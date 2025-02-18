想將筆電、平板、手機螢幕畫面以無線方式顯示在電腦螢幕或電視上，我個人覺得最簡單的方式，就是使用隨插即用，而且不需要任何設定的無線投影傳輸器，因此不久前就補充了這組重量輕，提供Full HD解析度的Terzomen AirLink USB-C to HDMI無線投影傳輸器（另有HDMI to HDMI版本），加上這個產品無線傳輸距離可到30公尺，因此使用起來相當方便呢！

我這次選擇使用的Terzomen AirLink無線投影傳輸器，是USB-CR（TX發射器）to HDMI（RX接收器）版本。

將外盒裡面的主角，一組兩個的Terzomen AirLink無線投影傳輸器取出，就看到兩者外觀相似，正面都有一個顯示燈，而透過品牌名稱旁邊的TX、RX字樣，就能區別出誰是發射器（TX），誰是接收器（RX）了。

主角一組兩個的Terzomen AirLink無線投影傳輸器外，外盒裡的其它內容物還有一條USB Type-A to USB Type-C充電線跟使用說明書。

Terzomen AirLink無線投影傳輸器使用起來很簡單，也就是把TX發射器裝在有USB Type-C埠，且支援影像輸出的筆電、平板、手機上，而RX接收器就是連接有HDMI埠的電腦螢幕或電視，然後接上電源即可。

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