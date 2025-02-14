最近天氣實在猶如洗三溫暖一般，在幾天回溫之後又來個大降溫!!

這次寒流來襲時公司夥伴揪胖達到板橋江子翠站附近吃火鍋，

暖一暖這被凍傷的身心。



我們從板橋江子翠捷運站4號出口出來後，直直往前約約莫5分鐘就可以抵達，

沿路也有不少美食~不過胖達今天準備來開箱的是這家「壹之壹日式鍋物」啦~!



*走到附近就可以看見有著偌大的橫招與整個門面都是落地窗的呈現，整體上非常搶眼。

壹之壹日式鍋物

壹之壹團隊過去已有了十幾年餐飲經驗，雖然曾經因為疫情的關係稍作沉寂，

而那獨特風味的麻辣湯頭，更為那些饕客們留下很好的印象；

壹之壹團隊也在2024年繼續帶著豐富的經驗和一顆熱情的心

在板橋的一級火鍋站區重新出發啦~!!

*滿滿的用餐人潮~!!

壹之壹日式鍋物 環境介紹

壹之壹有兩個樓層，一樓主要以吧檯式的座位為主，

整體裝潢搭配著線條燈營造出時尚質感的風格，

在整體色調讓人感覺灰冷時~椅子上卻呈現了藍綠跳色增加了活潑感~!!

二樓則是以多人用餐為主的樓層，

有4~6人桌的座位區，非常適合朋友或家庭聚餐；

裝潢上的風格與一樓也有很大的不同，

牆壁上各種不同的梗語非常適合拿來拍照上傳，

像胖達就很喜歡這個「腦子裝不下的東西，就用肚子來裝」~哈哈。

*自助區有~小菜(不定時更換) 、水果、醬料區、霜淇淋機、

UCC咖啡機、飲料機與罐裝可口可樂可以無限暢飲!

*一、二樓都有自助吧，非常貼心，不用為了自助吧跑上跑下。



壹之壹日式鍋物 菜單

入座之後位置上都會放有菜單可以瀏覽，

壹之壹主要採單點的方式來進行供餐，選擇想要肉品套餐(含菜盤)+湯底，

而想要品嘗更多品項就可以再單點火鍋料、肉品、蔬菜、海鮮、滷製品等。

湯底有七種選擇，有「絕響麻辣鍋」、「日式和風鍋」、「爆香石頭鍋」、

「起司牛奶鍋」、「番茄牛奶鍋」、「日式壽喜燒」、「養生素食鍋」。



最後我們挑選了「招牌双饗鍋」與「起司牛奶鍋」，

還有各式各樣的單點，決定好好犒賞一下在過年辛苦上班的我們。





壹之壹日式鍋物 餐點

琳瑯滿目的餐點續送上來啦!!

胖達今天狂點了澳洲板腱牛套餐、美國培根牛套餐、藍鑽蝦、

鮑魚、泡菜丸、鯛魚、宏裕行花枝漿、牛肉丸、招牌老油條、麻辣鴨血加蘿蔔。

*滿滿的一大桌~看起來就令人開心

*原塊肉品現點現切，真的很棒，既新鮮又不怕吃到重組肉；

除了飯店之外，一般餐廳可以看到這樣現切的，還真的幾乎沒看過呢~!

双饗鍋

．絕響麻辣鍋

那股香麻的風味迎面而來，真的是非常香，

聽說店家熬製個麻辣湯已有了7-8年，

當初為了這湯頭主廚花了約半年多的時間研發，才完成這一款麻辣湯頭，

那入喉有著宜人辛香與麻感，不會太刺喉與非常的死辣，

還透著一股特殊的芳香，品嘗下來感覺很有層次感。

另一個另胖達驚豔的還有「鴨血」，質地非常細緻柔嫩，

還吸附了滿滿的麻辣湯汁，入口餘香滿溢。

．日式和風鍋

即為用昆布鍋熬煮的湯底，味道清淡甜美，

有著獨特的海味與清香，搭配食材涮煮來吃原味會非常適合。

起司牛奶鍋

煮了濃郁的牛奶香之外，還有附上一片起司片可以下鍋烹煮，

味道超級濃厚，加上起司片之後，更添馥郁奶香，

而且吃到最後都沒有油水分離，非常棒!

澳洲板腱牛

中間帶有一條筋的板腱牛，讓涮煮後更有入口的嚼勁口感，

且牛肉香氣濃郁，不建議涮煮太久~大概5~7分熟就可以囉~

吃起來會較為柔嫩細緻。

美國培根牛五花

看這豐富的油花，可以想像等等入口的滋味，

稍微涮煮一下透著粉嫩的顏色，看起來就非常誘人；

入口有著鮮甜的肉汁與軟嫩的肉質。

牛肉丸

服務人員送上來時有特地交代，入口要小心爆漿~~!

這的確是讓胖達印象滿鮮明的一款肉丸，烹煮後小心翼翼地咬下一口，

沒想到還是噴出裡面的肉汁，整體上感覺是有兩種不同的牛肉部位組成，

裡面那層油脂豐富，溶出非常多的鮮甜肉汁，整個入口真的是會爆漿~~!

宏裕行花枝漿

一塊塊的花枝融入在漿中，烹煮至熟之後，切塊的花枝Q彈甘甜有咬勁。

泡菜丸

整個丸子包覆著整個泡菜的風味，味道香氣濃郁且入口的口感也很彈牙。

藍鑽蝦

看起來超讚的藍鑽蝦，夾起來涮煮的時候也感覺非常有份量；

煮到通紅後趕緊撈起，避免煮至過老，

藍鑽蝦的肉質比平常常吃的草蝦還要鮮甜彈牙。

鮑魚

沒想到在鍋物店可以點到鮑魚，直接也點一盤來嚐嚐~~，

整體吃起來口感不錯肉質扎實有嚼勁。

麻辣鴨血、蘿蔔

一份裡面有兩片鴨血與兩片蘿蔔，

令胖達吃起來感受格外驚喜的是那燉的超透的蘿蔔，

完全吸附湯汁且沒有很生的味道，吃起來吃爛~很不錯吃~!

黑糖奶茶霜淇淋

當天胖達坐2樓是黑糖奶茶口味~一樓則是草莓喔!

壹之壹日式鍋物 週年慶

壹之壹在2月更是帶來誠意滿滿的活動來迎接週年慶~!

週年慶為期三天，活動內容真的很棒~

不論是壽星來或者是來點套餐都有好禮相贈喔!

週年慶活動 :

1. 2/14~2/16 點套餐送「草蝦」一份套餐送一份。

2. 2/14當天 2月份壽星送「美國極黑和牛」。

壹之壹日式鍋物 結語

壹之壹團隊有著豐富的經驗，主打著新鮮食材與現切肉品，

把日式鍋物最精華的部份用著平易近人的價格在新北板橋地段呈現著，

讓所有的饕客們都可以享用著~!

胖達這邊也分享其他相關資訊給各位朋友啦~!

店名:壹之壹日式鍋物

地址: 新北市板橋區雙十路二段42-5號

電話: 02 8258 1193



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壹之壹日式鍋物: IG 粉絲團

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