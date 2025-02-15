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【綠境光灩】：宜蘭【2025冬山舊河港燈節】，最獨特的火車站結合生態綠舟園區，元宵節光影盛宴

2025-02-15 15:57:00 文字：雲大少爺
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雲大少爺

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宜蘭【2025冬山舊河港燈節】

      想欣賞元宵節絢麗燈飾，又害怕燈會人山人海，有被傳染流感及諾羅病毒之虞？推薦一個非常不一樣的燈會場地——宜蘭冬山火車站廣場，到冬山河舊河道步道區域(生態綠舟園區)，即日起至2/16，以「綠境光灩」為主題的舊河港燈節，是有別於城市景觀的獨特燈會

      ↓宜蘭冬山車站，連續圓弧型的瓜棚外觀，象徵著冬山鄉舊名「冬瓜山」，也是鐵道迷不可錯過的朝聖車站。

冬山車站

冬山車站

      ↓「心心相印，舞動冬山」打卡造景。

2025冬山舊河港燈節

      時間下午五點多，夕陽已緩緩西沉。雖然沒有火紅的落日，但淡淡彩霞仍為雲層鍍上一層金輝。滿天變幻的彩雲映入眼簾，令人心曠神怡。

2025冬山舊河港燈節

      ↓↑「花丘綻放」主題燈區。

2025冬山舊河港燈節

2025冬山舊河港燈節

      ↓「微笑魅影」，古早WINDOWS的不同表情符號巨大化，這算是大笑了。

2025冬山舊河港燈節

2025冬山舊河港燈節

      ↓遠處冬山路的燈區「夢遊瓜棚列車」，我沒有走過去。

2025冬山舊河港燈節

2025冬山舊河港燈節

      舊河道遊船處，「光影織夢」，雷射光廊道與河道遊船，交織出別的燈會沒有的獨特氛圍。

2025冬山舊河港燈節

2025冬山舊河港燈節

      上次來這裡是六月，參加【2024 冬山熱氣球嘉年華】。當日熱浪與人潮交織成一片熱鬧非凡的景象；而如今初春微涼，空氣中帶著淡淡的清冷與微醺，那是截然不同的風貌了。

2025冬山舊河港燈節

2025冬山舊河港燈節

      ↓就順著環河步道走，前方為「彩虹迷廊」，一組組家庭出遊必須打卡的景。

2025冬山舊河港燈節

2025冬山舊河港燈節

      ↓地面投射燈打在枯枝上，炫彩光色變換。

2025冬山舊河港燈節

2025冬山舊河港燈節

      ↓發呆亭裝飾了雷射紙光澤風箏、藍與紫燈光，地面則鋪設了一支支粉紅風箏、粉紅燈泡，名為「煥彩花箏」。

2025冬山舊河港燈節

2025冬山舊河港燈節

2025冬山舊河港燈節

      河畔大草坪的風箏、風車，似乎傳達出寬闊與自由的概念，恰如河畔賞燈的感受。

2025冬山舊河港燈節

2025冬山舊河港燈節

2025冬山舊河港燈節

2025冬山舊河港燈節

2025冬山舊河港燈節

2025冬山舊河港燈節

      ↓走進太陽能板似的隧道光廊，色彩變化，幸福感油然而生。

2025冬山舊河港燈節

2025冬山舊河港燈節

2025冬山舊河港燈節

2025冬山舊河港燈節

2025冬山舊河港燈節

2025冬山舊河港燈節

2025冬山舊河港燈節

      大約待個把鐘頭，向晚的河道風光實在旖旎。隨著天色漸暗，燈飾益發璀璨，點綴著草地、橋面與步道，整個場域幻光溢彩，浪漫無比。

2025冬山舊河港燈節

2025冬山舊河港燈節

2025冬山舊河港燈節

       冬山舊河港燈節，如此自然景觀與燈光相結合，陸域交通搭配水域景色所建構出的多元活動條件，絕對是其他景點難以複製的。如果您想參加元宵節燈會，又怕人擠人，來年可以考慮來這邊走走喔！

 

冬山舊河港燈節

地點：冬山火車站前廣場(宜蘭縣冬山鄉中正路1)

電話：(03)959-0799

交通：可搭火車或自駕汽機車前往，車可停火車站停車場

此外還有音樂會及煙火秀等多元化活動。逢假日還會舉辦鐵道市集，有文創品牌、美食攤販、手工藝品進駐。

煙火時間：1/4 20:252/8晚上施放600秒。

 

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宜蘭 冬山車站 冬山河 生態綠舟 元宵節 燈會 燈飾 造景 冬山鄉 雷射紙 河道 冬山舊河港燈節 燈節
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