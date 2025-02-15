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台中市南屯區台中市南屯區墨妃家京品燒肉｜2025台中燒肉推薦，當個優雅貴妃來古代宮廷吃燒肉

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2025-02-15 00:08:00 文字：小米食
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小米食

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墨妃家京品燒肉｜沈浸式古代宮廷，當個優雅貴妃吃燒肉

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出發台中墨妃家京品燒肉，重返古代宮廷氛圍吃燒肉，還可以換上宮廷服飾超入戲！以套餐方式呈現，依照傳奇后妃與皇家廠衛命名，包含主角和牛盛合、前菜、豚肉、海鮮、茶飲和甜點，還有驚喜美味的手路菜與中式點心等品項很豐富，想像自己甄嬛上身，在這宮廷夜晚優雅吃燒肉～
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墨妃家京品燒肉｜環境介紹

位在南屯黎明路上的墨妃家京品燒肉，以古色古香的宮廷風格引領風騷，借這扇門為橋樑，將內外門隔出兩個時空背景。

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墨妃家入門以深沉木色結合東方傳統的絢麗色彩，設有宮廷服飾區變裝，可以更好融入情境；

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一旁大紅燈籠高掛陪襯，相應出古典雅緻風情，仿夜晚的暈暗氛圍，也令焦點可以集中在眼前美味。

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雖說肉品是燒肉的美味主角，但現今燒肉戰場上，陪襯小點也是一大加分魅力值，墨妃家燒肉以精緻的手路菜與中式點心，來滿足饕客味蕾；

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點餐方式以套餐為主，依照傳奇后妃與皇家廠衛命名，包含主角和牛盛合、前菜、豚肉、海鮮、手路菜、中式點心與茶飲和甜點等品項豐富多元，

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結合基本蘸醬、魅力昆布鹽與異香孜然。想像自己化身為甄嬛，在墨妃家京品燒肉這宮廷夜晚場景裡，優雅吃燒肉～

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墨妃家京品燒肉｜店家介紹與停車資訊

  • 墨妃家京品燒肉
  • 評分： / 4.6
  • 地址：408台中市南屯區黎明路二段212號( 地圖 )
  • 電話：04 2380 8208
  • 營業時間 
    星期一: 12:00 – 22:00,

    星期二: 12:00 – 22:00,

    星期三: 12:00 – 22:00,

    星期四: 12:00 – 22:00,

    星期五: 12:00 – 22:00,

    星期六: 12:00 – 22:00,

    星期日: 12:00 – 22:00
  • 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

🅿️ 鄰近收費停車場：流星停車場、路邊停車格

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墨妃家京品燒肉菜單MENU

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(取自 墨妃家京品燒肉 官方)

墨妃家京品燒肉餐程介紹

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◍━━ 楚喬＄2990+10%｜2人 ​━━◍

 ▎飲茶｜可爾必思、冷泡金萱茶
 ▎作客菜｜富貴雙方
 ▎御廚沙拉｜大拌菜
 ▎手路菜｜百花鑲油條
 ▎＄99加選手路菜｜煉煉甜滋粑
 ▎自種米｜東北大拌飯
 ▎宴客｜
 ▸  M9澳洲和牛眼蓋
 ▸  日本花和牛
 ▸  和牛雪花牛排
 ▸  和牛中胸
 ▸  霜降肩夾牛
 ▸  松阪豬
 ▎大海｜石頭蝦
 ▎小點｜御廚甜品、水果聖誕

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飲茶｜冷泡金萱茶可爾必思

大餐前，先來杯清香茶飲潤潤喉，或是餐與餐之間洗刷油膩感

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作客菜｜富貴雙方

來宮廷作客，先祭出這盒代表美味好兆頭的富貴雙方，將炸豆包與蜜汁火腿以四方餅皮包夾，組合出蜜甜脆Q的有趣口感，也是一道經典美味

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御廚沙拉｜大拌菜

匯聚京水菜、脆藻、油條、腐皮、紫洋蔥與寒天條的大拌菜盤，拌入五香醋與獨門辣醬後，清香Q爽脆還有著熱情開胃的酸辣度

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手路菜｜百花鑲油條

百花鑲油條也是一道熱度經典，硬實帶脆的油條，裹入嫩Q蝦仁花枝漿，口感在脆與彈之間用心拿捏，還有酸甜鳳梨片尬明太子醬轉味解膩，個人蠻愛這道促咪料理

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＄99加選手路菜｜煉煉甜滋粑

加選的煉煉甜滋粑也有討喜魅力值，酥軟Q的炸麻糬，淋上奶酥醬與花生芝麻粉的甜香黏Q，是家庭客最愛的哄囝仔法寶

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自種米｜東北大拌飯

將臘腸、雙荷包蛋、魚鬆、蔥花與青紅辣椒醬汁趁熱拌勻，藉由石鍋熱度加乘拌飯香氣與美味，口口皆是增加食慾的濃醇辛香，重點份量誠意十足！

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宴客肉品

 ▸  M9澳洲和牛眼蓋
 ▸  日本花和牛
 ▸  和牛雪花牛排
 ▸  和牛中胸
 ▸  霜降肩夾牛
 ▸  松阪豬

緊接登場的宴客主角是和牛盛合盤與肉品雙層手提盒，包含M9澳洲和牛眼蓋、日本花和牛
、和牛雪花牛排和松阪豬，手提盒裡分別為和牛中胸與霜降肩夾牛

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有著唯美紋理的日本花和牛，入口軟嫩且油脂豐美，肉香與油花兼具，佐昆布鹽提鮮是最愛組合；也可以試試以甘苔包裹和牛享用，有著海藻特有的生味與較重的纖維感，有點特別

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帶有軟嫩咬勁與豐盈汁水的M9澳洲和牛眼蓋，烤至五分熟度並搭著鮮美昆布鹽入嘴真不錯，份量也給得很大器！

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連結雪白細筋的和牛雪花牛排烤後分切，口感香彈帶咬勁，以辣椒粉添香搭襯也不錯

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中場來點松板豬來轉轉味串場，烤至雙面焦香微恰恰，熟度是剛好的脆Q，爽香白肉搭配上微酸微甜的咕咾醬，多了味清新

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香彈帶筋感的和牛中胸，過癮咬勁很適合拿來做生菜包肉，再來點辛辣脆口的泡菜，脆爽唰嘴又對味，生菜可免費續加金讚

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牛味足又肉質軟嫩無筋感的霜降肩夾牛也發揮不錯，無論吃什麼肉都好愛昆布鹽的加分鮮味

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大海｜石頭蝦

石頭蝦個人覺得是道視覺享受，將新鮮白蝦以熱石悶燒，開蓋除了慶煙畫面，也迎來撲鼻香氣，

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咀嚼肉甜嫩彈，藉由熱騰石鍋將大海鮮味精鎖在蝦蝦裡，另外幫畫個重點是還有代客撥蝦，真肝心！

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小點｜御廚甜品、水果聖誕

最後以御廚甜品奶酪和水果聖誕來結束這幸福回合

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建議從白肉依序到紅肉享用，並以紅薑串場潤嘴，佐芥末與些許醬油增香提味，新鮮好吃！

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墨妃家京品燒肉店家地圖

 

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墨妃家京品燒肉

phone04-23808208
place台中市南屯區黎明路二段212號
4.56 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.56
服務品質
4.60
裝潢氣氛
4.60
CP值
4.50
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