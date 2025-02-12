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一個人也能吃的泰式料理超方便！有單點也有個人套餐型式，用餐時間滿滿人潮～

2025-02-12 00:00:00 文字：強生與小吠
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強生與小吠

強生與小吠

因為地緣的關係，中科的大城享泰食一直是強生上班時中午最常去用餐的餐廳之一。主要是對面就有超大停車場，再來就是平日還有商業午餐的選項，平均不到300就可以吃到好吃的泰式料理很划算~就算是單點也有很多選項，完全不怕找不到自己想吃的菜色、只怕選擇困難啦！
一個人也能吃的泰式料理超方便！有單點也有個人套餐型式，用餐時間滿滿人潮～

中科的大城享泰食位在西屯路上，另外在大坑、大里、松竹也都有分店哦！
一個人也能吃的泰式料理超方便！有單點也有個人套餐型式，用餐時間滿滿人潮～

一個人也能吃的泰式料理超方便！有單點也有個人套餐型式，用餐時間滿滿人潮～ 大城享泰食-中科店
一個人也能吃的泰式料理超方便！有單點也有個人套餐型式，用餐時間滿滿人潮～ 地址：台中市西屯區西屯路三段166-89號
一個人也能吃的泰式料理超方便！有單點也有個人套餐型式，用餐時間滿滿人潮～ 電話：04 2461 8869
一個人也能吃的泰式料理超方便！有單點也有個人套餐型式，用餐時間滿滿人潮～ 營業時間：平日11:00-14:30 ; 17:30-21:00、假日11:00-21:00
一個人也能吃的泰式料理超方便！有單點也有個人套餐型式，用餐時間滿滿人潮～

大城享泰食中科店│用餐環境

我們吃過好幾家分店，大城享泰食每間裝潢風格都算很一致，雖然中科店的用餐座位還蠻多共有兩層樓面，但每次到用餐尖鋒時間總是要稍微等一下，因為生意太好常客滿呀！我們這天刻意避開正中午用餐才不用等～
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二樓環境如圖，還有一個圓桌可以容納比較多人聚餐。
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這裡也有擺放一些店內會使用的食材，都是泰國原裝進口的哦！
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對了，來這邊吃泰式料理，也可以品嚐他們的泰式奶茶、羅望子汁、檸檬綠茶等，都是吧台這裡現做。怕吃辣的不妨可以點個稍微甜的飲料，會比較解辣哦！
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大城的吉祥物，大象玩偶超可愛～
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大城享泰食中科店│菜單Menu

大城享泰食的菜單有單點、個人套餐與多人套餐，聚餐時很方便不用費心思直接選擇有經典菜色的套餐即可！不過我們這次來大城全部都採單點，因為商業午餐實在太常吃了 哈～一個人也能吃的泰式料理超方便！有單點也有個人套餐型式，用餐時間滿滿人潮～
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大城享泰食中科店│餐點內容

涼拌海鮮沙律
這道涼拌很有兩把刷子耶！不僅有花枝、蝦仁之外還有蟹腳，酸酸甜甜的小辣風味。非常開胃，如果多人用餐可以點一盤大家一起分享一個人也能吃的泰式料理超方便！有單點也有個人套餐型式，用餐時間滿滿人潮～
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因為是海鮮，我們吃的時候都會特別的注意是否有腥味。大城的師傅真的很會料理 ，不僅沒有腥味，口感還很Q彈，鮮度保持的很棒
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蘸醬松阪豬
這道也很好吃，是大城的新菜色！看這個松阪豬的份量，老實說給強生一盤，再來兩碗飯直接吃完都不成問題！
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店家也有介紹，有四種吃法，一個是先吃原味，一個是用泰式香料的沾醬吃起來很有在街頭小吃的感覺，如果覺得想辣一點可以再接著用辣粉，完全又是另一種層次感，或是單純擠上檸檬吃也OK。對了，豬肉外皮酥酥脆脆口感很嫩，完全是必點菜色！
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火山酸辣排骨
這道之前在別的地方也有吃到類似的，但大城的排骨多加了紅麴去醃製，所以顏色看起來會紅紅的。上面香菜對我們來說超香，喜歡的人會很愛，底部還有蒜片和一些高麗菜做搭配哦～
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肋排已經切成一條一條，吃的時候很方便，整條肉可以直接被輕鬆撕下來。搭配蒜末和juicy的肉肉，口齒留香呀～
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香辣海鮮陶鍋
使用陶土製作的陶鍋盛裝，因為鍋具本身會有氣孔，可以保溫還有蓄熱，上桌時還可以聽到滋滋的聲響～
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除了有花枝、蝦仁、蛤蜊等優質蛋白質，裡頭還有米糠！另外搭配一些四季豆和九層塔增添香氣和口感～多種海鮮搭配大城特調的醬料，整體吃起來辣度蠻高偏酸鹹香辣的風味，也是非常下飯的一道哦！
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蝦醬空心菜
看到菜單也有高麗菜可選擇，但如果有空心菜我們就會直接選這道XD，空心菜炒得很脆口不軟爛、蝦醬風味剛剛好不會太重～
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不得不說蝦醬風味一炒下去，整個也是白飯殺手啦一個人也能吃的泰式料理超方便！有單點也有個人套餐型式，用餐時間滿滿人潮～
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泰式奶茶；香柚綠茶
泰奶的茶香味很重，濃度也很夠沒有稀釋過的感覺，比例很OK！香柚綠茶的柚子味濃厚，柚子的香氣飽滿。兩杯都很解辣超適合我們當天吃的餐點。
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金錢蝦餅
一份共有三塊，口感很酥脆，搭配甜中帶酸的沾醬很好入口。
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偷偷說裡面是塞滿蝦漿，超飽滿的！所以切開對折，直接一口咬下，媽啊！超滿足的呀一個人也能吃的泰式料理超方便！有單點也有個人套餐型式，用餐時間滿滿人潮～
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對了！沾醬吃酸酸甜甜，也很不錯哦
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酸子辣雞翅
這道雞翅底下還有小隻棒棒腿哦！重點是用羅望子做的醬下去炒，濃稠的醬汁已經黏在雞翅上，酸度蠻明顯的但不會過度，整體吃起來很順口。一個人也能吃的泰式料理超方便！有單點也有個人套餐型式，用餐時間滿滿人潮～

來個斷面！天啊那個白芝麻真的畫龍點睛，吃起來很香的芝麻味
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芒果西米爽
這道如果去泰國也會很常見，滿滿的芒果香氣加上西米露整個很合拍耶！稍微一點碎冰讓人解辣，讓這令人滿足的一餐劃下美好的句點～
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對了，大城享泰食每月都有不同活動，以下是近期活動供參考有去可以好好把握一下。活動內容都可以再次看大城享泰食的FB為主～一個人也能吃的泰式料理超方便！有單點也有個人套餐型式，用餐時間滿滿人潮～

以上就是在中科的大城享泰食的食記，說真的他們的生意已非常不錯，深怕再推下去可能日後午餐是2pm才吃的到😅，但菜色好吃還是必須推薦啦！喜歡泰式的捧友就別錯過這間美食哦！

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大城享泰食中科店│店家資訊

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一個人也能吃的泰式料理超方便！有單點也有個人套餐型式，用餐時間滿滿人潮～  FB：https://pse.is/739p2l
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<本文為大城享泰邀約試吃，內容均為真實感受>
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服務品質
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裝潢氣氛
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