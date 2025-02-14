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2月11日到榮總回診，利用候診空檔，前往二門診一樓外面的湖畔曬曬陽光，一年多沒來，湖有了正式名稱「忘憂湖」，湖畔還樹立了水鳥全的海報立牌，忘憂湖畔蒼翠綠樹仰天長伸，九重葛攀石而上，在欄架上開出了一片燦爛的春光，感受到春回大地花開富貴的歡愉，讓人為之神往。

當天台北難得放晴，氣溫又回昇，陽光普照的午後，忘憂湖的水鳥全出來曬太陽與覓食，黑白天鵝、鴨子、綠頭鴨與水中的魚都游得十分開心自在，一整個感受到春天的到來! 最讓人驚喜的是水鳥數量的增加，從當初的形單影隻，變成了成雙成對，兩隻鴿子也飛來湖畔冥想凝望，看著湖上的黑白天鵝、綠頭鴨與鴨子或悠游湖上做日光浴，或小憩片刻在浮島上吃點口糧，或與同伴戲水一派閒適 ，而水裡的游魚數量也十分豐富，在水中暢遊生機蓬勃，讓人驚喜連連!

看著湖上的綠頭鴨與鴨群也在浮島上曬太陽整理羽毛，悠哉地做日光浴，或小憩片刻在浮島上吃點口糧，或與同伴戲水一派閒適 。

兩隻綠頭鴨悠遊在榮總夢幻湖上，引用自 https://www.youtube.com/shorts/ZJoIiYhUvFE 直式短片請至Youtube 平台觀看 。

而白天鵝姿態優雅地悠游在忘憂湖上，綠波淋漓在陽光下閃閃發亮，微風輕拂沁人心涼!



榮總忘憂湖裡的白天鵝，影片引用自 https://www.youtube.com/shorts/AaAL3ePFRwU， 直式短片請至Youtube 平台觀看。

榮總忘憂湖裡的白天鵝與綠頭鴨 ，影片引用自 https://www.youtube.com/shorts/w_AkkpszjxY ，直式短片請至Youtube 平台觀看。

榮總忘憂湖裡的黑白天鵝，影片引用自 https://www.youtube.com/shorts/-u_rwihDZi8， 直式短片請至Youtube 平台觀看。

更棒的是，第一次看見站在浮島上的黑天鵝，不藏私地將口糧盒裡的食物用喙夾起，然後餵給將頭從湖水中伸出的魚 ，大自然的共生互助令人驚豔！黑天鵝餵食湖中游魚影片，引用自https://www.youtube.com/shorts/0hHZtUmvlLM ，直式短片請至Youtube 平台觀看。

靜靜地散步在榮總忘憂湖畔，享受了大自然的美景，午後小歇片刻的歡愉時光，再轉回候診室看看還要分站多久才能輪到自己看診。

台北榮民總醫院忘憂湖

營業地址 : 112201臺北市北投區石牌路二段201號.

營業電話：02-2871-2121

營業傳真：02-2873-2131

官網 : 台北榮民總醫院



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