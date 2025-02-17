

繼上次來西門町吃韓式料理之後發現這整層樓幾乎都是韓式料理決定跟朋友來挑戰把這層樓的餐廳都吃看看!這次吃的一樣位於西門町唐吉軻德四樓的餐廳-江陵阿嬤吃到飽



其實來之前也沒仔細看，原本以為是要點一個鍋物，配自助吧的其他美食吃到飽，沒想到這裡超值到不行，居然是嫩豆腐鍋無限吃到飽！一人只要498元，兒童 (身高110~140CM) 250元，用餐時間90分鐘，以上收費均需另加10%清潔費。現在還有學生優惠活動，2025/2/13起只要學生來店用餐，並出示本人有效學生證就能享有[學生限定$399吃到飽優惠價](原價498/人)，60歲以上長者也是$399吃到飽優惠價，詳細活動內容請見官方粉絲頁



用餐環境整潔清爽，桌位也很寬敞，整個用餐空間很大，非常適合聚餐。而且學生還有折扣，對於想吃各種韓式料理的朋友來說，這裡是個不錯的選擇



可以使用QR CODE點餐，點進去我們才發現連鍋物也是吃到飽，真的不用怕吃不飽



自助吧台區有一整區的韓式涼拌小菜區，像是韓國泡菜，涼拌綠豆芽、涼拌時蔬等，大致上一般韓式料理會有的小菜都有





炸物區非常豐富，除了必吃的韓式炸雞外，還有炸洋蔥圈、綜合蔬菜炸物等美味選擇。熟食區也讓人驚豔，BBQ鐵板牛、辣炒豬肉，還有辣炒牛肉等豐富選項，每一樣都讓人想吃幾口！這裡很適合想吃到各式韓式料理的饕客們







綜合蔬菜炸物很酥脆好吃口感十足，韓式煎餅當天有兩種口味空心菜海鮮煎餅與馬鈴薯起司煎餅個人比較推空心菜煎餅，吃起來比較有韓式風味感



BBQ鐵板牛肉蠻令人驚豔的吃起來甜甜的牛肉也不會太老軟嫩得宜，還有韓式雜菜冬粉要不是太多選擇不然會一直拿這道冬粉，韓國麻油香氣十足



韓式蒸蛋也是不少人喜歡的菜色，香軟的口感加上豐富的配料，美味好吃



後來發現還有一區是DIY韓式六色拌飯,可以隨著自己的喜好加入配料最後淋上韓式辣醬就變成了美味的拌飯了



連菜包肉都有，可以選擇搭配五花肉。其實把它當作韓式BBQ烤肉來吃也超不錯，把BBQ鐵板牛肉包在裡面，再加上泡菜，瞬間就有了韓式烤肉的風味，香氣十足，甜中帶點微辣口感包上新鮮蔬菜很清爽！



飲料的選擇也很豐富，冰沙、可樂、汽水、咖啡等基本的都有。尤其是冰沙，搭配韓式料理清爽解辣，。



嫩豆腐鍋的湯頭選擇非常多樣，有經典、泡菜、麻辣、蔬菜和綜合菇菇(五辛素)五種口味，每一種都很有特色。而且還可以搭配牛肉、豬肉或海鮮，本來以為就點一鍋結果這些都是無限續吃的鍋物！超級超值！



不要以為鍋物是無限吃到飽就會減料，裡面的配料一樣是滿滿的，嫩豆腐滑嫩入口，湯頭微辣，很適合冬天來上一碗



韓式QQ麵跟雜菜冬粉式蠻推薦的， QQ麵Q彈有嚼勁，微辣的口味非常開胃



後來還拿了小煎餅，小煎餅的口味也有三種，南瓜、泡菜、韭菜，真的飽到不行



六色拌飯可以自己加料蠻有趣的，也有韓式風味



最後還可以來一碗自製甜點——黑糖花生豆腐花。黑糖與花生的香甜味搭配豆腐花的柔滑口感，風味特別蠻不錯的口感



總結:這次來吃江陵阿嬤有別於之前的鍋物料理，因為來之前沒發現他是連鍋物都讓你吃到飽， 真的是平價吃到飽的好選擇之一。韓式家常料理非常多樣，讓人有種在韓國家庭餐館吃飯的感覺，讓我聯想到韓國的中秋節。各種韓式小菜、炸物等應有盡有，種類豐富，喜歡韓式小菜的人不用取捨都能吃到。用餐空間乾淨寬敞，非常適合和朋友或家人一起聚餐。

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餐廳資訊

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江陵阿嬤강릉할매韓鍋料理吃到飽-西門店

地址：台北市萬華區西寧南路123號4樓

(西門町TiT大樓4樓/唐吉訶德樓上)

電話：02-23310501

INLINE訂位:https://reurl.cc/yDakAO

成人498元/人

兒童(身高:110~140 CM) 250元/人

以上收費均需另加10%服務費

用餐時間90分鐘

營業時間：

週日至週四11:00~22:00(收客至20:30)

週五、週六11:00~22:30(收客至21:00)

(全天供餐，無休息時段)

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