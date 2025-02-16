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新莊美食 蓮花泰式小吃店 平價好吃美味 口味道地深受在地移工喜愛 內附菜單

2025-02-16 15:39:00 文字：Ｍaggie
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Ｍaggie

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蓮花泰式小吃店 在新莊化成路上 算是小有名氣，之前在化成路780號上，經過總是見到外面大排長龍生意很好。 

最近搬到化成路86號，生意還是很好，想吃的朋友可以先電話預約訂位，才不會等太久。

 

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蓮花泰式小吃店

地址：新北市新莊區化成路86號

電話：02 2298 8367

營業時間：10:30-21:00 

公休日：星期一

 

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一進口就看到滿滿的人，除了內用之外，有不少都是來外帶的，

還好我們有事先訂位，不然真怕沒位子要等候

 

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跟櫃枱報到後，確認訂位資訊直接帶我們往裡面走，

才發現裡面別有洞天，內用環境寬敞舒適位子還蠻多的

 

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有適合多人用餐的圓桌

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長方桌子適合2-4人用餐，我們今天是４人用餐
店家安排我們坐這

 

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菜單名項多達60幾種，價格介於100-200左右，價位算是便宜

物美價廉不僅台灣人喜愛，也吸引不少外藉朋友來用餐

 

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每桌都有擺放三種調味料，供客人使用

 

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打拋豬肉＄130

使用紅綠辣椒、洋蔥等辛香料拌著豬絞肉一起拌炒,

鹹香中帶點香辣，好適合來上一碗白飯一起食用

 

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吃泰國菜一定必點白飯，店裡使用的是泰國香米，晶瑩剔透的米飯很適合拌打拋豬一起食用

 

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涼拌海鮮$160

蝦子、花枝 Q彈爽脆，加上酸辣醬汁，清爽又開胃

 

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椒麻雞$130

椒麻雞外皮酥脆，雞腿肉有事先醃漬過，一口咬下嚐的到咖哩的香氣

沾上椒麻醬汁香辣帶勁更夠味

 

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檸檬魚＄280

好喜歡這道菜，一上桌就聞到檸檬酸甜的香氣，細緻的魚肉包裹著醬汁

酸酸辣辣的一點腥味也沒有，真的好好吃唷

 

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豬肉炒飯＄100

炒飯鑊氣十足吃的出米飯的香味

 

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蝦醬空心菜＄110

蝦醬味道夠有入味，配上空心菜很加分

 

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豬肉烘蛋＄120

蛋香味十足外皮脆脆的沾上甜辣醬一起食用，好加分

 

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月亮蝦餅＄160

招牌必點，吃起來不會粉粉的，紮實的口感味道鮮甜，難怪會是蓮花的招牌菜

《蓮花泰式小吃店》菜單菜色選擇多，平價好吃份量大，喜歡吃泰式料理的人一定要收藏

 

蓮花泰式小吃店

地址：新北市新莊區化成路86號

電話：02 2298 8367

營業時間：10:30-21:00 

公休日：星期一

 

 

 

 

 

 

 

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蓮花泰式小吃店

phone02-22988367
place新北市新莊區化成路86號
5.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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