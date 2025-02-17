【新竹食記】阿婆早餐麵店

阿婆早餐麵店是間開業40年的在地老店，更是新竹高中學生從小到大的回憶，這間的早餐以大份量著名，完全是一種阿婆怕你吃不飽的概念，必點的招牌除了蛋餅系列，川味炒手也非常厲害，完全沒想到早餐店也吃得到重口味的炒手，今天就跟著在地學生一起吃起來吧！

開車可停遠見大同停車場或學府路路邊停車格。

▲阿婆早餐麵店位在新竹高中對面，斑駁的招牌很有年代感。

▲內用座位為2~4人桌椅，店內環境維持得不錯，完全看不出是40年老店了。

▲醬料台上有各式醬料、餐具可自行取用。

▲豆漿在冰箱內，點完餐後可自取。

▲冰箱冷氣上還有許多模型收藏，應該是阿婆的孫子所有。

▲牆上還有一張附近的旅遊地圖，吃飽早餐有時間可以去逛逛走走。

▲阿婆早餐麵店菜單：菜單有兩種，分別為蛋餅鰻頭類和飯麵類，想吃得簡單就選小張菜單，想吃得豐盛就選大張菜單，但我兩張都想點阿！

▲冰豆漿 20元：一杯20元真的很大一杯，豆漿已經有加糖有少許甜度，整體味道偏淡不是濃郁類型。

▲酸辣湯 35元：酸辣湯內有滿滿的配料，湯頭有勾芡感，酸味比辣味的成份多，是一碗很好喝酸辣湯。

▲川味炒手一把麵(小) 55元：麵條使用寬扁麵，口感軟硬適中，炒手外皮有Q度，內餡極為夠味，搭配微辣的醬汁，沒想到在阿婆早餐吃到這麼強的炒手，真的超好吃！

▲蛋餅 30元：蛋餅外皮煎得微酥，有濃濃蔥蛋香和餅皮香氣，吃得是一種單純的美好，加入一些醬汁提味，口味會更有層次感。

▲蛋餅油條 45元：加入油條後的蛋餅份量瞬間大了不少，油條口感偏鬆軟不夠香，應是炸好放一陣子了。

雞蛋糕短評：早餐CP值高很多學生來用餐，蛋餅外皮煎得酥酥的口感很好，但油條比較鬆軟不夠脆，豆漿整體偏淡不是濃郁類型，炒手非常入味建議一定要點。



用餐環境★★★☆

餐點★★★★☆

服務★★★★

CP值★★★★☆



【阿婆早餐麵店美食資訊】

地址：新竹市東區東山街6號

電話：035730765

官網：facebook

營業時間：06:00–14:00(周日、周一公休)

外送：無

線上預定：無

停車場：無

服務費：無

洗手間：有

刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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