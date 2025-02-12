因為地緣的關係，中科的大城享泰食一直是強生上班時中午最常去用餐的餐廳之一。主要是對面就有超大停車場，再來就是平日還有商業午餐的選項，平均不到300就可以吃到好吃的泰式料理很划算~就算是單點也有很多選項，完全不怕找不到自己想吃的菜色、只怕選擇困難啦！



中科的大城享泰食位在西屯路上，另外在大坑、大里、松竹也都有分店哦！



大城享泰食-中科店

地址：台中市西屯區西屯路三段166-89號

電話：04 2461 8869

營業時間：平日11:00-14:30 ; 17:30-21:00、假日11:00-21:00



大城享泰食中科店│用餐環境

我們吃過好幾家分店，大城享泰食每間裝潢風格都算很一致，雖然中科店的用餐座位還蠻多共有兩層樓面，但每次到用餐尖鋒時間總是要稍微等一下，因為生意太好常客滿呀！我們這天刻意避開正中午用餐才不用等～



二樓環境如圖，還有一個圓桌可以容納比較多人聚餐。



這裡也有擺放一些店內會使用的食材，都是泰國原裝進口的哦！



對了，來這邊吃泰式料理，也可以品嚐他們的泰式奶茶、羅望子汁、檸檬綠茶等，都是吧台這裡現做。怕吃辣的不妨可以點個稍微甜的飲料，會比較解辣哦！



大城的吉祥物，大象玩偶超可愛～



大城享泰食中科店│菜單Menu

大城享泰食的菜單有單點、個人套餐與多人套餐，聚餐時很方便不用費心思直接選擇有經典菜色的套餐即可！不過我們這次來大城全部都採單點，因為商業午餐實在太常吃了 哈～



大城享泰食中科店│餐點內容

涼拌海鮮沙律

這道涼拌很有兩把刷子耶！不僅有花枝、蝦仁之外還有蟹腳，酸酸甜甜的小辣風味。非常開胃，如果多人用餐可以點一盤大家一起分享



因為是海鮮，我們吃的時候都會特別的注意是否有腥味。大城的師傅真的很會料理 ，不僅沒有腥味，口感還很Q彈，鮮度保持的很棒



蘸醬松阪豬

這道也很好吃，是大城的新菜色！看這個松阪豬的份量，老實說給強生一盤，再來兩碗飯直接吃完都不成問題！



店家也有介紹，有四種吃法，一個是先吃原味，一個是用泰式香料的沾醬吃起來很有在街頭小吃的感覺，如果覺得想辣一點可以再接著用辣粉，完全又是另一種層次感，或是單純擠上檸檬吃也OK。對了，豬肉外皮酥酥脆脆口感很嫩，完全是必點菜色！



火山酸辣排骨

這道之前在別的地方也有吃到類似的，但大城的排骨多加了紅麴去醃製，所以顏色看起來會紅紅的。上面香菜對我們來說超香，喜歡的人會很愛，底部還有蒜片和一些高麗菜做搭配哦～



肋排已經切成一條一條，吃的時候很方便，整條肉可以直接被輕鬆撕下來。搭配蒜末和juicy的肉肉，口齒留香呀～



香辣海鮮陶鍋

使用陶土製作的陶鍋盛裝，因為鍋具本身會有氣孔，可以保溫還有蓄熱，上桌時還可以聽到滋滋的聲響～



除了有花枝、蝦仁、蛤蜊等優質蛋白質，裡頭還有米糠！另外搭配一些四季豆和九層塔增添香氣和口感～多種海鮮搭配大城特調的醬料，整體吃起來辣度蠻高偏酸鹹香辣的風味，也是非常下飯的一道哦！



蝦醬空心菜

看到菜單也有高麗菜可選擇，但如果有空心菜我們就會直接選這道XD，空心菜炒得很脆口不軟爛、蝦醬風味剛剛好不會太重～



不得不說蝦醬風味一炒下去，整個也是白飯殺手啦



泰式奶茶；香柚綠茶

泰奶的茶香味很重，濃度也很夠沒有稀釋過的感覺，比例很OK！香柚綠茶的柚子味濃厚，柚子的香氣飽滿。兩杯都很解辣超適合我們當天吃的餐點。



金錢蝦餅

一份共有三塊，口感很酥脆，搭配甜中帶酸的沾醬很好入口。



偷偷說裡面是塞滿蝦漿，超飽滿的！所以切開對折，直接一口咬下，媽啊！超滿足的呀



對了！沾醬吃酸酸甜甜，也很不錯哦



酸子辣雞翅

這道雞翅底下還有小隻棒棒腿哦！重點是用羅望子做的醬下去炒，濃稠的醬汁已經黏在雞翅上，酸度蠻明顯的但不會過度，整體吃起來很順口。

來個斷面！天啊那個白芝麻真的畫龍點睛，吃起來很香的芝麻味



芒果西米爽

這道如果去泰國也會很常見，滿滿的芒果香氣加上西米露整個很合拍耶！稍微一點碎冰讓人解辣，讓這令人滿足的一餐劃下美好的句點～



對了，大城享泰食每月都有不同活動，以下是近期活動供參考有去可以好好把握一下。活動內容都可以再次看大城享泰食的FB為主～

以上就是在中科的大城享泰食的食記，說真的他們的生意已非常不錯，深怕再推下去可能日後午餐是2pm才吃的到😅，但菜色好吃還是必須推薦啦！喜歡泰式的捧友就別錯過這間美食哦！

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大城享泰食中科店│店家資訊

大城享泰食-中科店

地址：台中市西屯區西屯路三段166-89號

電話：04 2461 8869

營業時間：平日11:00-14:30 ; 17:30-21:00、假日11:00-21:00

FB：https://pse.is/739p2l



<本文為大城享泰邀約試吃，內容均為真實感受>



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