自我感覺相當良好..)

▼噗！害我現在看到這一張照片除了懷念之外，手比愛心的西莉亞真的好開心，不好意思，i人的開心就是如此含蓄，哈哈哈哈..

▼接著來到寒霞溪公園的瞭望台，這裡可以遠眺瀨戶內海無敵海景，眼前景致美到西莉亞瞬間居然有一種身處於仙境的錯覺..

▼小豆島寒霞溪公園自然景觀令人嚮往，所以也被列為日本自然百選之一。

▼請問眼前這般迷人畫面令人陶醉，這不叫仙境甚麼才是仙境呢.(笑)

▼寒霞溪公園山頂站也設有一間販售小豆島當地的特產品賣場，大家要是有伴手禮需求也可以在此購買喔！

｜香川縣土庄郡。天使之道｜

天使之道位於小豆島西南方，連結弁天島、小余島、中余島、大余島，四座島嶼的景觀勝地，這是一條延綿 500 公尺的沙洲。一天僅在兩次退潮時才會從海中浮現的砂洲小徑，可步行橫渡到「中余島」。

據說與所愛之人一起走過天使之道就能獲得幸福，這個傳說也讓這裡成為戀人聖地，是非常熱門的觀光景點。只可惜當天來到天使之道的時間正是漲潮，期盼下次有機會再遇見退潮的迷人畫面。

▼如果有幸於退潮前往天使之道，這時沙洲出現之後，會形成了一條連接各個小島的黃金通道，建議漫步於天使之道之前，可以先爬上約束之丘展望台，別擔心體力問題，大約爬升不到三分鐘即可抵達，展望台可以欣賞瀨戶內海的迷人畫面。這裡還有一座戀人聖地，您可以敲響愛的鐘聲，期盼愛情來敲門。

▼其實日本有許多觀光景點都有戀人的聖地，每一次西莉亞看見戀人的聖地，總會忍不住手癢拉鐘敲響，真的是齁！早就已經是已婚少婦不曉得跟人家湊啥熱鬧.(笑)

▼天使之道是小豆島本島連接中余島的砂洲小徑，因為潮汐的改變而讓這一條長約500公尺的沙路時而隱藏時而出現，天使之道每日只有兩次露出海面的時間，如果有興趣的話，可以先查好潮汐時間，趁著退潮時漫步於天使之道，前往對岸的中余島。

▼只可惜行程安排緣故，無緣親自漫步於天使之道，但旅行就是這樣，隨遇而安就好，靜靜欣賞著瀨戶內海景致也是挺好的！

｜香川縣。小豆島渡輪 (土庄港-高松港)｜

噓..偷偷說，西莉亞覺得小豆島真的很好玩耶，不論距離岡山港或是高松港，僅有一個小時左右的航程，超級推薦小豆島給您們，當然即使再不捨也來到離開小豆島之際，我們即將搭乘小豆島渡輪，再次回到第一天抵達的高松市。

▼先前小呂說到我們會搭乘渡輪前往小豆島，當時西莉亞心想著，那我們的遊覽車怎麼辦呢？答案就是我真傻，原來是遊覽車也會跟著上渡輪，然後我們會先下車前往船艙稍作歇息，記得快要抵達港口前十分鐘再回到遊覽車上即可。

▼突然土庄港碼頭上面的太陽の贈り物吸引住了西莉亞的目光！

▼太陽の贈り物座落於土庄港碼頭，這是韓國藝術家為瀨戶內藝術季所創作的作品，作品靈感來自於小豆島盛產的橄欖，設計理念則是作者認為這是大自然賜於小豆島的禮物，於是取材一片片橄欖葉，組成桂冠形狀。西莉亞相當幸運在離開小豆島之際，居然在土庄港口發現它的行蹤。

▼就連渡輪甲板上面的連排座椅都很有戲，座椅後面的娃娃圖騰都超有童趣啊..

▼許是瀨戶內海風平浪靜，渡輪行駛起來相當平穩，然後西莉亞在甲板拍攝夕照過癮之後，最後走到船艙稍作歇息，看著日本人望著電視螢幕轉播的相撲比賽看入神，就連西莉亞也跟著看的緊張又刺激.(笑)

▼正因為小豆島渡輪搭乘時間來到下午四點半左右，所以西莉亞前往甲板欣賞著專屬於瀨戶內海的迷人夕照，即使站在甲板上冷到牙齒打顫、鼻涕直流，但西莉亞就是捨不得回到船艙，很想要將眼前畫面留下美好印記。

▼跟著 雄獅旅遊 的腳步真的很幸福，瀨戶內海的夕照也代表這一趟旅程即將來到尾聲，對於這一趟西莉亞決定參團真是正確的選擇，畢竟一趟旅程包括飛機、巴士、觀光列車、以及渡輪，全部交給 雄獅旅遊 處理的妥當當，就可以玩得輕鬆又愉快，何樂而不為呢..

雄獅旅遊｜輕奢行日本四國雙鐵道夕陽列車小豆島 台中高松6日

雄獅旅遊： 官網 ｜ 臉書粉專 ｜ Instagram ｜ Youtube

四國鐵道系列行程： https://reurl.cc/WAmNay

出團日期：2025/01/19(日)-2025/01/24(五)

行程總覽｜輕奢行日本四國雙鐵道夕陽列車小豆島 台中高松6日

Day 1 台中機場 ✈高松機場⮕栗林公園．抹茶體驗⮕高松購物趣．丸龜町商店街⮕高松JR Clement Hotel

Day 2 高松JR Clement Hotel ⮕【特別包車】千年物語觀光列車++多度津10:19🚃大步危12:47++ ⮕祖谷葛藤橋 ⮕大步危遊船 ⮕ITOMACHI HOTEL 0

Day 3 ITOMACHI HOTEL 0 ⮕今治毛巾美術館 ⮕大洲城下町深度導覽 ⮕【特別包車】伊予灘物語++伊予大洲16:33 🚃 中停 日本最美無人車站．下灘站－松山18:17++ ⮕道後溫泉 茶玻瑠

Day 4 道後溫泉 茶玻瑠 ⮕【神隱少女湯屋】漫步道後溫泉街、少爺機關鐘、明治懷舊風．星巴克 ⮕途經瀨戶內海「島波海道」 ⮕當季限定採草莓 ⮕倉敷美觀地區．漫步白壁土藏街道 ⮕瀨戶內兒島飯店

Day 5 瀨戶內兒島飯店 ⮕ 搭乘瀨戶內海渡輪 ⮕ 土渕海峽 ⮕ 小豆島橄欖公園 ⮕ 寒霞溪公園 (搭乘單段纜車)．愛心樹 ⮕ 天使之道 ⮕ 小豆島渡輪 ⮕ 琴平GRAND HOTEL 櫻之抄

Day6 琴平GRAND HOTEL 櫻之抄 ⮕【自由參訪．一生必經參拜之道】金刀比羅宮 ⮕高松機場 ✈台中機場

★ 行程順序會依照航班不同以及出團時的狀況而有所變動

雄獅旅遊｜日本四國雙鐵道六天五夜行程推薦 伊予灘夕陽列車&千年物語．探索瀨戶內小豆島．隈研吾美學．祖谷秘境 台中高松直飛班機

雄獅旅遊｜日本四國列車千年物語 四国まんなか千年物語列車 雄獅特別包車席次搶手 濃厚四季和風感華麗列車

四國德島三好市｜大步危峽遊覽船 近距離欣賞兩億年沖刷吉野川峽谷 鬼斧神工奇岩巨石壯觀畫面

四國德島三好市｜祖谷葛藤橋 隱藏於山谷之間的神秘境地 橫跨祖谷川發現德島祖谷的原始樣貌

四國香川小豆島｜小豆島一日遊景點推薦 土渕海峽 小豆島橄欖公園 寒霞溪公園 愛心樹 天使之道

四國愛媛大三島｜INOUE ICHIGOEN草莓園 當季限定採草莓體驗 瀨戶內海大三島體驗採草莓