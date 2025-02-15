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南投櫻花季必訪！國立暨南國際大學櫻花盛開，夢幻粉色花海等你來拍

2025-02-15 15:13:00 文字：饅頭弟
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饅頭弟

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每年春天南投賞櫻的熱潮席捲而來，而說到必訪的南投櫻花景點，怎能錯過夢幻指數爆表的國立暨南國際大學櫻花季

這裡擁有絕美的櫻花步道，每年2月至3月間，粉嫩櫻花盛開，讓整個校園宛如世外桃源

不論是情侶約會、親子同遊，還是攝影愛好者取景拍美照，這裡都是不可錯過的打卡秘境

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國立暨南國際大學佔地遼闊，校園面積廣達150公頃

種植超過3000棵櫻花樹，涵蓋八重櫻、富士櫻、吉野櫻、昭和櫻等多種櫻花品種

每年冬末春初，櫻花綻放的夢幻美景吸引無數遊客前來朝聖，成為中部最熱門的賞櫻景點之一

校方每年舉辦盛大的「暨大櫻花季」活動，歡迎全國遊客親臨校園，漫步在櫻花步道間，感受粉嫩花海的浪漫氛圍

 南投櫻花季必訪！國立暨南國際大學櫻花盛開，夢幻粉色花海等你來拍地址：南投縣埔里鎮大學路1

 🚗 自行開車前往，南投縣埔里鎮大學路1

🅿 停車資訊：校內提供少量停車位，建議提早前往，避免人潮擁擠

亦可將車停在校外，再步行進入校園賞櫻

🚌 大眾交通工具🚍 搭乘公車：搭乘台灣好行「日月潭線」，在「暨南大學站」下車，步行即達

亦可搭乘南投客運，抵達埔里轉運站後轉乘計程車

🎯小提醒：假日期間人潮較多，建議提早出發，或選擇平日前往，享受更愜意的賞櫻時光

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除了欣賞滿園粉嫩櫻花，活動更結合在地農產與職人手作，每逢周末還有豐富的主題活動

包括「櫻花市集」、「櫻花茶席」、「地方精品咖啡推廣」及「關於邵族靜態展」

讓賞櫻之旅更加精彩豐富！想要沉浸在浪漫櫻花氛圍中，千萬別錯過這場春季賞櫻盛宴

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想在春天來場浪漫的南投賞櫻之旅？那麼千萬別錯過國立暨南國際大學櫻花季

粉嫩櫻花滿開的美景，搭配寧靜的校園氛圍，無論是漫步其中，還是拍下絕美櫻花美照，都是人生必收的回憶

快把這篇南投櫻花景點攻略收藏起來，趁著花期來場最美的春日旅行吧

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