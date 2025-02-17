湖口的鄉民們久等了

在地全新品牌「 水豚麥胖 」終於來湖口插旗了~~~

水豚麥胖的麵包種類選擇多，各式創意的口味深受大家喜愛！ 最新推出日本魔方牛奶吐司、紅玉鹽可頌具有創意～～～～ 酥皮葡式蛋撻有泰奶、抹茶、巧克力等多種口味，還有爆漿牛奶可頌、香酥牛奶棒、使用進口動物性奶油和鮮奶製成的鮮奶酪等等。 而且價格不貴又美味，麵包最低4個100元起，甜點也是3個110元起，讓上班族或是家長們可以輕鬆張羅早餐和下午茶 店家更提供葷食/蛋奶素餐盒，價格為100元起，可依照客戶的需求和預算搭配，是各團體、公司、學校舉辦活動的好選擇 還有哪些好料呢？快跟著小米一起去看看吧。 「水豚麥胖」 加盟熱線：0905871005

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👉水豚麥胖-新竹湖口米窩位置

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水豚麥胖-新竹湖口米窩位於王爺壟重劃區，就在思夢樂旁，路邊停車超方便！

👉水豚麥胖-商品介紹

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🌟日本魔方牛奶吐司

日本魔方牛奶吐司 120元，加入Line訂購群好友特惠只要100元！

口味有紫心芋泥、抹茶紅豆麻糬、草莓蔓越莓和金莎巧克力。

吐司外型像骰子一樣很可愛~

身為芋泥控的小米首推紫心芋泥，芋泥內餡加上紫心地瓜吐司，吐司口感很軟綿，百吃不膩

抹茶紅豆麻糬，有紅豆甜香、軟Q帶嚼勁的麻糬加上抹茶吐司，抹茶控不能錯過

草莓蔓越莓是養生首選，蔓越莓內餡加上草莓吐司，酸酸甜甜的滋味很適合小朋友喔！

👉草莓系列商品

去年水豚麥胖推出的草莓甜點很熱銷，今年還多了草莓大福，湖口的朋友有口福了

草莓大福(1個55元、6個300元)外皮軟Q，內餡有卡士達+紅豆泥

香甜的內餡加上酸甜的草莓，一點也不甜膩！

冬天能吃到草莓大福真的好幸福喔

草莓牛奶棒(75元)

牛奶棒內擠上特製卡士達醬，不只有卡士達甜香還有奶油順滑，加上外酥內軟的牛奶棒和新鮮草莓酸甜，真的有戀愛的滋味呢

草莓菠蘿(75元)讓小米意外地喜歡~

香酥內軟的菠蘿跟卡士達醬搭配，在口中有爆漿的口感，加上酸甜的草莓，讓人有戀愛的感覺

🌟紅玉鹽可頌

鹽可頌一直是店家的招牌，最新推出紅玉鹽可頌，價格一個45元、三個110元。

淡淡的紅玉茶香加上鹹奶油鹽可頌蹦出新滋味，想要試試不一樣口味的朋友不妨嚐看看

很推胖胖的海鹽可頌，這可是熱銷商品喔！(1個45元，3個110元)

買回家用烤箱回烤過後，外皮不僅更酥脆，裏頭帶點微鹹味的奶油，而且3個110元的價格來說真的很划算

🌟金紙日式千層吐司

金紙千層吐司(139元)金紙圖樣是可食用的食材，如果不敢吃的話將表層撕掉也可以

有佛系水豚的加持，可以祈求平安/天官賜福/招財進寶 通通都有！

這顆超像金紙的，拿來拍照也不違和~～～～

使用日本不二製進口奶油製作，帶有濃郁奶油香與軟綿的口感，還可以一片一片手撕~

小米吃過表層金紙圖樣（可食用的食材），其實沒什麼味道，主要是麵包的味道

🌟巧克力可頌

巧克力可頌 1個33元、4個只要100元。

香酥可頌內餡包裏法國CACAO BARRY巧克力條，真的是經典跟經典的結合

一口咬下巧克力相當濃郁，苦甜的滋味跟可頌搭配，是小朋友和女士們最愛

🌟葡式酥皮蛋塔

很受歡迎的葡式酥皮蛋塔，有原味、咖啡、巧克力、泰奶和抹茶口味

水豚的蛋撻就是比別人的大顆，比別人更酥，蛋液+進口動物性奶油更為濃郁!

一口咬下就能感受香脆的千層酥皮，搭配口感綿密、濃郁奶香的內餡，很受大人、小朋友歡迎

小米首推泰奶口味，內餡帶有淡淡茶香，甜而不膩，愛喝泰奶的朋友絕對不容錯過

咖啡和巧克力也是市面上少見的口味喔！

巧克力口味可是用很好的能多益榛果巧克力唷！

買回家用烤箱稍微回烤一下，就跟剛出爐的一樣美味喔！

放入冰箱冰過後，冰冰涼涼的口感也很好吃

小米來介紹大家一些必買口味，多種口味可任選任搭，麵包最低4個100元起，甜點也是3個110元起。

每天都有新鮮吐司出爐~ 山型吐司95元。

台韓日歐式各種麵包3個110元起，小朋友最喜歡了！

爆炸頭肉鬆麵包(一個45元、三個110元)滿滿的肉香帶上沙拉的甜味，肉鬆的嫩中帶嚼勁及麵包體的軟綿，大人跟小朋友都很喜歡

芝杏脆片(兩包100元/每包有3片)薄脆酥的口感，搭配杏仁和芝麻的香氣，卡滋卡滋的超級涮嘴

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沖繩黑糖堅果麵包(1個60元) 屬於軟綿的口感，內餡有黑糖甜香和堅果，喜歡健康麵包的朋友不妨試試喔

優格蔓越莓(一個45元、三個110元)有清甜的優格內餡，搭配酸甜的蔓越莓果乾和香甜巧克力豆，越嚼越香讓人一吃上癮

牛奶棒類似千層脆皮的口感，外層甜甜的口味，很受小朋友喜愛

外型就像威靈頓牛排的巨無霸丹麥蛋糕你看過嗎？

丹麥蛋糕切成片狀，金黃酥脆的外皮，加上鬆軟香甜的蛋糕，三個同樣只要110元，非常划算

甜甜圈有草莓、巧克力兩種口味，Q軟的甜甜圈外層裹上濃郁香甜的巧克力和草莓醬，也很受小朋友歡迎！

墨西哥咖啡麵包(1個45元3個110元)，有外酥甘甜的咖啡香，裡面有鹹味的奶油香，鹹甜的咖啡味麵包超涮嘴！

店裡還有各種多料吃吐司，有鹹或甜的風味。

蜂巢吐司和野莓吐司是超人氣商品(1個60元，兩個110元)，建議可以先打電話請店員預留，以免撲空買不到喔

外包裝印有水豚波波製作麵包的圖樣，小朋友看到一定會愛不釋手

撕開還可以看到牽絲的蜂蜜內餡，真的超犯規的

撕開的同時，蜂蜜香和麵包香還會撲鼻而來喔！

火腿起司小吐司(1個60元, 2個110元)。

花生小吐司。

這兩款貝果屬於軟式貝果，口感更為Q彈，也不像一般貝果來得乾硬！(1個45元，2個110元)

火龍果貝果，將火龍果加入麵糰裡，就成為了美麗的紫紅色。

內餡有乳酪丁，每口都有濃郁的起司香氣，是起司控的最愛

巧克力貝果，外層帶有可可香氣，沒想到裡頭加入了巧克力豆，濃郁的巧克力香甜，是甜蜜的療癒滋味

香蒜胖胖(1個45元，3個110元)

黃金牛角外層的口感挺酥脆的，內層鬆軟帶有奶香，會讓人一口接一口吃不停

大米乳酪(1個45元，3個110元)

👉水豚麥胖-新竹湖口米窩營業時間地址

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🌟店家資訊：水豚麥胖 新竹湖口米窩

🏠地址：新竹縣湖口鄉達生路657號

☎電話：03599 3931

⏰營業時間：10:30~21:00

粉絲團：水豚麥胖湖口米窩

🌟店家資訊：水豚麥胖 新竹東光米窩

🏠地址：新竹市東光路91號

☎電話：035711366

⏰營業時間：12:00~21:00

粉絲團：水豚麥胖東光米窩

🌟店家資訊：水豚麥胖-竹北總店

🏠地址：新竹縣竹北市光明一路160號

☎電話：03 558 6233

⏰營業時間：12:00–20:30

粉絲團：水豚麥胖

🌟店家資訊：水豚麥伴 新竹城隍廟米窩

🏠地址：新竹市北區中山路122號

☎電話：03 528 6088

⏰營業時間：11:00–19:00

粉絲團：水豚麥伴城隍廟米窩

👉竹北遠百吃什麼？➡️

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

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