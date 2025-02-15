{台中景點}霸王龍雷奇3D動畫展&快閃店，台中站只到2025年4月26日，完全免費不過展區有點小，不過紀念品店超有趣很好買，走過路過可以來看一下。

我們一家大小都是宮西達也的粉絲，家裡還有一整套的霸王龍書，

一知道『霸王龍雷奇3D動畫展&快閃店』要來台中，馬上就趕快來朝聖一下，

老實說，展區真的有點小，不過有許多霸王龍的各種角色的造景可以拍照，

最後還有快閃店可以購買周邊商品，有限量福袋、抽抽樂還有專屬扭蛋、拍照跟姓名貼可以製作，

入場還會送霸王龍著色紙，還有機會跟霸王龍面對面拍照喔！

霸王龍雷奇3D動畫展&快閃店-台中站

｜日期：𝟐𝟎𝟐5.𝟎2.𝟎6-𝟐𝟎𝟐5.𝟎4.06

｜時間：平日𝟏𝟏:𝟎𝟎-19:𝟎𝟎假日11:00-19:30

｜地點：臺中驛鐵道文化園區（𝟒𝟎𝟎台中市中區台灣大道一段𝟏號）

在另外一側比較靠近新火車站這邊，還會有超大的霸王龍雷奇的充氣模型，超適合拍照，效果超級好。

「霸王龍雷奇3D動畫展&快閃店-台中站」就在台中舊火車站裡面，也就是現在的台中驛鐵道文化園區裡面，

在交通上不管是自行開車、騎車、UBike還是火車、公車上都非常方便，

一到舊火車站就可以看到超大的霸王龍布條，非常明顯。

走進台中驛裡面，有一隻超可愛的坐姿霸王龍雷奇迎接大家。

這次的霸王龍雷奇3D動畫展&快閃店-台中站完全免費，超級佛心。

左邊就是霸王龍雷奇的展區，會有工作人員在入口處活動的著色紙可以免費索取，

完成作品後繳交給工作人員，在展覽結束之後，還有機會獲得禮券或者霸王龍雷奇的娃娃。

一進到展區，就有霸王龍跟葛雷斯迎接大小朋友參觀展覽。

一開始當會先介紹「霸王龍雷奇」，讓大小朋友溫故知新一下。

接著就會看到霸王龍的作者「宮西達也」親筆寫給各位讀者的留言，

字跡超可愛，還有隨手畫得圖也可愛到不行。

接著還會介紹霸王龍裡面的各個角色的基本介紹，還會有角色不同角度的透視圖。

在另外一側有恐龍小知識的互動的小遊戲，

可以看完問題之後，翻開底下的解答，進一步認識各種恐龍知識。

往前一區有比較寬敞的區域，右手邊是作者宮西達也在繪製霸王龍的分鏡作畫圖，

對於喜歡畫漫畫的大小朋友應該會很有幫助。

前方還有一個縮小版的迷你場景，超級可愛，好想直接收藏帶回家。

最受小孩喜愛的應該就是影片播放區了，好多小朋友都看到目不轉睛。

其實展區到這裡就全部結束了，真的是有一點小><

周邊的商品蠻多的，有親子服裝、書籍、鉛筆盒、水壺、貼者、還有很可愛的手偶等等，

現場還有限量的福袋感覺相當超值，喜歡的朋友可以嚐鮮看看。

現場還有提供樣品書可以讓免費閱讀，一旁也有提供小小的閱讀區＋著色區，

小朋友可以在這裡閱讀，現場也有提供簡單的著色蠟筆，小朋友也可以再者裡完成著色畫喔！

現場我們玩了轉轉樂的活動，一次60元，轉了四次，三支原子筆還有一個鉛筆盒，

原子筆上有可愛的霸王龍造型可以選擇，雖然是安慰獎，不過也很可愛啊！

出快閃店外面，還有霸王龍的大頭照貼機、姓名貼、紀念幣以及扭蛋，每一個看起來也都超級可愛的啊！

這次在台中驛文化園區的「霸王龍雷奇3D動畫展&快閃店」，老實說區域真的不大，展區的內容也蠻少的，

喜歡的大小朋友還是可以來走走逛逛，大概可以停留30分鐘左右，

不過在假日期間在園區還會有很多市集攤位、表演活動等等可以順道走走，反正都是免費啊！