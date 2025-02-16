前言

回想小時候，大漠的爸爸都會過年的時候，載全家去花蓮找姑姑，也就會順便在花蓮遊玩 ~

那時還沒有「蘇花改」，可以在原本的「蘇花公路」路上，欣賞東海岸的美景，雖然有大多時間都睡著了 😴

至從「蘇花改」通車後，雖然「安全大增」和「通行時間縮短」，但換來的就是這些「美麗的景色」，慢慢地消失在大家的眼裡，沿途的「休憩景點」也慢慢的沒落了 😳

比方說「清水斷崖 (台 9 丁線)」、「蘇花觀音石」、「南方澳漁港」、「慶安堂 (東澳土地公廟)」，還有這篇文章的主角「東澳灣」~

這次大漠不是要在「蘇花公路」上俯瞰「東澳灣」，而是在親自踏上「東澳灣」的海灘上 ~

一、大肉粽 (消波塊)

今天的天氣不好，是個「大陰天」，整片「沙灘」都灰矇矇的，結果反而讓「消波塊」更吸引「人的眼球」 😆

看看這一整排的「消波塊」，是不是真的比較吸引「人的眼球」😂

每每看到「消波塊」，都會想到「小學老師」教的，一顆「消波塊」價值「三萬元」，臺灣的海岸很富有，不知道現在有沒有漲價了 😆

「東澳灣」沿海的道路，是有「終點」的，沒有辦法繼續前往「花東方向」~

道路的最尾端是「粉鳥林漁港」，據說漁港旁還藏有一處「秘境」😀

二、沙灘

「東澳灣」是個「月牙灣」，中間部分是個「平矮的沙灘」，兩側尾端是「高聳的山脈」~

進入到「沙灘」後，看上去會更加的明顯 ~

「沙灘地形」在台灣東部地區比較少，所以「東澳灣」給「東部人」帶來了不小的「小確性」，讓大家不必大老遠的跑到「西部」尋找「沙灘」 ~

雖然「天氣不好」，但海岸依舊「美麗」 ，仍有不少遊客在此「拍照」留念 😁

「東部沙灘」跟「西部沙灘」有幾處特點不太一樣 ~

比方說「西部沙灘」筆直，幾乎看步道盡頭，而「東部沙灘」長短不一，但尾端都會是「高聳的山脈」~

「東部沙灘」與大海接壤的地方，通常會是「礫石灘」，而不會是「沙灘」~

這也讓來「東部沙灘」的「遊客」，多了一個「小樂趣」 ，就是在「礫石灘」上，尋找很特別的「鵝卵石」😄

有時也會看到「酒瓶破碎的玻璃」被磨得「又圓又光滑」，大漠覺得還蠻漂亮的，尤其是綠色的酒瓶 😆

三、礫石灘

(一)、巨大「鵝卵石」

來到「礫石灘」上，不只會看到許多「小小的鵝卵石」，還會看到「超巨大的鵝卵石」，來不及被「磨平」、「磨圓」以及「打磨光滑」😆

大漠很好奇，「這麼大的石頭」到底要花多少時間，才會變成常見的「鵝卵石」大小 😕

「東澳灣」跟「花蓮」的「七星潭」很像，但好像沒有「七星潭」有名 😖

難道是離「市區」太遠了 ❓

(二)、正常「鵝卵石」

除了少數的「巨大鵝卵石」，剩下的都是常見的「鵝卵石」大小 ~

滿滿的正常「鵝卵石」~

這也讓大漠一時忘記，這裡還有「沙灘」 😂

大漠比較喜歡「沙灘」，雖然「礫石灘」也很美，但少了「玩沙」的樂趣 ~

那大家是比較喜歡「沙灘」，還是「礫石灘」呢 ❓

還是小孩才做選擇，大人直衝「東澳灣」，讓「沙灘」、「礫石灘」一次滿足 😂

遠方的海上發現兩艘「漁船」，不知道是不是從「粉鳥林漁港」出航的 ❓

還是「南方澳漁港」開過來捕魚的 ❓

四、漂流木

發現遠方，好像有一塊「漂流木」~

大漠很感興趣的，快速來到「漂流木」旁 😆

看上去「很完整」，還保有「樹幹」的模樣呢 ~

「漂流木」上頭還有「菇類」呢 ~

似乎是連同「樹幹」一起來到「海邊」，但經不起「海風」的吹殘，已經「風乾」了 😖

大漠覺得「沙灘」和「大海」加上「漂流木」，看很來很搭捏 😄

五、尋找「特色鵝卵石」

天氣冷颼颼，大漠今天不「玩沙」，要來去找找「有特色」的「鵝卵石」~

找到了「顏色」跟大家不一樣的「鵝卵石」~

因該是含有「鐵的元素」，「生鏽」後呈現「黃褐色」吧 😆

「黃褐色」在「陰天的海邊」在特別「顯眼」，有一種「鶴立雞群」的感覺 😆

為什麼是「陰天的海邊」呢 ❓因為「陰天」的「沙子」都「灰灰的」😆

而「大太陽」下「沙子」都「黃黃的」，跟「黃褐色」比較像，這樣就不顯眼了 😆

找到了一顆「心型石」💗

「紋路」很整齊的「鵝卵石」~

通常「鵝卵石」的「紋路」都是「肆意揮灑」的，所以大漠覺得它很有特色 😁

又找到一顆「黃褐色」的「鵝卵石」，但這次的「顏色比較淺」，而且「比較小顆」，所以「比較可愛」 😆

換個「角度」再拍一張 😁

六、「沙灘車」足跡

尋找「特色鵝卵石」時，看到了「沙灘」上，有長長的「輪胎痕跡」~

大漠正在疑惑時，就有一台「沙灘車」行駛而過，又多了好幾條「輪胎印」 😆

回家做功課後，才知道「東澳灣」這邊還有商家，提供遊客玩「獨木舟」、「沙灘車」和「水上摩托車」等 ~

但今天都沒有看到「遊客」在玩這些項目，可能因為「今天天氣不好」的原因吧 😅

剛剛行駛過的「沙灘車」，看起來就是「老闆」或「員工」，再用「沙灘車」代步，很忙的樣子 😆

七、「東澳灣」海浪

(ㄧ)、捕捉「浪花」

等會就要去下一個景點，到「粉鳥林漁港」探索「秘境」 ~

離開前，先來欣賞「東澳灣」海浪 😁

今天的「海浪還蠻大」的，剛好海邊「有塊巨石」，大漠想看看它們互相碰撞下，會激起多大的「浪花」 😆

第一次拍攝的「失敗」，沒有拍到「浪花」😅

再試一次 ~

雖然沒有拍到「浪花」的最高點，但已經有接近大漠想拍出的效果了 😄

這次的「海浪」有點大，差點把「鞋子」泡在「海水」裡了 😖

到「海邊」不玩水，還是要準備一雙「備用鞋」，比較保險 😇

(二)、長曝「海浪」

大漠無聊的用起了，手機拍「流水」的模式，想看看「海浪的軌跡」，結果獲得了一張，看起來「很有仙氣」的照片 👍

雖然「zenfone 10」有「六軸防手震」，但使用「流水」的模式，還是要使用「腳架」成功率比較高，手持「4 秒」真的太難了 😆

看看這一張照片，把「手的晃動」全部記錄下來了 😂

不過大漠覺得「這麼晃」的照片，有另一種美感，還挺好看的 😆

「流水」模式下的「照片」，雖然很漂亮，但大漠種覺得有點「假假的」，實在是太「不真實」了😂

站遠一點拍，看上去好很多，「真實」了一點 ~

要來去下一個景點「粉鳥林漁港」囉 ~

大漠在「停車處」附近，發現漂亮的「文珠蘭」~

地圖

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