嘉義人的甜點DNA《 聖保羅烘焙花園 》彌月蛋糕開箱！
每次經過《聖保羅烘焙花園》，小啾啾的眼睛就像雷達鎖定，目標明確——肉鬆麵包！撲滿滿又實在的肉鬆他最愛，其他每款麵包蛋糕也都實在又好吃但這次，我們的目標可不是麵包，而是——#彌月蛋糕 開箱！
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為什麼是聖保羅？
嘉義人從小吃到大，甜點界的老朋友
彌月蛋糕有質感又美味，送禮超體面
紐約乳酪 vs. 草莓奶凍卷，每一口都是幸福
紐約第五街乳酪——濃郁滑順，乳酪香氣滿滿佔據味蕾，搭配酥脆餅乾，完美到想囤貨！
草莓奶凍卷——粉嫩夢幻，酸甜大湖草莓+細滑奶凍，啾啾吃到連叉子都不放過
懷孕30週～產後1個月內，帶媽媽手冊/寶寶手冊，就能免費試吃！
訂購滿5000元，加贈彌月小卡，送禮更有心意！
想找一款送禮有面子、自己吃也幸福的彌月蛋糕？就是它了！
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★全台皆有門市方便取貨
★本文取貨店家為聖保羅烘焙花園 民族店
地址： 600嘉義市東區民族路81號
營業時間： 9:30-22:00
電話號碼： 05 278 0478