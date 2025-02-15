墨妃家京品燒肉｜沈浸式古代宮廷，當個優雅貴妃吃燒肉

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出發台中墨妃家京品燒肉，重返古代宮廷氛圍吃燒肉，還可以換上宮廷服飾超入戲！以套餐方式呈現，依照傳奇后妃與皇家廠衛命名，包含主角和牛盛合、前菜、豚肉、海鮮、茶飲和甜點，還有驚喜美味的手路菜與中式點心等品項很豐富，想像自己甄嬛上身，在這宮廷夜晚優雅吃燒肉～



墨妃家京品燒肉｜環境介紹

位在南屯黎明路上的墨妃家京品燒肉，以古色古香的宮廷風格引領風騷，借這扇門為橋樑，將內外門隔出兩個時空背景。

墨妃家入門以深沉木色結合東方傳統的絢麗色彩，設有宮廷服飾區變裝，可以更好融入情境；

一旁大紅燈籠高掛陪襯，相應出古典雅緻風情，仿夜晚的暈暗氛圍，也令焦點可以集中在眼前美味。

雖說肉品是燒肉的美味主角，但現今燒肉戰場上，陪襯小點也是一大加分魅力值，墨妃家燒肉以精緻的手路菜與中式點心，來滿足饕客味蕾；

點餐方式以套餐為主，依照傳奇后妃與皇家廠衛命名，包含主角和牛盛合、前菜、豚肉、海鮮、手路菜、中式點心與茶飲和甜點等品項豐富多元，

結合基本蘸醬、魅力昆布鹽與異香孜然。想像自己化身為甄嬛，在墨妃家京品燒肉這宮廷夜晚場景裡，優雅吃燒肉～

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墨妃家京品燒肉｜店家介紹與停車資訊

墨妃家京品燒肉

評分： / 4.6

地址：408台中市南屯區黎明路二段212號( 地圖 )

電話：04 2380 8208

營業時間

星期一: 12:00 – 22:00,



星期二: 12:00 – 22:00,



星期三: 12:00 – 22:00,



星期四: 12:00 – 22:00,



星期五: 12:00 – 22:00,



星期六: 12:00 – 22:00,



星期日: 12:00 – 22:00

星期一: 12:00 – 22:00, 星期二: 12:00 – 22:00, 星期三: 12:00 – 22:00, 星期四: 12:00 – 22:00, 星期五: 12:00 – 22:00, 星期六: 12:00 – 22:00, 星期日: 12:00 – 22:00 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

🅿️ 鄰近收費停車場：流星停車場、路邊停車格

墨妃家京品燒肉｜菜單MENU

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(取自 墨妃家京品燒肉 官方)

墨妃家京品燒肉｜餐程介紹

◍━━ 楚喬＄2990+10%｜2人 ​━━◍

▎飲茶｜可爾必思、冷泡金萱茶

▎作客菜｜富貴雙方

▎御廚沙拉｜大拌菜

▎手路菜｜百花鑲油條

▎＄99加選手路菜｜煉煉甜滋粑

▎自種米｜東北大拌飯

▎宴客｜

▸ M9澳洲和牛眼蓋

▸ 日本花和牛

▸ 和牛雪花牛排

▸ 和牛中胸

▸ 霜降肩夾牛

▸ 松阪豬

▎大海｜石頭蝦

▎小點｜御廚甜品、水果聖誕

飲茶｜冷泡金萱茶、可爾必思

大餐前，先來杯清香茶飲潤潤喉，或是餐與餐之間洗刷油膩感

作客菜｜富貴雙方

來宮廷作客，先祭出這盒代表美味好兆頭的富貴雙方，將炸豆包與蜜汁火腿以四方餅皮包夾，組合出蜜甜脆Q的有趣口感，也是一道經典美味

御廚沙拉｜大拌菜

匯聚京水菜、脆藻、油條、腐皮、紫洋蔥與寒天條的大拌菜盤，拌入五香醋與獨門辣醬後，清香Q爽脆還有著熱情開胃的酸辣度

手路菜｜百花鑲油條

百花鑲油條也是一道熱度經典，硬實帶脆的油條，裹入嫩Q蝦仁花枝漿，口感在脆與彈之間用心拿捏，還有酸甜鳳梨片尬明太子醬轉味解膩，個人蠻愛這道促咪料理

＄99加選手路菜｜煉煉甜滋粑

加選的煉煉甜滋粑也有討喜魅力值，酥軟Q的炸麻糬，淋上奶酥醬與花生芝麻粉的甜香黏Q，是家庭客最愛的哄囝仔法寶

自種米｜東北大拌飯

將臘腸、雙荷包蛋、魚鬆、蔥花與青紅辣椒醬汁趁熱拌勻，藉由石鍋熱度加乘拌飯香氣與美味，口口皆是增加食慾的濃醇辛香，重點份量誠意十足！

宴客肉品

▸ M9澳洲和牛眼蓋

▸ 日本花和牛

▸ 和牛雪花牛排

▸ 和牛中胸

▸ 霜降肩夾牛

▸ 松阪豬

緊接登場的宴客主角是和牛盛合盤與肉品雙層手提盒，包含M9澳洲和牛眼蓋、日本花和牛

、和牛雪花牛排和松阪豬，手提盒裡分別為和牛中胸與霜降肩夾牛

有著唯美紋理的日本花和牛，入口軟嫩且油脂豐美，肉香與油花兼具，佐昆布鹽提鮮是最愛組合；也可以試試以甘苔包裹和牛享用，有著海藻特有的生味與較重的纖維感，有點特別

帶有軟嫩咬勁與豐盈汁水的M9澳洲和牛眼蓋，烤至五分熟度並搭著鮮美昆布鹽入嘴真不錯，份量也給得很大器！

連結雪白細筋的和牛雪花牛排烤後分切，口感香彈帶咬勁，以辣椒粉添香搭襯也不錯

中場來點松板豬來轉轉味串場，烤至雙面焦香微恰恰，熟度是剛好的脆Q，爽香白肉搭配上微酸微甜的咕咾醬，多了味清新

香彈帶筋感的和牛中胸，過癮咬勁很適合拿來做生菜包肉，再來點辛辣脆口的泡菜，脆爽唰嘴又對味，生菜可免費續加金讚

牛味足又肉質軟嫩無筋感的霜降肩夾牛也發揮不錯，無論吃什麼肉都好愛昆布鹽的加分鮮味

大海｜石頭蝦

石頭蝦個人覺得是道視覺享受，將新鮮白蝦以熱石悶燒，開蓋除了慶煙畫面，也迎來撲鼻香氣，

咀嚼肉甜嫩彈，藉由熱騰石鍋將大海鮮味精鎖在蝦蝦裡，另外幫畫個重點是還有代客撥蝦，真肝心！

小點｜御廚甜品、水果聖誕

最後以御廚甜品奶酪和水果聖誕來結束這幸福回合

建議從白肉依序到紅肉享用，並以紅薑串場潤嘴，佐芥末與些許醬油增香提味，新鮮好吃！



墨妃家京品燒肉｜店家地圖