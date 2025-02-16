為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 嘉義市東區甜點裡的微光浪漫｜《聖保羅烘焙花園》彌月蛋糕開箱，乳酪與奶凍卷幸福上桌。嘉義彌月蛋糕試吃、媽媽手冊贈品。

嘉義市東區甜點裡的微光浪漫｜《聖保羅烘焙花園》彌月蛋糕開箱，乳酪與奶凍卷幸福上桌。嘉義彌月蛋糕試吃、媽媽手冊贈品。

2025-02-16 05:31:00 文字：引線木偶
share
引線木偶

引線木偶

嘉義人的甜點DNA《 聖保羅烘焙花園 》彌月蛋糕開箱！

每次經過《聖保羅烘焙花園》，小啾啾的眼睛就像雷達鎖定，目標明確——肉鬆麵包！撲滿滿又實在的肉鬆他最愛，其他每款麵包蛋糕也都實在又好吃但這次，我們的目標可不是麵包，而是——#彌月蛋糕 開箱！

詳全文：https://kielkiel.com/%e8%81%96%e4%bf%9d%e7%be%85%e7%83%98%e7%84%99%e8%8a%b1%e5%9c%92/

為什麼是聖保羅？

嘉義人從小吃到大，甜點界的老朋友

彌月蛋糕有質感又美味，送禮超體面

紐約乳酪 vs. 草莓奶凍卷，每一口都是幸福

#開箱亮點

紐約第五街乳酪——濃郁滑順，乳酪香氣滿滿佔據味蕾，搭配酥脆餅乾，完美到想囤貨！

草莓奶凍卷——粉嫩夢幻，酸甜大湖草莓+細滑奶凍，啾啾吃到連叉子都不放過

#彌月試吃攻略

懷孕30週～產後1個月內，帶媽媽手冊/寶寶手冊，就能免費試吃！

訂購滿5000元，加贈彌月小卡，送禮更有心意！

想找一款送禮有面子、自己吃也幸福的彌月蛋糕？就是它了！

#聖保羅烘焙花園 #幸福甜點DNA #一盒在手親友皆讚

===================

★全台皆有門市方便取貨

★本文取貨店家為聖保羅烘焙花園 民族店

地址： 600嘉義市東區民族路81號

營業時間： 9:30-22:00

電話號碼： 05 278 0478

嘉義市東區甜點裡的微光浪漫｜《聖保羅烘焙花園》彌月蛋糕開箱，乳酪與奶凍卷幸福上桌。嘉義彌月蛋糕試吃、媽媽手冊贈品。嘉義市東區甜點裡的微光浪漫｜《聖保羅烘焙花園》彌月蛋糕開箱，乳酪與奶凍卷幸福上桌。嘉義彌月蛋糕試吃、媽媽手冊贈品。嘉義市東區甜點裡的微光浪漫｜《聖保羅烘焙花園》彌月蛋糕開箱，乳酪與奶凍卷幸福上桌。嘉義彌月蛋糕試吃、媽媽手冊贈品。嘉義市東區甜點裡的微光浪漫｜《聖保羅烘焙花園》彌月蛋糕開箱，乳酪與奶凍卷幸福上桌。嘉義彌月蛋糕試吃、媽媽手冊贈品。嘉義市東區甜點裡的微光浪漫｜《聖保羅烘焙花園》彌月蛋糕開箱，乳酪與奶凍卷幸福上桌。嘉義彌月蛋糕試吃、媽媽手冊贈品。嘉義市東區甜點裡的微光浪漫｜《聖保羅烘焙花園》彌月蛋糕開箱，乳酪與奶凍卷幸福上桌。嘉義彌月蛋糕試吃、媽媽手冊贈品。嘉義市東區甜點裡的微光浪漫｜《聖保羅烘焙花園》彌月蛋糕開箱，乳酪與奶凍卷幸福上桌。嘉義彌月蛋糕試吃、媽媽手冊贈品。嘉義市東區甜點裡的微光浪漫｜《聖保羅烘焙花園》彌月蛋糕開箱，乳酪與奶凍卷幸福上桌。嘉義彌月蛋糕試吃、媽媽手冊贈品。嘉義市東區甜點裡的微光浪漫｜《聖保羅烘焙花園》彌月蛋糕開箱，乳酪與奶凍卷幸福上桌。嘉義彌月蛋糕試吃、媽媽手冊贈品。嘉義市東區甜點裡的微光浪漫｜《聖保羅烘焙花園》彌月蛋糕開箱，乳酪與奶凍卷幸福上桌。嘉義彌月蛋糕試吃、媽媽手冊贈品。

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

聖保羅烘焙花園嘉義店

phone
place嘉義市東區民族路81號
5.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up