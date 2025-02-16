如果說新竹有哪一間店令我想一訪再訪，我覺得非新竹的XX coffee &山穴莫屬了吧

事實上在去山穴之前，就陸續看網友、朋友發過幾張照片，包含環境、餐點等等

當時並沒有把這些照片跟山穴連結在一起，但可以確定的是：每一張照片都非常引誘我

山穴位在新竹市跟竹東的交接處，附近工廠比較多，道路也比較狹窄

山穴也是位在一棟鐵皮工廠旁邊，加上外面被植物遮著，不仔細看的話非常容易錯過

(題外話是這裡一定要開車前往，然後店家會建議車子直接沿著柯湖路停即可)





山穴整體空間不大，店內有很多融合於大自然的設計

包含整間木質調的裝潢、桌椅，還有滿滿的盆栽

超大落地窗映進了窗外的景色跟然光，會讓人有室內外連成一片的錯覺

旁邊烘豆機運行著，讓整間店瀰漫著自家烘培的咖啡豆香

紅磚牆吧檯我已很喜歡，有種呼應在地客家氛圍的感覺

最誘人的當然還有他們露營風的庭院設計

半開放式的庭院地上是那種曠野風格石頭地，枯木擺放成篝火的樣子

幾張露營桌椅隨意擺放著，加上午後的光影

真的讓每個角落都有在野外露營的愜意感

餐點品項都很特別，讓人什麼都想點來試試

飲料由左到右分別點了：冰巧克力＄160、拿鐵$140，還有我的仙苔$180

我的仙苔是抹茶加上昆布，喝起來有點奇特，但意外的清爽

偷偷地說一下山穴是我跟朋友當天去的第二間店

有趣的是，除了我之外的兩個朋友跟都點跟第一間店一樣的飲料

結果都大勝第一家XD

(喝完一口之後直接說，以後完全可以為了這飲料來新竹)

朋友的洋梨焦糖磅蛋糕 $160

像洋梨焦糖磅蛋糕直接就是半顆梨子真的超級浮誇啊！

洋梨是用酒醃過的，有點淡淡的酒味，但也更凸顯了梨子本身的甜

口感濕濕軟軟的，搭上綿密的烤磅蛋糕真的超級美味

無花果塔 ＄170

無花果塔口感非常酸甜，除了上面一整顆無瓜果外下面還有滿滿的無花果醬

唯一的遺憾大概是我我真的瞄準了他們的胡蘿蔔蛋糕超久，結果去的當天剛好沒賣

（點餐前得知時心真的要碎了）



去的時候是冬日，所以太陽很大室外卻非常舒適，毛孩開心的在庭院跑來跑去超級開心的！

唯一要注意的是因為山穴庭院是半開放式空間，除了玩耍要小心不要跑到馬路上

還有附近工廠的狗狗(圖中的小黑)會直接跑來，他雖然很溫和但因為有些毛孩不親狗，所以還是要多加留意

山穴XXCoffee

地址：310新竹縣竹東鎮柯湖路一段157-6號

營業時間：三～日 10:00–17:00

電話：0919003500