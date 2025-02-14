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台中北區｜泰式南洋火鍋+鮮蔬鍋料自助吧、泰奶冰淇淋吃到飽，南洋氛圍給好給滿｜鍋泰暖(原鍋泰山)泰式南洋火鍋-台中崇德店

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2025-02-14 17:04:00 文字：貪食瑞秋a口袋名單
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貪食瑞秋a口袋名單

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台中北區｜泰式南洋火鍋+鮮蔬鍋料自助吧、泰奶冰淇淋吃到飽，南

 

冷冷寒冬就是要來吃火鍋啊！在台中、彰化、桃園皆有分店的「鍋泰暖(原鍋泰山) 泰式南洋火鍋」升級成自助吧吃到飽，不只提供冬蔭功、椰奶等泰式湯頭，還有肉骨茶與叻沙等南洋風味湯頭可品嚐！另有各式南洋特色點心飲料可點，南洋風味氛圍給好給滿！

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店家介紹

位於崇德路的「鍋泰暖(原鍋泰山) 泰式南洋火鍋」，原名鍋泰山，所以是以一隻可愛猩猩做為LOGO圖案，店內也可以看到很多可愛猩猩娃娃

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店內四人座位居多，空間蠻舒適的，而且營造得很有南洋氛圍！

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店內自助吧蠻豐富的！有各式蔬菜鍋料、麵食吃到飽，蔬菜都好新鮮~尤其大白菜超大片的！

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有白飯、麻辣鴨血吃到飽！

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還有各式飲料以及我最愛的泰式明果冰淇淋！霜淇淋還有配料可加~太讚了吧！不想喝冷飲的也有熱茶可以泡~好貼心！

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醬料區也非常豐富，有泰式酸辣醬可以沾也太棒了吧！

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然後還有蝦餅可以取用~等餐來之前可以當飯前點心！

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鍋泰暖泰式南洋火鍋-台中崇德店 菜單

鍋泰山大里店菜單本-03-scaled.jpg鍋泰山大里店菜單本-09-scaled.jpg鍋泰山大里店菜單本-07-scaled.jpg鍋泰山大里店菜單本完稿封面ok-2-32-5.jpeg鍋泰山大里店菜單本完稿封面ok-2-31-4.jpeg

鍋泰山大里店菜單本-11-scaled.jpg鍋泰山大里店菜單本-12-scaled.jpg鍋泰山大里店菜單本-14-scaled.jpg鍋泰山大里店菜單本-15-scaled.jpg

採自助點餐，另加10%服務費，因自助吧吃到飽所以無打包服務，店內不定期有活動，大家有興趣可以關注一下！

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餐點介紹

我們點了雙人套餐還有單點雞柳與一些點心，湯頭選擇泰山肉骨茶新加坡白胡椒風味、南洋咖哩叻沙湯，肉品選擇嫩肩霜降牛、橡飼伊比利豬，副食選擇泰山打拋豬飯、紫薯粉絲

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二人套餐$1180

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泰山肉骨茶新加坡白胡椒風味

白胡椒味非常濃郁！有加入紅棗及枸杞增加風味！整體偏辣~喜歡胡椒辣的朋友可以試試！

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南洋咖哩叻沙湯+$20

叻沙微辣有香料香氣又帶有椰奶香，是濃醇又不會太厚重的口味！我很喜歡！

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嫩肩霜降牛5oz

霜降牛油花分布很美~輕輕一涮超級嫩！

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橡飼伊比利豬5oz

大家知道伊比利豬是少數不需煮到全熟的豬肉嗎？也是簡單一涮就可以吃到豬肉油脂香氣與軟嫩口感！

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泰山打拋豬飯／紫薯粉絲

打拋豬肉淋上香Q白飯，超涮嘴！紫薯粉絲煮起來比冬粉更Q彈！搭配濃郁湯頭好適合！

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單點-泰山秘制嫩雞柳$168

超推薦雞柳！與一顆生雞蛋拌勻後，入鍋煮後好滑嫩~完全不柴！現在還有優惠加購價必須點！！！

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爆漿蝦球／熔岩起司芋泥球／椰汁流心球 每樣$79

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爆漿蝦球是蝦漿包裹鹹蛋黃金沙，一口咬下金沙流出來超誘人！蝦球也可以吃到蝦肉很紮實！

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熔岩起司芋泥球是芋泥控必點！芋泥中包著起司，起司鹹香芋泥綿密~

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裡面我最喜歡的是椰汁流心球，很像炸物點心版的椰奶西米露，酥脆外皮裡滿滿椰奶加西米露點綴~甜而不膩！真的很不錯

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最後來點我最愛的明果冰淇淋做結尾，泰式奶茶口味必吃！可惜剛好沒有荔枝口味，荔枝是我的最愛！

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結語

整體來說，雖然自助吧吃到飽感覺已成火鍋店轉型常態，但是從湯頭、肉品、醬料等等都可以感受到店家想做出與其他火鍋店不一樣的特色！也能感受到滿滿的南洋氛圍！若回訪會想再來試試其他泰式湯頭！

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店家資訊

【 鍋泰暖泰式南洋火鍋-台中崇德店 】
店家FB https://www.facebook.com/g.t.s.hotpot
店家IG https://www.instagram.com/g.t.s.hotpot/
地址｜台中市北區崇德路一段514
電話｜04-22358885
營業時間｜平日11:30-14:3017:00-22:30。假日11:00-22:30。周四公休
訂位連結


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服務品質
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裝潢氣氛
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