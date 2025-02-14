桃園中壢美食「日升日式濃咖哩屋」，位於中原商圈，主打大人系濃郁黑咖哩，醬香濃厚、微辣爽口，主食可選炸豬排、雞排、黃金炸蝦、特製牛筋肉等多種搭配，現在還推出湯咖哩烏龍麵，想吃熱呼呼的也沒問題！另外，加99元即可升級套餐，喜歡濃郁系咖哩的絕對不能錯過！

目錄

日升日式濃咖哩屋怎麼去？

日升日式濃咖哩屋就在中原大學附近，對面就是中原鍋神。開車或騎車的話，可以停在中壢大潤發或中原國小附近的停車場，再走過來就好。離中原夜市也不遠，吃飽後還能順便去逛逛！

日升日式濃咖哩屋用餐環境

日升日式濃咖哩屋的環境以木質調為主，帶有日式禪風氛圍，桌距寬敞不會擁擠，主要是2到4人桌，若是多人用餐也可以併桌。店內還有靠窗的高腳椅座位，一個人來也很適合！

日升日式濃咖哩屋的自助區有飲用水和調味料，用餐後記得自己把餐具拿到回收區喔！

日升日式濃咖哩屋菜單

日升日式濃咖哩屋主打濃郁系黑咖哩，主食有豬肉、雞肉、海鮮等9種選擇，價格190元起。還有湯咖哩烏龍麵，可搭配五種主食，另有特製牛筋肉丼飯，以及多款單點食材和飲料。想吃更豐富，加39元或99元就能升級套餐！

現在追蹤日升日式濃咖哩屋IG並打卡，還送一顆溫泉蛋喔！

餐點

前陣子去中原鍋神時就注意到這家日升日式濃咖哩屋，找了天特地來試試！特製牛筋肉咖哩飯是招牌必點，還點了鮮蝦湯咖哩烏龍麵，熱呼呼的湯咖哩超滿足，還加價升級了套餐！

特製牛筋肉咖哩飯

日升日式濃咖哩屋的特製牛筋肉咖哩飯上桌時會附上一份例湯和兩樣小菜。當天的小菜是柚香醃蘿蔔和牛蒡絲，我自己蠻喜歡柚香醃蘿蔔的，帶有柚子香的白蘿蔔，吃起來超爽口！

例湯是洋蔥柴魚高湯，帶有洋蔥的甜味，鮮美又溫和。

你沒看錯，日升日式濃咖哩屋的咖哩就是這麼濃郁！他們主打的大人風味黑咖哩，選用了高品質的薑黃和馬薩拉(印度風味香料)，香氣一上桌就飄滿整個空間，醬香濃厚、微辣爽口，吃起來層次感十足！

特製牛筋肉以半筋半肉的比例呈現，燉煮得軟嫩入味，吃起來不油膩。

濃郁的咖哩醬汁包裹著牛筋肉和薑黃飯，每一口都讓人停不下來，飯粒吸附著香氣，真的是完美搭配！

再來點溫泉蛋，又有不同的風味喔！

鮮蝦湯咖哩烏龍麵

鮮蝦湯咖哩烏龍麵端上來時，我一開始還以為是罐罐烤奶呢！原來日升日式濃咖哩屋是用陶罐裝咖哩，這創意真不錯！而且底下還有加熱蠟燭，讓湯咖哩保持溫熱，真貼心！

鮮蝦湯咖哩烏龍麵裡有鮮蝦、蛤蜊和關東煮，鮮蝦還擺成愛心形狀，超有心！關東煮也很大方，每塊都相當厚實，裡面有白蘿蔔、天婦羅、板豆腐等配料。

烏龍麵使用我喜歡的讚岐烏龍麵，口感Q彈又有嚼勁！

用餐前我問了一下店員怎麼吃，店員說可以先試試原味的配料和烏龍麵，或者也可以直接沾著湯咖哩一起吃。

最後也可以把湯倒進碗中變成湯咖哩！湯咖哩的味道不像咖哩飯那麼濃郁，但吃起來味道順口又不黏稠！

蔬菜天婦羅

+99元升級吃飽飽套餐，包含溫泉蛋、蔬菜天婦羅、五選一飲品(檸檬雪碧、檸檬可樂、無糖日式綠茶、特調氣泡茶、日式麻糬紅豆湯)。蔬菜天婦羅會根據季節變化，當天這一盤有小玉米、杏鮑菇、南瓜、香菇、青椒和薯條，內容豐富！薄脆的麵衣吃起來酥軟，完美保留食材的自然風味，也可以沾山葵椒鹽或美乃滋。

檸檬雪碧/檸檬可樂

我們選了檸檬雪碧和檸檬可樂，檸檬加入雪碧和可樂中，喝起來清爽解膩，剛好中和咖哩的濃郁！

日式麻糬紅豆湯(冬季限定)

這碗日式麻糬紅豆湯是冬季限定，真的很推薦！甜而不膩的日式甜湯，搭配Q彈麻糬和滿滿的紅豆，很好喝耶！

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