基隆廟口美食推薦，今天第一站就先到基隆廟口最夯的天一香肉焿順，我一直很想來吃吃看，畢竟我可是魯肉飯控，天一香肉焿順是傳承三代的老店，很多人都很推他們家的魯肉飯，下午天沒亮來就已經是客滿的狀態，幸好翻桌率很快，開車來基隆廟口的朋友直接停東岸地下停車場非常方便，停車格比較小一點，但我們習慣停外圍一點，信二立體停車場環境很乾淨，位置也大，走到廟口也只要7分鐘

天一香肉焿順｜內用環境

內用的話就是依序先去找位置坐，做定位就會有人來幫你點餐，位置真的非常小，肩並肩地坐著，而且隨時隨地都是客滿狀態，生意非常的好

天一香肉焿順｜菜單

餐點價位很OK，一般小吃的價位，大家都會點魯肉飯+肉焿這個SET，藝人跟電視節目都有來造訪過

天一香肉焿順｜餐點分享

老公去吃他最愛的吳記螃蟹羹油飯，我自己點了這個set加一顆魯鴨蛋，期待~期待

滷肉飯 25元

上面的魯肉是有點碎的肉末，肥瘦參半，滷汁非常夠味，滿滿的膠質讓魯肉飯吃起來微微的黏口，喜愛南部魯肉飯的我給過，哈哈

肉焿湯 50元

肉焿湯湯頭是有一點點薄芡，喝起來真的是湯，不是羹喔，口感是比較清爽，肉焿紮實帶點咬勁，但我愛的是羹的那一種，喜好看個人啦，為了魯肉飯我可以再來吃

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店家/景點資訊

天一香肉焿順

評分： / 4.3

地址：200基隆市仁愛區仁三路27-1號( 地圖 )

電話：02 2428 3027

營業時間

星期一: 11:00 – 23:30,

星期二: 11:00 – 23:30,

星期三: 11:00 – 23:30,

星期四: 11:00 – 23:30,

星期五: 11:00 – 23:30,

星期六: 11:00 – 23:30,

星期日: 11:00 – 23:30

交通資訊