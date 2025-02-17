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吃過兩次snob cafe的市政府分店的可頌、早午餐，超愛他們家的可頌！出國前看到他們有新開台北微風南山外帶店，立刻衝來。主打現作可頌搭配飲品，走過路過都可以順手帶回家。作為甜點迷，無論是酥脆層次還是絕美擺盤，這裡絕對不容錯過的下午茶！

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snob cafe 微風南山 環境

Snob Cafe 位於微風南山的商場內，地理位置相當便利，搭乘捷運至台北101站後步行約5分鐘即可抵達。店面設計簡約且溫暖，雖然說是外帶店，但旁邊就有些木質座椅，下午茶和朋友小聚在這裡也沒問題。

各種可頌像是翡翠葡萄可頌、蝴蝶結奶油可頌整齊排放在櫥窗中，看起來特別精緻，真的很難不被吸引！

可頌是Snob Cafe的主打！我個人超愛吃可頌，他們家的讓我吃完一直念念不忘！可頌皆是當日現烤，因此吃起來格外酥脆，且每口都有卡滋卡滋脆響外，還充斥富郁的奶味。

snob cafe 微風南山 餐點

摩卡可可可頌 NT.160 不客觀推薦★★★★★

一款創意十足的飲品甜點結合，飲品上漂浮著一個迷你奶油可頌。奶香濃郁的可頌逐漸吸收了摩卡，酥脆的外層變得微微濕潤，但仍保留部分的脆感，而內層因吸滿了摩卡而更加柔軟，散發出濃濃的巧克力香氣與一絲咖啡的微苦風味。入口時，每一口都能感受到酥皮層層分明，混合著熱飲的香濃，甜而不膩。

可可牛奶 NT.160、柳橙綠茶 NT.120 不客觀推薦★★★★★

可可味道非常厚實，但同時不會過甜。溫熱的牛奶為整體添上一抹柔滑，口感綿密又溫暖。柳橙的果香與綠茶的淡雅搭配得恰到好處。抿一口是柳橙的酸甜，隨後是綠茶的清新回甘。

比利時可可拇指可頌 NT.109 不客觀推薦★★★★★

每一顆都如大拇指般小巧可愛，卻充滿濃郁的滋味。外層烘烤至完美的金棕色，表面灑上一層細緻的比利時可可粉，散發出濃烈的巧克力香氣，讓人垂涎欲滴。酥脆的外皮輕輕一咬便碎裂成薄片，滿滿的奶香與可可的微苦在舌尖蔓延。

翡翠葡萄可頌 NT.150 不客觀推薦★★★★★

可頌底座散發出迷人的奶油香氣，頂部以新鮮的翡翠葡萄疊成小山狀。可頌與葡萄的搭配，將酥脆與果香完美融合，清新的果甜與奶油香氣交織，既滿足又不會過於甜膩。

蝴蝶結奶油可頌 NT.150 不客觀推薦★★★★★

以其獨特的蝴蝶結造型抓住了目光。奶油細緻滑順，甜度適中，與酥脆的可頌形成鮮明的口感對比。上方鋪滿鮮奶油、草莓、藍莓及翡翠葡萄，增添了一抹清新的水果香氣與微微的酸甜感。不僅造型可愛，蘊含豐富層次，還很適合網美朋友拍照！

義式布丁可頌 NT.180 不客觀推薦★★★★★

上層是一整顆濃郁滑嫩的義式焦糖布丁，旁邊插著一小管的酒。可先吃看先風味，再依照喜好加入酒香氣息。可頌酥皮薄脆、帶著奶香，布丁的滑順與可頌的香酥交織，尾韻是酒香襯托，彷彿在享受兩道甜品的融合。

吃完這一桌甜點，真的覺得 snob cafe 的用心完全體現在每一口酥脆和香甜之中。不論是帶著濃郁巧克力香的比利時可可拇指可頌，還是清新滿分的翡翠葡萄可頌，都讓人忍不住回味。下次經過微風南山，肯定還要再來一杯摩卡可可可頌搭配幾款可頌，不僅治癒胃，更是療癒心情！