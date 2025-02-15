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> 美食 > 【台中豐原】老三元爌肉飯｜豐原人氣古早味爌肉飯、排骨飯、豬腳飯。經典老滷汁超下飯！ - 貪吃猴的幻想

【台中豐原】老三元爌肉飯｜豐原人氣古早味爌肉飯、排骨飯、豬腳飯。經典老滷汁超下飯！ - 貪吃猴的幻想

2025-02-15 19:54:00 文字：貪吃猴
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貪吃猴

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【台中豐原】老三元爌肉飯｜豐原人氣古早味爌肉飯、排骨飯、豬腳飯。經典老滷汁超下飯！ - 貪吃猴的幻想

老三元爌肉飯，許多豐原人從小吃到大的古早味便當店。老三元爌肉飯曾經暫停營業一段時間現在終於回來了~早上一開門就大排長龍，經典滷排骨、豬腳、爌肉飯許多老饕就愛這一味。店內可內用也可外帶便當，價格比之前有漲價一些，沒吃過的朋友還是可以嘗鮮看看啦~

老三元爌肉飯
地址:台中市豐原區豐洲路70號
電話:04-2522-7981
時間:10:30–15:00(二三四休息)

豐原美食推薦

老三元爌肉飯在哪裡?

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老三元爌肉飯去年暫停營業到現在，終於又開始營業了。這間算是許多在地人從小吃到大的爌肉飯，結果還沒到時間門口已經大排長龍~趕緊來瞧瞧

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一大早廚房就開始忙著備料，店內已經傳出陣陣滷香，老三元爌肉飯重新回歸開幕吸引不少人來朝聖

老三元爌肉飯環境介紹

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白飯會淋上一點經典的老滷汁，滿滿的膠質在這鍋裏頭

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旁邊有味噌湯跟紫菜蛋花湯可以自取，內用都可以免費續

老三元爌肉飯菜單價位

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回顧老三元爌肉飯之前的價格，現在物價真的漲了好多，有人覺得貴，有人還是愛吃這一味，這個就見仁見智啦~

豬腳飯$110

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他們家豬腳真的還不錯，滷的入味，Q彈外皮有豐富膠質吃完嘴邊還會黏黏的，喜歡豬腳的可以嘗試~

排骨飯$110

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朋友推薦他們家的滷排骨是比較厲害的，肉排醬香四溢，雖沒滷到入口即化的程度，口感是軟嫩帶點咬勁，整體味道也是不錯。

爌肉飯$100

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爌肉飯可以跟店員說要肥的還是瘦的部分，肥的油脂比較多，已經滷到非常軟嫩，跟前面2種比較起來還是比較中規中矩。

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白飯搭配滷汁，基本配菜還有菜脯、青菜、滷蛋等，推薦搭配店內的辣椒味道還不錯

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一碗飯配個湯簡單飽足一餐，平時吃個飯或是買便當，這間也是一個選擇，簡單分享給大家。

店家資訊

老三元爌肉飯
地址:台中市豐原區豐洲路70號
電話:04-2522-7981
時間:10:30–15:00(二三四休息)

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評分者：貪吃猴
評論分數
5.0

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place台中市豐原區豐洲路70號
3.63 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
3.83
服務品質
3.50
裝潢氣氛
3.50
CP值
3.17
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