情人節送喜歡的人，推薦很哇塞的禮盒！

萌焙司

地址：新北市泰山區新北大道六段385號1樓

電話：週一至週五 AM8:00 - PM 5:00

時間：02-2906-8278

萌焙司真愛禮盒用Tiffany Blue為主色調，好清新呀，超適合情人節送給喜歡的人！真愛禮盒共有三種口味，一起來開箱吧！

真愛禮盒-極光白巧

經典白色巧克力口感順滑，包著外皮酥脆、輕盈的金黃千層酥，每一層都會有輕微的咀嚼感，而白巧克力的部分則會在口中迅速融化，留下濃濃香奶香的味道，帶來非常愉悅的味蕾體驗。

真愛禮盒-暗空可可

來自義大利的苦甜黑巧克力濃郁有深度，千層仍是同樣脆口酥鬆的質感，讓人有種輕盈但紮實，帶有些微苦的黑巧克力，甜度較低，卻能提升整體的堆疊感，帶給人豐富的口感體驗。

真愛禮盒-愛上巧莓

帶著果香的草莓巧克力，給人一種甜美又清爽的感覺，每一口都能感受到層層疊加的輕盈感，咀嚼時，草莓的香氣會在舌尖上翻騰，與酥皮的脆感形成鮮明的對比，是一個甜美且清新的體驗。

選用法國奶油，日本麵粉及CAS認證的雞蛋，因為堅持精選天然原料，才能烘焙出純粹的美味，這一直是萌焙司的理念！

在台灣送禮除了蛋黃酥或鳳梨酥以外，選擇有顏質有內涵的萌焙司的千層酥送禮，面子禮子都有！

關於千層酥，你喜歡白巧克力的甜香還是黑巧克力的苦甜味？或者是帶著果香的草莓味呢？千層酥的專家，萌焙司在新莊有二家門市，上官網選購也很方便喔！https://www.monprecieux.com.tw/product

萌焙司

地址：新北市泰山區新北大道六段385號1樓

電話：週一至週五 AM8:00 - PM 5:00

時間：02-2906-8278

官網：https://www.monprecieux.com.tw/product

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