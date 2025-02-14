一望無際的茶田與藍天白雲相結合，彷彿來到秘境一樣!!

這是台灣南投 【茶二指故事館】 內的景色 ~ 不輸國外的風景!

景觀視野遼闊，來到這裡心情好放鬆 !

【茶二指故事館】 是一座以茶為主題的光觀園區 !

四代製茶，百年老店，在這裡可以了解到茶葉文化及相關知識

還有專業茶藝師泡茶，可一次品嚐到台灣四大山系的茶葉。

門票 [全票] 才$100元 還能折抵 $50元 園區消費 !

[半票] $50元 : 3~7歲以下幼童、身障朋友、65歲以上老者。

半票一樣可以折抵消費 ( 等於不用錢! ) 太佛心了吧~

當日壽星免費入場，當月壽星拍照打卡還送伯斯弟茶唷 !!

萱兒是在過年期間拍攝 (2025/02) ， 園區中還有落羽松 !!

在天空步道上拍攝，配上彩色的傘面佈景

簡直像是來到童話世界一樣唯美 ~~

【茶二指故事館】 園區許多景色與佈景可以欣賞與拍攝喔 !

有到南投的朋友不妨到這裡，看看美麗的風景，還能免費品茶 !

茶二指故事館|位置資訊

【茶二指故事館】

電話 : 04-9258-3126

營業時間 : 週一至周日 9:30 ~ 17:30

地址 : 南投縣名間鄉埔中巷32-1號 (旁邊有大型停車場)

茶二指故事館|戶外園區

茶二指大相框

巨無霸茶壺與珍珠奶茶 ~ 還有恩愛天鵝

可一次入鏡於畫面之中的絕佳拍攝點 !

必拍-超大杯珍奶

好大杯的珍珠奶茶 !! 也太可愛啦~~

貼心的提供椅凳 ，讓小朋友 好站上去拍攝 ~~

這天天氣晴，來到園區賞景好愜意 !!

還能坐在鞦韆上，享受微風徐徐的愜意時光 !

盪不高的鞦韆 (浪漫推薦)

捕捉到很浪爛的風景 !

鞦韆盪不高，小朋友也可以玩，不用擔心掉到茶田? (￣∇￣)

茶二指|天空指橋(天空步道)

不要小看這一區 ! 可以欣賞到的景觀 令人流連忘返 !

拍照也超級出片 !

眺望茶田美景

天空步道 很穩，不太會晃 ~ 當然也可以走另一側的一般樓梯

上面一處休息座椅區，可以坐在這裡欣賞風景還防曬

投幣式望遠鏡，給小朋友玩~ 很有意思 !

藍天白雲與茶田，看著心曠神怡 ~

令人難忘的美景 !! 很意外能這裡看到這麼棒的風景 ~

唯美落羽松

還有落羽松 !! 這一處拍起來好好看阿

落羽松給人秋天的氛圍，但因為有繽紛色彩的傘面加入畫面

拍攝出來的畫面衝擊著心靈 ~ 萱兒特別喜歡這張照片 ! 你呢?

茶二指|小小動物園(羊咩咩互動)

這裡也是整片的落羽松! 好美阿~

小小動物園區，其實動物不多，但勝在健康可愛 !

很幸運看到羊咩咩 在玩鬥角，很可愛呢 !

聽說還可以互動，但應該有特定時間，這部分要詢問下茶二指人員了~

這鳥籠也太大了 !! 裡面是兩隻好動的鸚鵡

很活潑 ~ 包成這樣 可能是避寒? 或是避免遊客被鳥啄傷吧 ~

茶二指|茶壺育嬰室.會議室租借

黃色大茶壺造型 ，原來是育嬰室 ! 有桌子與小沙發

而且裡面還有冷氣設備唷 ! 很貼心~

虎神會議室 若有需要可向茶二指 租借會議室 (蠻大的)

茶二指園區美食

昭十二拉麵

菜單上的銷魂系列都賣完了，好可惜 !!

特製熬煮的辣味湯頭，好吸引我呀 !

茶香滷肉飯 (附小菜) $150

滷肉是用圓山大飯店師傅五星級獨家秘方所作成

帶皮的滷肉，熬煮出膠原感，滷汁非常入味 !

超級好吃的，每一口都欲罷不能~ 讓我想吃第二碗 !

豚骨拉麵 $180

拉麵湯底是用埔里礦泉水所熬煮，湯頭濃郁卻喝起來清爽不油膩

還有大片的叉燒肉片 ~ 很不錯吃

我最推薦 滷肉飯!! 好吃到讓我念念不忘 ԅ(♡﹃♡ԅ)

館長-青茶茶葉蛋

都是新鮮熬煮滷入味完成才會販售 !!

不同於超商 邊滷邊販售，可能買到還不入味的茶葉蛋。

5顆 $100元 門票可折抵 (一組折1張卷)，吃起來很香~

茶二指|四代製茶．百年老店

【茶二指故事館】 四代製茶，百年老店，在這裡可了解茶葉文化及相關知識~

還有展示製茶的流程，以十八銅人小雕像展示

從採茶、室外萎凋、室內萎凋、揉茶、品茶等等.. 很有意思~

可以抽籤，好有趣唷~

原來我是 有錢有閒系 ! 哈哈

我沒有去看其他的籤言，下次來再抽看看是什麼 !!

奉茶~~ 要來一杯品品嗎?

不得不稱讚一下，這個佈景拍起來好可愛呀 !

桌上那一杯飲料 是免費兌換的茶二指招牌飲料-珍珠奶茶唷!! 很好喝~~

繼續看下去~ 帶你去免費換購還有品嚐好吃的青茶茶葉蛋 !

很漂亮的 [ 時光長廊 ] 牆上記錄著很多內容知識

很適合帶小朋友來邊玩邊學習，認識茶葉等知識 ~

茶二指|試喝區&展示區

展示區有販售許多 茶葉類型產品

各種茶包、在地農特色產品、點心等 ~

現場也可以試喝 現泡品茶 ~~ 而且價格好實惠

文末 萱兒有分享我買的伴手禮推薦 !

茶包 $100入/袋，1袋內有100入隨手包 才$599 /袋，任選口味 三袋 $1100

價格超划算，到外面就買不到這麼優惠了 ! 愛喝茶的朋友一定要買~

茶二指|專業茶藝師泡茶.品茶區

有專業茶藝師泡茶，可一次品嚐到台灣四大山系的茶葉 !

還能請教茶的相關資訊，非常的棒 ~

免費兌換茶二指招牌飲品

園內還有 飲料店 ?!

拍照打卡 或 GOOGLE評論 就送你 一杯 茶二指招牌飲品 “珍珠奶茶”

很好喝~~ 大家每人換一杯 ! 太棒了~

茶二指DIY-花草香包

可到櫃台報名 香包體驗 DIY

選擇自己喜歡的乾燥花草，以傳統布包方式 用”扭扭扭”手法 打結~

除了是香包，也能放在家裡當吸濕乾燥包~

茶二指教學-國際標準泡茶法

蠻特別的活動

有興趣的朋友可以預約報名 ，來學習 “國際標準泡法”

園區門口的視角 ! 藍天白雲、茶園、池中 金燦燦的鯉魚群在悠遊

來到 【茶二指故事館】 彷彿暫時拋卻煩惱，在此感受愜意放鬆的時光

到南投旅遊，行程中別忘了加入 【茶二指故事館】

這個非常棒的親子旅遊景點 !

茶二指故事館|園區地圖

園區超大 ! 還有一些區域 等你來探索~

茶二指故事館|票價資訊

【茶二指故事館】 門票資訊

全票 : 100元 (可折抵50元消費)

半票 : 50元 (可折抵50元消費)

【茶二指故事館】 半票適用對象 (須出示相關證件)

幼童愛心票

3~7歲以下小朋友

身障朋友

特約商店

單車族

65歲以上長者

【茶二指故事館】 免費入園適用對象

名間鄉鄉民

當日壽星

【茶二指故事館】 館內優惠

拍照打卡或Goole評論送招牌飲料

當月壽星拍照打卡及出示相關證件送伯斯弟茶

茶二指伴手禮分享

茶二指隨手量販 $100入/袋 ，每入都是單獨包裝~衛生也好攜帶

這樣一袋跟貓咪一樣高 ! 現場價格 $599/袋，多種不同茶葉選擇，任選三袋 $1100

日本原裝進口 的三角立體茶包，包材都有 通過SGS檢驗 ，安心食用~

這個價格真的很實惠又好喝 ! 現場現沖泡可以試喝唷 ~

萱兒買的是 蔗香金萱，帶有淡淡奶香與花香，甘甜好喝 ! 冷泡熱泡都可以~

喝茶怎麼能少了小點心~ 紅茶燕麥提子餅

還有復古風格的茶二指筆記本 ~ 好可愛 !

紅茶燕麥提子餅 是以日月潭紅茶加入喜餅工法，巧妙融合燕麥及葡萄

吃得到紅茶香氣與綿密的燕麥口感，風味很獨特好吃，是茶二指熱銷產品之一唷 !