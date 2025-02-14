除了祖谷地區本身就充滿著千年傳說神秘氛圍，被譽為日本三大秘境之一，其中大步危峽更以有著奇岩巨石連綿不斷壯觀畫面，讓旅人們趨之若鶩，說甚麼都要安排走一趟！大步危峽是由橫貫四國山地的吉野川河道，緩慢沖刷而花費兩億年造就的溪谷。

大家心想那要仔細欣賞大步危峽有哪種方式呢？其實很簡單，現在想要欣賞大步危峽可以搭乘觀光遊覽船。接著就讓西莉亞帶著大家搭乘大步危遊覽船，一起來暢遊大步危峽，親眼見證經過兩億年才形成的壯麗峽谷地形樣貌。就讓我們繼續跟隨 雄獅旅遊 的腳步，利用搭乘遊覽船的方式，一起來探索這難得一見的祖谷大步危峽秘境吧！

雄獅旅遊｜輕奢行日本四國雙鐵道夕陽列車小豆島 台中高松6日

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四國鐵道系列行程： https://reurl.cc/WAmNay

出團日期：2025/01/19(日)-2025/01/24(五)

｜德島縣三好市。大步危峽遊覽船｜

結束完祖谷葛藤橋行程之後，我們繼續驅車前往大步危峽，準備搭乘觀光遊覽船，利用不同視野欣賞吉野川河道兩旁的奇岩巨石。

▼大步危遊船也設有一處販售當地特產的賣場，領隊小呂相當推薦有著不同甜度的味噌湯，如果有機會遇見大步危老闆娘，記得跟她打個招呼，老闆娘相當熱愛台灣，所以也會聘僱台灣員工，只要看到台灣人前往大步危搭船，都會拿出最熱情的服務來款待大家！

▼就是這幾款甜度分不同等級的味噌湯，聽著小呂的說明，可讓我們一堆婆婆媽媽站在這裡，一直討論著要買哪一款回家才好.(笑)

▼想要搭乘大步危峽遊覽船必須先步行一路下切前往吉野川河邊，再由工作人員開著大步危遊覽船，帶領著我們欣賞這有著兩億年歷史的壯觀畫面。

▼不同視野的大步危峽果然不同凡響，一想到有機會近距離欣賞這些奇岩怪石，西莉亞居然莫名有一種興奮感.(笑)

▼體驗大步危峽獨特魅力的玩樂方式相當多元化，譬如可以搭乘大步危峽遊覽船，在經驗豐富的船夫引導下近距離欣賞溪谷壯闊景致。

▼搭乘大步危峽遊覽船之前，工作人員會拿著單眼為大家留下美好回憶，當然事後要不要將照片買回家依照個人意願，西莉亞覺得既然都來這麼一趟了，花點少少的錢買張紀念回家也是很可以，喔，對了！照片除了裝飾精美之外，也會提供一組連結，讓我們直接將照片下載到手機喔！

▼正值一月底德島祖谷的氣溫大約五度左右，搭乘大步危峽遊覽船也是寒風刺骨，店家在每個座位備妥一件紅色毛毯，為這個寒冬帶來些許溫暖，也是相當貼心呢。

▼大步危峽遊覽船提供了一種輕鬆遊覽吉野川的方式，利用不同視野欣賞大步危峽壯闊景觀。遊覽船三十分鐘航程，可以讓我們體驗一連串震攝視覺的畫面。其中包括狀似動物的岩石，最知名的蝙蝠石和獅子石堪稱一絕的蝙蝠石和獅子石堪稱一絕。來回大步危峽的遊覽船開航時間為每天早上9點開至下午5點止。

▼傳說這個地區自古以來就流傳著許多妖怪傳說，已被世界妖怪協會認定為「妖怪遺產」。道之驛大步危遊客中心有一間妖怪屋敷，展示著當地民間傳說中的各種妖怪，並定期舉辦妖怪祭..等各種活動。也是，早年這個地區難以進入，妖怪肯定到處亂竄.(笑)

▼位於祖谷的大、小步危，字意上簡單說明，大步危就是「大步走的話很危險」，小步危就是「小步走的話也很危險」。那究竟要怎麼走呢？咱們就利用划船的方式吧！

大、小步危其實是吉野川激流歷經兩億年沖積而成，長約八公里的峽谷，吉野川也是四國地區唯一貫穿四縣市的河川，它被暱稱為四國三郎，三郎三郎~~四國三郎聽起來很親切，對不？其實並不然，吉野川可是日本三大暴川之一。

▼四國吉野川(四國三郎)、關東利根川(坂東太郎)、九州筑後川(筑紫次郎)並列為日本三大暴川。因為大、小步危的峽谷地形相當獨特，這裡已被指定為國家天然紀念物，同時也是日本秘境100選之一。

▼我們有機會搭乘大步危峽遊覽船，近距離欣賞美麗的岩石以及V字形峽谷的地貌也是實屬難得！

▼剛剛前面說到德島縣三好市的大、小步危景點可是被列入日本秘境100選，也是日本最美麗歷史風土100選之一喔！這一天觀光列車行程， 雄獅旅遊 安排的很好，上午搭乘千年物語列車，接著下午繼續前往德島祖谷秘境，讓我們走了祖谷葛藤橋、搭乘大步危峽遊覽船，旅程舒適豐富令人滿意。

雄獅旅遊｜輕奢行日本四國雙鐵道夕陽列車小豆島 台中高松6日

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出團日期：2025/01/19(日)-2025/01/24(五)

行程總覽｜輕奢行日本四國雙鐵道夕陽列車小豆島 台中高松6日

Day 1 台中機場 ✈高松機場⮕栗林公園．抹茶體驗⮕高松購物趣．丸龜町商店街⮕高松JR Clement Hotel

Day 2 高松JR Clement Hotel ⮕【特別包車】千年物語觀光列車++多度津10:19🚃大步危12:47++ ⮕祖谷葛藤橋 ⮕大步危遊船 ⮕ITOMACHI HOTEL 0

Day 3 ITOMACHI HOTEL 0 ⮕今治毛巾美術館 ⮕大洲城下町深度導覽 ⮕【特別包車】伊予灘物語++伊予大洲16:33 🚃 中停 日本最美無人車站．下灘站－松山18:17++ ⮕道後溫泉 茶玻瑠

Day 4 道後溫泉 茶玻瑠 ⮕【神隱少女湯屋】漫步道後溫泉街、少爺機關鐘、明治懷舊風．星巴克 ⮕途經瀨戶內海「島波海道」 ⮕當季限定採草莓 ⮕倉敷美觀地區．漫步白壁土藏街道 ⮕瀨戶內兒島飯店

Day 5 瀨戶內兒島飯店 ⮕ 搭乘瀨戶內海渡輪 ⮕ 土渕海峽 ⮕ 小豆島橄欖公園 ⮕ 寒霞溪公園 (搭乘單段纜車)．愛心樹 ⮕ 天使之道 ⮕ 小豆島渡輪 ⮕ 琴平GRAND HOTEL 櫻之抄

Day6 琴平GRAND HOTEL 櫻之抄 ⮕【自由參訪．一生必經參拜之道】金刀比羅宮 ⮕高松機場 ✈台中機場

★ 行程順序會依照航班不同以及出團時的狀況而有所變動

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