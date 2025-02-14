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> 旅遊 > (北投石牌景點)「榮總忘憂湖」--- 春回大地湖畔綠樹蒼翠九重葛盛開， 陽光普照黑白天鵝綠頭鴨魚群與鴨群悠游湖間。

(北投石牌景點)「榮總忘憂湖」--- 春回大地湖畔綠樹蒼翠九重葛盛開， 陽光普照黑白天鵝綠頭鴨魚群與鴨群悠游湖間。

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2025-02-14 18:15:00 文字：SJKen
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台北榮總忘憂湖水鳥與游魚(Waterbirds and fish at the lake of Taipei Veterans General Hospital)，Taipie, Taiwan, SJKen, Feb 11, 2025.台北榮總忘憂湖水鳥與游魚(Waterbirds and fish at the lake of Taipei Veterans General Hospital)，Taipie, Taiwan, SJKen, Feb 11, 2025.台北榮總忘憂湖水鳥與游魚(Waterbirds and fish at the lake of Taipei Veterans General Hospital)，Taipie, Taiwan, SJKen, Feb 11, 2025.台北榮總忘憂湖水鳥與游魚(Waterbirds and fish at the lake of Taipei Veterans General Hospital)，Taipie, Taiwan, SJKen, Feb 11, 2025.

(本文同步發表於「SJKen 的浮光掠影」與「SJKen的美食與旅行手扎FB粉絲專頁」，美食體驗是版主體驗後個人主觀感受，感受因人而異，不具任何商業促銷意圖。)

 

2月11日到榮總回診，利用候診空檔，前往二門診一樓外面的湖畔曬曬陽光，一年多沒來，湖有了正式名稱「忘憂湖」，湖畔還樹立了水鳥全的海報立牌，忘憂湖畔蒼翠綠樹仰天長伸，九重葛攀石而上，在欄架上開出了一片燦爛的春光，感受到春回大地花開富貴的歡愉，讓人為之神往。 

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當天台北難得放晴，氣溫又回昇，陽光普照的午後，忘憂湖的水鳥全出來曬太陽與覓食，黑白天鵝、鴨子、綠頭鴨與水中的魚都游得十分開心自在，一整個感受到春天的到來! 最讓人驚喜的是水鳥數量的增加，從當初的形單影隻，變成了成雙成對，兩隻鴿子也飛來湖畔冥想凝望，看著湖上的黑白天鵝、綠頭鴨與鴨子或悠游湖上做日光浴，或小憩片刻在浮島上吃點口糧，或與同伴戲水一派閒適 ，而水裡的游魚數量也十分豐富，在水中暢遊生機蓬勃，讓人驚喜連連!  

榮總忘憂湖裡的黑白天鵝，影片引用自 https://www.youtube.com/watch?v=UrRsPggDcwo 

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看著湖上的綠頭鴨與鴨群也在浮島上曬太陽整理羽毛，悠哉地做日光浴，或小憩片刻在浮島上吃點口糧，或與同伴戲水一派閒適 。 

榮總忘憂湖裡的黑白天鵝與鴨群，影片引用自 https://www.youtube.com/watch?v=HVfKUZEl8KE

 

兩隻綠頭鴨悠遊在榮總夢幻湖上，引用自 https://www.youtube.com/shorts/ZJoIiYhUvFE  直式短片請至Youtube 平台觀看 台北榮總忘憂湖水鳥與游魚(Waterbirds and fish at the lake of Taipei Veterans General Hospital)，Taipie, Taiwan, SJKen, Feb 11, 2025.台北榮總忘憂湖水鳥與游魚(Waterbirds and fish at the lake of Taipei Veterans General Hospital)，Taipie, Taiwan, SJKen, Feb 11, 2025.台北榮總忘憂湖水鳥與游魚(Waterbirds and fish at the lake of Taipei Veterans General Hospital)，Taipie, Taiwan, SJKen, Feb 11, 2025.台北榮總忘憂湖水鳥與游魚(Waterbirds and fish at the lake of Taipei Veterans General Hospital)，Taipie, Taiwan, SJKen, Feb 11, 2025.台北榮總忘憂湖水鳥與游魚(Waterbirds and fish at the lake of Taipei Veterans General Hospital)，Taipie, Taiwan, SJKen, Feb 11, 2025.台北榮總忘憂湖水鳥與游魚(Waterbirds and fish at the lake of Taipei Veterans General Hospital)，Taipie, Taiwan, SJKen, Feb 11, 2025.台北榮總忘憂湖水鳥與游魚(Waterbirds and fish at the lake of Taipei Veterans General Hospital)，Taipie, Taiwan, SJKen, Feb 11, 2025.台北榮總忘憂湖水鳥與游魚(Waterbirds and fish at the lake of Taipei Veterans General Hospital)，Taipie, Taiwan, SJKen, Feb 11, 2025.台北榮總忘憂湖水鳥與游魚(Waterbirds and fish at the lake of Taipei Veterans General Hospital)，Taipie, Taiwan, SJKen, Feb 11, 2025.台北榮總忘憂湖水鳥與游魚(Waterbirds and fish at the lake of Taipei Veterans General Hospital)，Taipie, Taiwan, SJKen, Feb 11, 2025.台北榮總忘憂湖水鳥與游魚(Waterbirds and fish at the lake of Taipei Veterans General Hospital)，Taipie, Taiwan, SJKen, Feb 11, 2025.

而白天鵝姿態優雅地悠游在忘憂湖上，綠波淋漓在陽光下閃閃發亮，微風輕拂沁人心涼! 


榮總忘憂湖裡的白天鵝，影片引用自 https://www.youtube.com/shorts/AaAL3ePFRwU， 直式短片請至Youtube 平台觀看 

 

榮總忘憂湖裡的白天鵝與綠頭鴨 ，影片引用自 https://www.youtube.com/shorts/w_AkkpszjxY ，直式短片請至Youtube 平台觀看  

 

 

 

 

榮總忘憂湖裡的黑白天鵝，影片引用自 https://www.youtube.com/shorts/-u_rwihDZi8， 直式短片請至Youtube 平台觀看 

 

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更棒的是，第一次看見站在浮島上的黑天鵝，不藏私地將口糧盒裡的食物用喙夾起，然後餵給將頭從湖水中伸出的魚 ，大自然的共生互助令人驚豔！黑天鵝餵食湖中游魚影片，引用自https://www.youtube.com/shorts/0hHZtUmvlLM  ，直式短片請至Youtube 平台觀看 

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靜靜地散步在榮總忘憂湖畔，享受了大自然的美景，午後小歇片刻的歡愉時光，再轉回候診室看看還要分站多久才能輪到自己看診。

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台北榮民總醫院忘憂湖
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營業電話：02-2871-2121
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官網 : 台北榮民總醫院

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