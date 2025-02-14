位於四國德島縣祖谷的葛藤橋，有著隱藏了平家一族可歌可泣的歷史淵源。葛藤橋曾是深山溪谷地帶唯一的交通設施，如今儼然化身為來到德島祖谷的旅人們，必造訪的景點之一。

這一次我們隨著 雄獅旅遊 的腳步，搭乘千年物語觀光列車於大步危駅下車之後，第一站就來到位於祖谷秘境的葛藤橋。其實前往祖谷的交通不甚方便，絕大多數旅人不是自駕，如同西莉亞就是選擇跟團，建議如果對於自駕沒有把握的話，可以跟著團體一起走，交通問題就免煩惱了喔！

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出團日期：2025/01/19(日)-2025/01/24(五)

｜德島縣三好市。祖谷葛藤橋｜

我們享受完★四国まんなか千年物語★這一場美好饗宴之後，緊接著領隊小呂帶領我們搭乘遊覽車，準備進入德島縣知名秘境祖谷，一探傳說中有著日本三大奇橋之一的葛藤橋。

這一趟從未預期與雪白世界相遇，許是秘境祖谷位於深山中，沿途殘雪仍讓我們坐在車上開心地呼喊了起來，趕緊拿起手機捕抓這一刻美好，我想這也是旅行樂趣之一，不期而遇謂之邂逅..

▼說到日本四國德島縣的祖谷，因為交通不甚方便，對於遊客來說較難親近，西莉亞真心建議想要一探秘境，可以選擇跟團，畢竟旅行社能解決交通問題，探尋秘境祖谷輕鬆許多，其中日本三大奇橋之一的葛藤橋，更是遊客必訪景點之一。

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▼領隊小呂帶領著我們前往葛藤橋的入口，這個景點需要購票才能進入，且規定只能單向通行，可不能在橋面上左右穿梭，畢竟葛藤橋橋面有一定的危險，單向通行是最安全的作法。

▼西莉亞僅簡單分享葛藤橋，其字面聽起來就是藤蔓編織的橋，沒錯！其實它是利用軟棗獼猴桃的樹枝編織而成，但最負重部份使用鋼纜，每隔3年蔓橋材料就會重新更換，所以大家無須擔心走著走著橋會斷掉喔.(欸？

▼從入口處步行約數十公尺，我們終於來到葛藤橋的起點，領隊小呂前往料金所幫我們購票入場，拿著票根就可以依序踏上葛藤橋了。

▼ 雄獅旅遊 的領隊小呂真的相當貼心，畢竟每一趟旅行，每個人都希望能擁有美好回憶，小呂總是主動喊著需要幫忙拍照嗎？真心感謝這一趟旅程有小呂的熱情協助，為我們留下美好印記，享受當下的幸福。

▼一個人獨旅的西莉亞，也趕緊呼喊著小呂，請他幫忙拍下難得的回憶。

「大家肯定很好奇，親自踏上葛藤橋究竟是怎樣的心情呢？」

西莉亞的結論就是因人而異，其實橫跨祖谷川的葛藤橋離河面距離不高，但令人心生恐懼的是橋面僅利用木板拼接，木板之間間隙頗大，這一步一腳印小心慢走，倒不會有任何問題。當天僅看見一位小朋友緊抱著媽媽的大腿，抵死不從哭喊著說怎樣都不願走葛藤橋，至於其它朋友一切安好.(笑)

▼看著每一位遊客小心翼翼地走在葛藤橋上面，西莉亞邊走邊錄影，更是格外小心腳步，旅伴的側拍現在看起來也是格外有趣！

▼近看葛藤橋的藤蔓，其實結構相當札實，大家無須擔心會發生任何狀況喔！

▼是不是是不是，看著西莉亞站在橋面上，還能拿起手機開心地自拍，就可以知道小心放慢腳步，其實葛藤橋也是頗為安全，再次提醒大家，除非手機有掛繩，否則不建議空手拿手機拍照，因為要是不小心掉下去祖谷川，手機肯定是撿不回來的！

▼喔，對了，祖谷葛藤橋周邊還有一座琵琶瀑布也可以順遊喔！琵琶瀑布高約五十米，傳說從前平氏家族的殘兵懷念京都，在這個瀑布旁彈奏琵琶互相安慰，琵琶瀑布因此得名。

▼琵琶瀑布高約50米，傳說從前平氏家族的殘兵懷念京都，在這個瀑布旁彈奏琵琶互相安慰，琵琶瀑布因此得名。

▼我們走完了驚心動魄？祖谷葛藤橋之後，也可以前往景點附近的遊客服務中心，花錢買一些當地特產壓壓驚也是很可以喔，哈哈哈哈..

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行程總覽｜輕奢行日本四國雙鐵道夕陽列車小豆島 台中高松6日

Day 1 台中機場 ✈高松機場⮕栗林公園．抹茶體驗⮕高松購物趣．丸龜町商店街⮕高松JR Clement Hotel

Day 2 高松JR Clement Hotel ⮕【特別包車】千年物語觀光列車++多度津10:19🚃大步危12:47++ ⮕祖谷葛藤橋 ⮕大步危遊船 ⮕ITOMACHI HOTEL 0

Day 3 ITOMACHI HOTEL 0 ⮕今治毛巾美術館 ⮕大洲城下町深度導覽 ⮕【特別包車】伊予灘物語++伊予大洲16:33 🚃 中停 日本最美無人車站．下灘站－松山18:17++ ⮕道後溫泉 茶玻瑠

Day 4 道後溫泉 茶玻瑠 ⮕【神隱少女湯屋】漫步道後溫泉街、少爺機關鐘、明治懷舊風．星巴克 ⮕途經瀨戶內海「島波海道」 ⮕當季限定採草莓 ⮕倉敷美觀地區．漫步白壁土藏街道 ⮕瀨戶內兒島飯店

Day 5 瀨戶內兒島飯店 ⮕ 搭乘瀨戶內海渡輪 ⮕ 土渕海峽 ⮕ 小豆島橄欖公園 ⮕ 寒霞溪公園 (搭乘單段纜車)．愛心樹 ⮕ 天使之道 ⮕ 小豆島渡輪 ⮕ 琴平GRAND HOTEL 櫻之抄

Day6 琴平GRAND HOTEL 櫻之抄 ⮕【自由參訪．一生必經參拜之道】金刀比羅宮 ⮕高松機場 ✈台中機場

★ 行程順序會依照航班不同以及出團時的狀況而有所變動

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