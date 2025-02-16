AGÉ age bakery位在松菸旁，外牆跟LOGO讓他剛營業就在網路上大出鋒同

復古藍色的磚頭搭上霧銀色的LOGO給人一種美式的懷舊感，前面隨便一站都好時尚

也因為開在轉角處，真的讓人不易忽視，也擁有漂亮的雙面採光

另一側牆搭上可愛的海報跟LOGO，風格有點韓系

因為主要是外帶，所以室內空間不大座位也沒有太多

吧檯旁有兩張落地的立食座位，另外就是一側的長凳了，上面兩張小桌子

雖然簡單但給人感覺很舒服

既然是bakery， AGÉ age bakery除了法式甜甜圈之外還有可頌、烤土司等

而且口味我也都很有興趣

只可惜甜甜圈一份最少就兩個，吃起來真的很飽，不然真的想每個都買來試試看！

餐點全都是現點現做，除了可以吃到最酥軟的甜甜圈外，還可以看著店員妝點的一顆一顆的甜甜圈

我完全是瞄準他們的開心果甜甜圈去的！

飽滿的開心果在咬下一口後全部爆出，身為開心果控真的超滿足！

口味偏甜但開心果味道很重，加上上面還灑上開心果碎，整個吃起來真的超夢幻

另外還點了栗子

一樣是裡面擠著栗子醬，外面擠上栗子泥，長得有點像是甜甜圈版的蒙布朗

口味一樣偏甜，但吃過至今我一直想再回訪（笑）

搭配上特別的紅芭樂美式，果酸搭上咖啡酸也減少了不少甜膩感！







開門前就看到店員隔著玻璃在拍、逗弄托醬（笑）也招呼我們提前進去等待

店內可落地，也可以直接座椅

真的非常推薦可以來這裡買個甜甜圈到松菸去野餐

AGÉ age bakery 法式甜甜圈

地址：110台北市信義區忠孝東路四段553巷22弄12號1樓

營業時間：12:00–19:00 (週一休)

電話：0287683869

*要注意一下店家現在只收現金跟街口，不收信用卡、apple pay