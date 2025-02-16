【台北食記】居和熹湯包

內湖737巷湯包是以前我在台北念書時最懷念的美食之一，當年為了吃到湯包甘願冒著風雨排隊，如今湯包店已從市場的攤位遷出，有了自己的店面並改名為居和熹湯包，他們的湯包皮薄餡多有滿滿的湯汁，用餐環境也變得非常好，這次帶著妻兒一起回味一下當年排爆的美食。

開車前往可停鄰近的港富立體停車場，搭乘捷運至港墘站下車，步行約10分鐘可抵達。

▲現在新的店面也是位在737巷內，離之前的市場有點距離。

▲店內使用自助點餐機點餐，只能付現無法電子支付和刷卡，店內只賣四種選項。

▲點完餐付完款後拿取餐牌等候叫號取餐。

▲店內用餐空間明亮乾淨寬敞，環境很舒適完全沒有擁擠感。

▲醬料台上有餐具和各式醬料可自取。

▲經典薄皮湯包 125元：一籠有八顆，摺痕捏得很好看，湯包內有滿滿的湯汁拿起來頗有重量，內餡肥瘦各半，口味走的是清爽路線，吃起來感覺很當年的口味有些許差異。

▲飽滿鮮肉蒸餃 105元：蒸餃內餡塞得很滿，是泥狀的而不是整團肉塊，沒有覺得太驚豔的地方。

▲主廚私房酸辣湯 45元：酸辣湯45元蠻大一碗，內有鴨血、豆腐、金針菇、紅蘿蔔絲、木耳等配料，湯頭濃郁勾芡，酸味和辣味都恰到好處。

雞蛋糕短評：原737巷內市場內的湯包，使用點餐機點餐，湯包一籠125元有八顆，皮薄內有滿滿的湯汁，蒸餃有滿滿的內餡肉很瘦，酸辣湯有豆腐、木耳和鴨血，微酸的湯頭非常夠味。



用餐環境★★★★

餐點★★★★

服務★★★☆

CP值★★★



【居和熹湯包美食資訊】

地址：台北市內湖區內湖路一段737巷71號

電話：0226560868

官網：facebook

營業時間：11:30–23:30

外送：

線上預定：無

停車場：無

服務費：無

洗手間：有

刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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