冷冷寒冬就是要來吃火鍋啊！在台中、彰化、桃園皆有分店的「鍋泰暖(原鍋泰山) 泰式南洋火鍋」升級成自助吧吃到飽，不只提供冬蔭功、椰奶等泰式湯頭，還有肉骨茶與叻沙等南洋風味湯頭可品嚐！另有各式南洋特色點心飲料可點，南洋風味氛圍給好給滿！

店家介紹

位於崇德路的「鍋泰暖(原鍋泰山) 泰式南洋火鍋」，原名鍋泰山，所以是以一隻可愛猩猩做為LOGO圖案，店內也可以看到很多可愛猩猩娃娃

店內四人座位居多，空間蠻舒適的，而且營造得很有南洋氛圍！

店內自助吧蠻豐富的！有各式蔬菜鍋料、麵食吃到飽，蔬菜都好新鮮~尤其大白菜超大片的！

有白飯、麻辣鴨血吃到飽！

還有各式飲料以及我最愛的泰式明果冰淇淋！霜淇淋還有配料可加~太讚了吧！不想喝冷飲的也有熱茶可以泡~好貼心！

醬料區也非常豐富，有泰式酸辣醬可以沾也太棒了吧！

然後還有蝦餅可以取用~等餐來之前可以當飯前點心！

鍋泰暖泰式南洋火鍋-台中崇德店 菜單

採自助點餐，另加10%服務費，因自助吧吃到飽所以無打包服務，店內不定期有活動，大家有興趣可以關注一下！

餐點介紹

我們點了雙人套餐還有單點雞柳與一些點心，湯頭選擇泰山肉骨茶新加坡白胡椒風味、南洋咖哩叻沙湯，肉品選擇嫩肩霜降牛、橡飼伊比利豬，副食選擇泰山打拋豬飯、紫薯粉絲

二人套餐 $1180

▼泰山肉骨茶新加坡白胡椒風味

白胡椒味非常濃郁！有加入紅棗及枸杞增加風味！整體偏辣~喜歡胡椒辣的朋友可以試試！

▼ 南洋咖哩叻沙湯 +$20

叻沙微辣有香料香氣又帶有椰奶香，是濃醇又不會太厚重的口味！我很喜歡！

▼ 嫩肩霜降牛 5oz

霜降牛油花分布很美~輕輕一涮超級嫩！

▼ 橡飼伊比利豬 5oz

大家知道伊比利豬是少數不需煮到全熟的豬肉嗎？也是簡單一涮就可以吃到豬肉油脂香氣與軟嫩口感！

▼ 泰山打拋豬飯／紫薯粉絲

打拋豬肉淋上香Q白飯，超涮嘴！紫薯粉絲煮起來比冬粉更Q彈！搭配濃郁湯頭好適合！

▼ 單點 - 泰山秘制嫩雞柳 $168

超推薦雞柳！與一顆生雞蛋拌勻後，入鍋煮後好滑嫩~完全不柴！現在還有優惠加購價必須點！！！

▼ 爆漿蝦球／熔岩起司芋泥球／椰汁流心球 每樣 $79

爆漿蝦球是蝦漿包裹鹹蛋黃金沙，一口咬下金沙流出來超誘人！蝦球也可以吃到蝦肉很紮實！

熔岩起司芋泥球是芋泥控必點！芋泥中包著起司，起司鹹香芋泥綿密~

裡面我最喜歡的是椰汁流心球，很像炸物點心版的椰奶西米露，酥脆外皮裡滿滿椰奶加西米露點綴~甜而不膩！真的很不錯

最後來點我最愛的明果冰淇淋做結尾，泰式奶茶口味必吃！可惜剛好沒有荔枝口味，荔枝是我的最愛！

結語

整體來說，雖然自助吧吃到飽感覺已成火鍋店轉型常態，但是從湯頭、肉品、醬料等等都可以感受到店家想做出與其他火鍋店不一樣的特色！也能感受到滿滿的南洋氛圍！若回訪會想再來試試其他泰式湯頭！

店家資訊

【 鍋泰暖泰式南洋火鍋-台中崇德店 】

▸ 店家FB ｜ https://www.facebook.com/g.t.s.hotpot

▸ 店家IG ｜ https://www.instagram.com/g.t.s.hotpot/

▸ 地址｜台中市北區崇德路一段514號

▸ 電話｜04-22358885

▸ 營業時間｜平日11:30-14:30。17:00-22:30。假日11:00-22:30。周四公休

▸ 訂位連結



檢視較大的地圖

想看更多好吃好玩記得追蹤我▼

貪食瑞秋IG @rachel_eat_play

貪食瑞秋臉書粉絲團 @rachelpocketlist

美食旅遊邀約/合作歡迎來信： rachelw96u@gmail.com