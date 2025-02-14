今天要來開箱一款號稱「走到哪涼到哪」的神器——**WiWU USB夾式涼扇WiWU 多功能USB夾式涼風扇 二代**！

身為一個在辦公室被冷氣死角逼瘋

回家還要跟電費帳單搏鬥的苦主

這台小風扇直接拯救了我的夏天

直接帶大家實測

迷你身材藏大招！

打開簡約的白色包裝

配件超簡單： 涼扇本體風扇主機、USB線、說明書

第一印象

比想像中更輕巧！

重量不到300g，尺寸約一個手掌大

但全機身霧面磨砂質感＋圓潤邊角設計

完全沒有廉價塑膠感。

最讚的是720度可旋轉

能夾在厚度5cm以內的桌面、床頭、嬰兒車

甚至露營椅！而且夾頭內側有防滑膠墊

實測狂吹半小時也不會鬆脫，超穩～

實測風力：四檔風速＋靜音設計！

按下後面按鈕

自然風／常規風／強力風/超強風 超靜音舒眠風/微涼風/清爽風/極速風

四檔切換實測數據給科技控

1檔（自然風超靜音舒眠風）

微風感，噪音幾乎為0，適合辦公室偷偷用

2檔（常規風微涼風）明顯涼感，風距約1.5公尺，電腦前工作夠用。

3檔（強風清爽風）瞬間降溫3°C的爽感！但噪音稍明顯，適合戶外或廚房。

4檔（超強風極速風）就是很涼了啦，跟大台電風差不多

靜音表現超加分！

1檔僅35分貝，比鍵盤打字聲還小

同事完全沒發現我在吹～（心虛）

黑科技亮點：USB供電超萬能！

「不用插頭也能吹！」

沒有電也不用怕，接上行動電源就能充

實測用10000mAh的行充，開2檔可連續吹8小時

整晚涼爽沒問題～

這些時候你會感謝它！

1. 辦公室救星 ➜ 夾在螢幕旁，冷氣吹不到的角落終於得救！

2. 追劇神器➜ 夾床頭邊吹邊看韓劇，搭配冰可樂直接天堂～

3. 戶外必備 ➜ 露營夾在帳篷邊，或野餐時夾推車上，蚊子都被吹走（？）

4. 廚房續命 ➜ 煮飯時夾流理台，三檔強風吹爆油煙熱氣！

缺點坦白說

- 強風檔的噪音不適合極安靜場所。

- 白色款較容易髒，建議選深色系。

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總結：百元價位卻有千元CP值！

以不到千元的價格，能換到靜音、便攜、多場景通用的涼扇，真的沒什麼好挑惕了！

尤其推薦給「冷氣永遠吹不到你」的辦公室邊緣人租房想省電費的小資族或是媽媽們夾嬰兒車哄小孩，這個夏天有它，直接跟悶熱說掰啦～

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問我後悔嗎？momo買的

只有後悔沒早點買

還可以搭配活動登記送超商的甜點

大家如果有其他降溫神招，留言跟我分享～