為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 【台北食記】居和熹湯包 - 內湖737巷名店，皮薄餡多有滿滿湯汁

【台北食記】居和熹湯包 - 內湖737巷名店，皮薄餡多有滿滿湯汁

居和熹湯包 居和熹湯包菜單 台北美食 內湖美食 more
2025-02-16 20:48:00 文字：雞蛋糕生活美學專題報告
share
雞蛋糕生活美學專題報告

雞蛋糕生活美學專題報告

【台北食記】居和熹湯包 -

 

內湖737巷湯包是以前我在台北念書時最懷念的美食之一，當年為了吃到湯包甘願冒著風雨排隊，如今湯包店已從市場的攤位遷出，有了自己的店面並改名為居和熹湯包，他們的湯包皮薄餡多有滿滿的湯汁，用餐環境也變得非常好，這次帶著妻兒一起回味一下當年排爆的美食。

 

開車前往可停鄰近的港富立體停車場，搭乘捷運至港墘站下車，步行約10分鐘可抵達。

【台北食記】居和熹湯包 -

▲現在新的店面也是位在737巷內，離之前的市場有點距離。

 

【台北食記】居和熹湯包 -

【台北食記】居和熹湯包 -

▲店內使用自助點餐機點餐，只能付現無法電子支付和刷卡，店內只賣四種選項。

 

【台北食記】居和熹湯包 -

▲點完餐付完款後拿取餐牌等候叫號取餐。

 

【台北食記】居和熹湯包 -

【台北食記】居和熹湯包 -

▲店內用餐空間明亮乾淨寬敞，環境很舒適完全沒有擁擠感。

 

【台北食記】居和熹湯包 -

▲醬料台上有餐具和各式醬料可自取。

 

【台北食記】居和熹湯包 -

【台北食記】居和熹湯包 -

【台北食記】居和熹湯包 -

經典薄皮湯包 125元：一籠有八顆，摺痕捏得很好看，湯包內有滿滿的湯汁拿起來頗有重量，內餡肥瘦各半，口味走的是清爽路線，吃起來感覺很當年的口味有些許差異。

 

【台北食記】居和熹湯包 -

【台北食記】居和熹湯包 -

飽滿鮮肉蒸餃 105元：蒸餃內餡塞得很滿，是泥狀的而不是整團肉塊，沒有覺得太驚豔的地方。

 

【台北食記】居和熹湯包 -

【台北食記】居和熹湯包 -

主廚私房酸辣湯 45元：酸辣湯45元蠻大一碗，內有鴨血、豆腐、金針菇、紅蘿蔔絲、木耳等配料，湯頭濃郁勾芡，酸味和辣味都恰到好處。

 

雞蛋糕短評：原737巷內市場內的湯包，使用點餐機點餐，湯包一籠125元有八顆，皮薄內有滿滿的湯汁，蒸餃有滿滿的內餡肉很瘦，酸辣湯有豆腐、木耳和鴨血，微酸的湯頭非常夠味。


用餐環境★★★★
餐點★★★★    
服務★★★☆
CP值★★★


【居和熹湯包美食資訊】

地址：台北市內湖區內湖路一段737巷71號
電話：0226560868
官網：facebook
營業時間：11:30–23:30
外送： 
線上預定：無
停車場：無
服務費：無
洗手間：有
刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
【如果你喜歡這篇文章，歡迎至文章下方分享並按讚】


檢視較大的地圖

 

 

延伸閱讀：

 

新竹美食懶人包，請點我↓↓↓

新竹美食懶人包.jpg

【台北食記】三芝公雞咖啡

下面連結追蹤追起來，麻煩各位看倌了↓↓↓

雞蛋糕生活美學專題報告IG

雞蛋糕生活美學專題報告FB粉絲團

文章標籤
居和熹湯包 居和熹湯包菜單 台北美食 內湖美食 737巷美食 台北湯包 內湖湯包 737巷湯包 台北餐廳 內湖餐廳 台北小吃 內湖小吃
創作者介紹
創作者 雞蛋糕 的頭像
雞蛋糕

雞蛋糕生活美學專題報告

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#台北美食
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

居和熹

phone（02）-0868
place台北市內湖區內湖路一段737巷71號
3.75 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.00
服務品質
3.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
3.00
share place
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up